Cortes de agua en Bogotá durante diciembre afectarán a múltiples barrios en diferentes localidades de la ciudad: conozca la programación

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) anunció la ejecución de obras de reparación y mantenimiento en las redes de distribución de agua en varias zonas de la ciudad. De acuerdo con la información entregada por la entidad, los trabajos se realizarán del 2 al 4 de diciembre de 2025 y requerirán la suspensión temporal del servicio en sectores específicos, con el objetivo de garantizar el suministro continuo e intervenir preventivamente la infraestructura hidráulica.

Según la Eabb, estas intervenciones permitirán minimizar afectaciones provocadas por eventuales daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua. Las actividades comprenderán empates de redes, relocalización de válvulas, cambios de hidrantes y mantenimiento preventivo y correctivo, los cuales impactarán diversas localidades, barrios y municipios.

Cortes de agua en Bogotá

El martes 2 de diciembre, los cortes iniciarán en la localidad de Chapinero, específicamente en el barrio Las Acacias. El sector comprendido entre la calle 70 y la calle 72 bis, por la carrera 1 (avenida circunvalar), experimentará la interrupción desde las 9:00 a. m., durante 24 horas por trabajos de empates en las redes de acueducto.

Simultáneamente, en Puente Aranda, los barrios Torremolinos, Autopista Muzú Oriental, Autopista Muzú, Autopista Sur, Remanso Sur y Alquería la fragua Norte enfrentarán cortes entre las 7:00 y 10:00 a. m., con duraciones entre 24 y 27 horas debido a labores de empates y relocalización de válvulas en redes de acueducto.

En Fontibón, los recintos del hospital de Fontibón y el barrio Guadual Fontibón (de la carrera 90 a la carrera 107, entre la diagonal 16 a la calle 17) estarán sin servicio desde las 10:00 a. m., por 24 horas por cambio de hidrante y válvula. De igual manera, San Cristóbal verá afectado el barrio Libertadores (desde la calle 56 sur a la diagonal 58A sur y de la transversal 14 este a la transversal 14D este) por empates de redes desde las 10:00 a. m., durante 24 horas.

En Kennedy, barrios como Llano Grande, María Paz, Corabastos y Pio XII al sur de la avenida calle 3, experimentarán cierres desde las 10:00 a. m., por 24 horas, asociados a labores de terceros y ajustes en empates de redes.

El miércoles 3 de diciembre, la intervención continuará en nuevas localidades. En Usaquén, los barrios San Cristóbal Norte y Santa Teresa verán la suspensión desde las 8:00 a. m., por 24 horas por instalación de válvula, y desde las 10:00 a. m., en Escuela Militar, Rincón del Chicó y Santa Ana Occidental por empates de redes. En Suba, se realizarán instalaciones de válvulas en los barrios La Chucua, Potrerillo, Costa Azul, El Poa, Las Flores y Villa Elisa desde las 8:00 a. m., por 24 horas.

En Antonio Nariño, los barrios Policarpa, Sevilla y el complejo hospitalario San Juan de Dios tendrán afectaciones desde las 7:00 a. m., durante 24 horas para empates en las redes. Asimismo, Puente Aranda y Rafael Uribe Uribe absorberán cortes en Primavera y Tunal, respectivamente. San Cristóbal experimentará interrupciones en Vitelma, Buenos Aires, Montebello, Córdoba y Bello Horizonte para mantenimiento preventivo.

El impacto se extiende al municipio de Gachancipá, con trabajos de mantenimiento correctivo en la vereda Gaucha desde las 10:00 a. m., durante 24 horas.

El jueves 4 de diciembre, las labores incluirán a la localidad de Suba, específicamente en Canódromo y Prado Veraniego Sur, entre la carrera 45 y la carrera 56, desde la calle 127 a la calle 129, donde habrá instalación de válvula a partir de las 8:00 a. m., por 24 horas. En Kennedy, el corte abarcará Provivienda Oriental y los barrios Hipotecho Occidental, Hipotecho e Igualdad entre la avenida calle 8 sur y la calle 26 sur, desde las 7:00 a. m., y las 8:00 a. m., con duraciones de hasta 27 horas, por trabajos de empates e instalación de válvula.

En San Cristóbal, más de diez barrios, incluyendo Hoya San Cristóbal, Ramírez, Buenos Aires, La María, Vitelma, Santa Ana Sur, San Cristóbal Sur, Monte Carlo, Las Mercedes, San Blas, San Blas II, San Pedro y Santa Inés Sur, tendrán mantenimiento preventivo en el sistema desde las 10:00 a.m. por 24 horas.

Por su parte, en Bosa, las zonas de Alameda del Parque, Carlos Alban, Charles de Gaulle, El Palmar, Israelitas, José María Carbonel, Despensa, Nueva Granada Bosa, Villa Anny II y Villas del Velero enfrentarán un cierre a terceros desde las 10:00 a. m., durante 24 horas.

La entidad recomendó a los usuarios tomar medidas preventivas: llenar el tanque de reserva antes del corte, consumir el agua almacenada antes de 24 horas y racionalizar el uso del recurso, priorizando el lavado de manos y la preparación de alimentos. Se informó que el servicio de carrotanques estará disponible, priorizando clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, quienes podrán solicitarlo a través de la Acualínea 116.