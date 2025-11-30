Colombia

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque celebran juntos la primera comunión de Matías en un emotivo reencuentro familiar

La presentadora y el actor dejaron ver cómo es su relación por el bienestar de sus hijos, compartiendo una celebración íntima y llena de detalles pensados por el propio primogénito de los dos

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque
Carolina Cruz y Lincoln Palomeque comparten emotivo momento con sus hijos - crédito @carolinacruzosorio/IG

La celebración de la primera comunión de Matías, el hijo mayor de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque, se convirtió en una muestra pública de la prioridad que ambos otorgan al bienestar de sus hijos, más allá de su separación.

La reconocida presentadora de Día a día compartió imágenes del encuentro familiar, en el que participaron sus dos hijos y su expareja, y acompañó la publicación con un mensaje que subraya el compromiso conjunto en la crianza.

“Aquí estamos y estaremos siempre para ti y tu hermano. Los amamos y ese amor supera cualquier cosa. Ahora las fotos que ellos quieren son con muecas jajaj”, escribió Carolina Cruz.

“Le preguntamos a Mati que quería hacer el día de su primera comunión. Nos dijo: ‘papás quiero algo muy sencillo, la familia, que papá me haga un asado, una torta que tenga un ángel, un Cristo y que por dentro que sea un arcoíris, flores, muchas flores en la mesa y de recuerdo una velita de la virgen’. Así se hizo”, fueron las palabras de Carolina Cruz en la descripción de su publicación en Instagram.

El tierno mensaje de Carolina
El tierno mensaje de Carolina Cruz tras la comunión de su hijo Matías conmueve a sus seguidores - crédito @carolinacruzosorio/IG

La expareja, que puso fin a su relación en 2022 tras más de siete años juntos, ha procurado mantener una relación cordial por el bien de sus hijos, tal como en varias oportunidades han expresado en diferentes entrevistas y en publicaciones en sus redes sociales.

Aunque la ruptura no fue sencilla, como la propia Cruz ha reconocido en esas intervenciones públicas, ambos han compartido distintos eventos familiares para demostrar el afecto que sienten por Matías y Salvador.

La presentadora, originaria de Tuluá, atraviesa actualmente una nueva etapa sentimental junto a Jamil Farah, pero continúa priorizando la estabilidad emocional de sus hijos.

El apartamento donde se realizó la cena especial por la comunión fue construido por Cruz y Palomeque durante su relación, pero actualmente, la presentadora reside allí con sus hijos y con el tiempo le ha ido realizando algunas restructuraciones en espacios que ella ha adecuado a su gusto y necesidad, según ha compartido en sus redes sociales.

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque,
Carolina Cruz y Lincoln Palomeque, unidos por la comunión de su hijo - crédito @carolinacruzosorio/IG

Mientras que el actor participa activamente en los momentos importantes de la vida familiar, pero vive en otro apartamento cerca a la residencia de la presentadora, tal como ellos han contado, pues así les queda más fácil manejar los tiempos y las actividades con sus hijos.

La celebración, según relató Cruz en el post de su perfil personal, respondió a los deseos de Matías, ya que pidió una reunión sencilla en compañía de familiares y amigos, compartiendo un asado preparado por su padre. Además, fue él mismo el que escogió la decoración y los detalles, gestiones que mandó a hacer la presentadora con empresas especializadas.

La relación entre Carolina Cruz y Lincoln Palomeque no siempre fue tan armónica tras la separación, pues la también empresaria ha señalado que el proceso fue especialmente difícil debido a la delicada situación de salud de su hijo menor, Salvador, el cual tuvo que someterse a varias cirugías justo en el tiempo en el que tomaron la decisión de dejar su relación de pareja.

Actualmente, el niño se encuentra en buen estado de salud, lo que ha permitido a la familia retomar cierta normalidad y fortalecer los lazos en torno a los hijos.

Así fue la celebración de
Así fue la celebración de la Primera Comunión del hijo Carolina Cruz y Lincoln Palomeque - crédito @carolinacruzosorio/IG

En el ámbito familiar, Carolina Cruz cuenta con un único hermano, Iván Darío Cruz Osorio, que es el mayor de la familia, pero no asistió al evento debido a que, aunque en un principio estuvo a cargo de la empresa de su hermana, posteriormente decidió emigrar a Estados Unidos junto a su familia, donde reside desde hace algún tiempo, por eso, en pocas oportunidades se les ve juntos en esos encuentros especiales.

Sin embargo, el resto de la familia sí asistió y también aparecieron en las fotografías que Carolina posteó.

