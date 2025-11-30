Claudia López respondió a denuncia penal que impuso la Delegación del Gobierno en su contra por declaraciones temerarias: “Petro me quiere callar”

Claudia López respondió a denuncia penal que impuso la Delegación del Gobierno en su contra - crédito @ClaudiaLopez/X - Presidencia

Las acusaciones públicas de Claudia López desencadenaron una respuesta formal de la Delegación del Gobierno en la mesa de diálogos de paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb), que presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra la precandidata presidencial.

La acción fue anunciada el 29 de noviembre de 2025 en Llorente, Nariño, a través de una declaración pública firmada por los negociadores, que consideran que las afirmaciones de López afectan el proceso de paz iniciado en junio de 2024.

El detonante de la denuncia fue una declaración de la exalcaldesa de Bogotá el 24 de noviembre, en la que expresó: “Toda mesa de negociación de paz de este Gobierno debe terminarse ya! Son pura corrupción, un concierto para delinquir contra el país”.

La delegación calificó estas palabras como “temerarias” y, según el documento presentado, sostiene que los señalamientos podrían constituir delitos contra la honra conforme al Código Penal. Los negociadores argumentaron que se trata de acusaciones sin fundamento dirigidas a funcionarios autorizados para entablar diálogos con actores armados al margen de la ley.

En el texto difundido, los representantes de la delegación subrayaron: “Los anteriores señalamientos son irresponsables y calumniosos, como lo afirmamos en la denuncia instaurada”. En efecto, aseguraron que los integrantes de la mesa “no han incurrido ni incurrirán en actos contrarios a la Constitución y la Ley”. Como respaldo a la denuncia, anexaron las actas de los acuerdos firmados con el grupo armado desde junio de 2024, enfatizando que estos se desarrollan bajo las autorizaciones emitidas por el Presidente de la República.

El equipo negociador manifestó que la condición de precandidata presidencial no otorga a López la facultad de formular acusaciones sin pruebas. En palabras de la delegación: “La condición de precandidata presidencial no habilita a la señora López para hacer señalamientos irresponsables sobre delitos que no hemos cometido”. A propósito, advirtieron que este tipo de declaraciones “degrada la calidad del debate electoral que reclama la sociedad colombiana”.

La respuesta de Claudia López a la denuncia de la Delegación de Gobierno

En reacción a la querella interpuesta, la exsenadora de la República sostuvo que hace parte de un plan del presidente de la República, Gustavo Petro, para silenciarla. Además, señaló que está repitiendo acciones del uribismo.

López afirmó que la denuncia no impedirá que siga revelando la corrupción e irregularidades del Gobierno nacional, puesto que su compromiso es con los colombianos.

“El presidente Gustavo Petro me quiere callar, mandó a sus negociadores de la Paz Total a que me denunciaran ante la Fiscalía para callarme. ¡La historia se repite! Hace 20 años el uribismo hizo lo mismo; no tuve miedo entonces ni ahora. Me defenderé y no dejaré de denunciar la corrupción y la traición a la gente, ni de hacer propuestas para mejorar la vida y tranquilidad de los colombianos”.

A su vez, López recordó el magnicidio de Miguel Uribe Turbay que sigue sin resolverse y, en su opinión, fue impulsado por el discurso incendiario del jefe de Estado, por lo que instó al Estado colombiano a investigar los hechos en vez de amenazar y exponer a riesgos a los precandidatos presidenciales.

“Quiero recordarle que durante su gobierno ya asesinaron a un candidato presidencial, a Miguel Uribe Turbay, que ese crimen execrable sigue impune. Y usted manda ahora a sus funcionarios de paz a amenazar a otra candidata presidencial. Entre eso y otro magnicidio, puede haber solo un paso, presidente”, expuso la exalcaldesa de Bogotá.

Y puntualizó: “Este mismo tipo de amenaza la recibí durante el gobierno de Álvaro Uribe cuando denuncié esos vínculos con el narcoparamilitarismo y la parapolítica, pero no me lo esperaba del supuesto gobierno del cambio, que no ha resultado sino en una profunda traición a la gente, a sus anhelos y a su seguridad. No me va a acallar, presidente Petro. Voy a defenderme ante la Fiscalía y la CIDH de esta amenaza, censura e intimidación desde el poder. Y voy a continuar haciendo propuestas para restablecer la seguridad y la tranquilidad de todos los colombianos”.