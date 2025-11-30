Buscan a los infieles: cámaras escondidas y horas de espionaje, así exponen a los adulteros en Colombia

Los investigadores se adaptan al entorno para no ser descubiertos - crédito Infobae Colombia

Las relaciones sentimentales, muchas veces, pueden tornarse tormentosas para algunas personas, que recurren a todos los mecanismos posibles para indagar, encontrar, verificar y confirmar si la pareja que tienen a su lado, incluso de muchos años, ha sabido respetar ese acuerdo de exclusividad que tienen.

Esa necesidad de poseer información y saber la verdad va más allá de los sentimientos; es un mercado, y uno muy amplio. En Colombia funcionan varias agencias de detectives privados que dedican sus días a buscar infieles. Su trabajo funciona como una misión secreta; una cacería oculta y bien documentada.

“Los servicios para los que más llama la gente son servicios de infidelidades”, contó a Infobae Colombia Juan José Poveda, investigador privado de Bogotá y abogado especializado, que presta servicios en la agencia Detectives Bogotá.

Conoce a la perfección el negocio de la búsqueda de infieles. La agencia lleva 17 años operando, llevando a sus investigadores a las calles, con cámaras escondidas, únicamente con el objetivo de encontrar pruebas de engaños. Según explicó, ese servicio en específico es solicitado por todo tipo de personas, de distintas edades y orientaciones sexuales. Pero, en general, “tanto hombres como mujeres” buscan detectives, casi por igual.

Pero no en todas las agencias es así. La experiencia de Nancy Ramírez, representante legal de Cazando Infieles (con 18 años de experiencia), es otra. En conversación con Infobae Colombia, explicó que todos los días los contactan –un servicio muy cotizado– y que los hombres heterosexuales han mostrado mucho más interés en seguir a sus novias, esposas o parejas sentimentales del momento, porque sospechan que les están mintiendo.

“Ahorita están contactando más hombres para investigar a sus parejas que las mujeres. Hace unos cinco años atrás, sí contactaban más las mujeres para investigar a sus parejas, obviamente hombres. Pero ahorita ha subido el tema de la infidelidad de parte de la mujer, entonces contacta bastante hombre”, dijo.

El amplio listado de solicitantes acumula mucho más: políticos, celebridades, personas con ingresos económicos altos, medios y bajos –aunque puede ser un sacrificio para personas que reciben un “salario mínimo” como salario-, ciudadanos casados, con familias o con noviazgos y personas que viven en el exterior. A todos se les trata por igual, según contaron ambos investigadores.

Sin embargo, en el caso de Poveda, sí hay puntos clave que deben considerar antes de empezar un seguimiento. La persona “objetivo”, preferiblemente, no debe ser famosa o medianamente reconocida, porque tiene un esquema de seguridad que dificulta la labor de investigación y supone un riesgo para los detectives.

“Cuando es una celebridad de nivel mediano-alto, por decirlo así, y quiere hacerle un servicio a una persona con la que está saliendo –que se da muchísimo– y es del común, no tenemos ningún problema”, detalló el investigador.

Un “positivo para infidelidad” y algo más

Con tantos años de experiencia, los investigadores acumulan un sinfín de historias sobre sus seguimientos. Muchas veces, las investigaciones han dado “positivo para infidelidad”, pero, en algunos casos, lo que descubrieron sorprendió tanto a las parejas como a los mismos detectives.

“Siempre traigo a colación un caso de una persona X que nos contactó. Se supone que la pareja trabajaba y tenía un cargo muy alto y sí le hizo una labor. Resulta que esa persona trabajaba en el mundo de la prostitución. La pareja no tenía ni idea, ya llevaban mucho tiempo (de relación)”, expuso Poveda, indicando que este caso en particular involucró muchos otros “detalles” que, por cuestión de reserva, no deben ser revelados.

Otras historias de seguimiento han dejado al descubierto las preferencias de los infieles. “Una determinada cliente contrató para investigar a su esposo, pensando que le era infiel con otra mujer, y resulta que el señor era infiel, pero con hombres. De hecho, él asistía a este sitio donde hay parejas hombres”, contó Ramírez.

Esto es más bien común en Colombia: “Varias veces ha pasado; ya para uno es normal una situación así”, confesó.

Independientemente del nivel de engaño que se descubra, la reacción de las personas suele variar, pero hay escenarios que se repiten: “Hay clientes que no lo pueden superar y lloran y lloran”, dijo Ramírez.

En otras ocasiones, se tornan violentos. Por eso, según Ramírez, los investigadores han tenido que intervenir, fingiendo no tener ningún vínculo con lo ocurrido, para evitar problemas mayores. “Ha tocado mediar, porque sí, muy pocas veces ha habido casos donde llega la esposa y coge a la amante a golpearla”, contó.

También hay casos en los que deciden dar por terminada la relación, pero no siempre es así: “La mujer, sobre todo cuando ve una infidelidad, decide dar otra oportunidad. Sí, a veces buscan las evidencias precisamente para el tema de patrimonio económico (para la separación)”, detalló la investigadora.

Sin embargo, según la experiencia de Ramírez, afrontar una noticia de infidelidad confirmada, y con evidencias fotográficas que lo comprueban todo, es mucho más difícil de asumir.

“Al hombre le da muy duro la infidelidad, que lo engañen, porque es su ego, el machismo, le duele. Yo he visto llorar más hombres que mujeres. Entonces, al hombre, aceptarlo y enfrentarlo, al hombre le da muy duro descubrir que su pareja, su esposa, le es infiel”, dijo.

Ahora bien, hay situaciones en las que el resultado no es el esperado: un “negativo”, pero hay clientes que se niegan a aceptar esa realidad y persisten en actuar según sus sospechas. “Sufren de celopatía, entonces argumentan que su pareja es infiel. Uno trabaja y trabaja y resulta que no, que la persona no es infiel”, explicó.

El proceso: seguimientos y cámaras ocultas

En realidad, es muy fácil contactar a estas y otras agencias en la ciudad, o en el país. Basta con buscar en Internet “investigadores privados infieles”, “detectives de infidelidades” o cualquier comando relacionado, junto con la ubicación requerida. La tarea está en elegir el punto más confiable y el que se ajuste a las necesidades.

“Nos contactan a través de la página web y ahí están los números de contacto de nosotros. Algunas personas nos llaman, otras personas únicamente cotizan a través de WhatsApp. Preguntan cómo es el servicio, nosotros les damos una asesoría, les preguntamos cómo es la situación”, explicó Poveda.

En su caso, es necesario verificar que las personas a seguir estén en Bogotá o en Cartagena. En el de Nancy Ramírez, hay detectives en varias ciudades, siendo Medellín y Bogotá donde más los contratan y donde parece haber un mayor número de infieles. Pero su trabajo no se centra únicamente en las grandes capitales, también prestan servicios en zonas donde grupos armados ilegales operan y causan terror.

“Con el tema del conflicto que hay a nivel nacional, Buenaventura es superdifícil por el tema de la inseguridad y lo peligroso”, detalló Nancy. Pero los investigadores se las arreglan para hacer su trabajo: determinan lugares, horarios y estrategias para hacer el seguimiento sin ser detectados y sin convertirse en un blanco de los criminales.

Cuando el trabajo empieza, los detectives asumen su nuevo papel y se acomodan al lugar, el tiempo y la situación en la que estén, con tal de no ser descubiertos y conseguir el material. “Se sabe mimetizar dentro del sitio donde van a estar. Por ejemplo, una plaza de mercado. Ahí van a ir vestidos de acorde a eso. O por la zona de la 93 (Bogotá), donde hay solo oficinas. De igual forma se tienen que mimetizar”, explicó Poveda.

Sus elementos son pocos, pero básicos y muy importantes: cámaras ocultas para tomar fotos de los “amantes” en espacios públicos –nunca en privado– y, de ser necesario, un GPS, para conocer la ubicación del “objetivo”; se usa, sobre todo, cuando las personas que son blanco de seguimiento son reconocidas y generar un acercamiento se convierte en un verdadero reto.

Aunque no es fácil este trabajo, para los investigadores privados no es complejo. Son expertos, han trabajado con el Estado, en instituciones como la Policía Nacional y el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Sin embargo, no siempre pueden pasar desapercibidos. Poveda contó que ha habido casos en los que los investigadores han sido descubiertos; cuando eso pasa, solo pueden hacer una cosa:

“De pronto se llevan muchas horas de vigilancia allí, la persona se da cuenta y cuando uno se da cuenta, lo que uno hace es abortar la misión. Simplemente, uno sale y se va”, detalló.

Ramírez, por su parte, afirmó que, si llegan a ser interrogados, deben negar en todo momento el motivo por el cual estaban haciendo el seguimiento. “Uno siempre trata de mantener la reserva, uno por nada del mundo dice qué estaba haciendo”, aclaró.

Ambas agencias tienen entre su personal hombres y mujeres con experiencia, pero en las mujeres hay particularidades que facilitan el trabajo. Poveda explicó que parece ser más fácil para ellas no ser descubiertas: “Las mujeres tienen un papel muy importante acá, porque, curiosamente, a veces se sospecha menos de una mujer que de un hombre”, indicó.

Ramírez lo confirmó: “Yo también salgo a hacer seguimientos y nosotras las mujeres pasamos más fácil desapercibidas. Es más difícil que nos detecten a nosotras porque nosotras somos más astutas”.

Según ambos detectives, prestan sus servicios con un objetivo: ayudar a las personas en situaciones difíciles, buscando y revelando la verdad. “Hay personas que emocionalmente están muy mal”, indicó Ramírez.

“Estamos siempre dispuestos a ayudar y a servirle a las personas para que tengan un poco más de calma y paz en su vida, que es lo que nosotros tratamos de ofrecerles a las personas que nos llaman”, concluyó Poveda.