Superintendencia de Salud publicó resolución que modifica su manual de funciones y recibió críticas por nuevos perfiles profesionales: “Sospechoso”

El acto administrativo adiciona y actualiza los requisitos de formación para varios cargos del Despacho del Superintendente y de la Dirección de Innovación y Desarrollo - crédito Supersalud e imagen ilustrativa Infobae

La Superintendencia Nacional de Salud publicó una resolución el 13 de noviembre de 2025, mediante la cual adiciona e incorpora nuevas profesiones dentro del Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales.

La modificación introduce perfiles académicos adicionales para cargos del Despacho del Superintendente y de la Dirección de Innovación y Desarrollo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según el documento, firmado por el secretario general Jorge Ignacio Álvarez López, la actualización responde a la necesidad de ampliar el universo de aspirantes a ciertos empleos, sin alterar la estructura ni las funciones esenciales de los mismos.

Los cambios en el manual de funciones

La superintendencia afirma que las modificaciones no alteran funciones esenciales ni estructura institucional - crédito X

La resolución señala que la superintendencia adelantó un proceso de consulta con las organizaciones sindicales Sintrasupersalud, Sintraservipsalud y Sinsispecar-SP de acuerdo con lo previsto en el Decreto 1083 de 2015 y el Decreto 498 de 2020. Tras ese trámite, la entidad decidió incorporar nuevos títulos profesionales en cinco perfiles de su planta.

En el caso del cargo para director técnico, adscrito a la Dirección de Innovación y Desarrollo, se adicionó la profesión de ingeniería de sistemas y afines . La resolución precisa que este ajuste corresponde al componente de requisitos de formación académica y experiencia del manual.

Para los perfiles referentes al cargo de asesores, en los grados 10, 15 y 13, del Despacho del Superintendente, se agregó la profesión de publicidad y afines como alternativa de formación académica válida para acceder a estos cargos.

También se incluyeron las profesiones de fonoaudiología, terapia ocupacional, terapia respiratoria y otras terapias afines; y las licenciaturas en educación y en educación física, junto con sus áreas relacionadas, como formación académica admisible.

La resolución también incorpora dentro del manual el perfil de profesional especializado, correspondiente a un cargo del Despacho del Superintendente.

La resolución se ampara en normas como la Ley 909 de 2004, la Ley 489 de 1998 y el Decreto 1080 de 2021 - crédito Pixabay

El acto administrativo indica que estas adiciones no implican cambios en las funciones esenciales de los empleos ni en la estructura institucional. De acuerdo con el texto, la actualización busca “ampliar el universo de potenciales aspirantes idóneos”, así como garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de gestión del talento humano.

El documento también detalla que la Superintendencia actuó con base en disposiciones como la Ley 909 de 2004, que establece los parámetros para la elaboración de manuales de funciones, y en el artículo 122 de la Constitución Política, que exige que cada empleo público tenga funciones definidas y requisitos específicos. Asimismo, menciona que la actualización se enmarca en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, implementado por la entidad desde 2021, y que establece la importancia de mantener actualizados los perfiles para garantizar coherencia entre la planta de personal y las necesidades institucionales.

La resolución sostiene que el proceso se desarrolló conforme a lo dispuesto por la ley y que la modificación se justifica en los principios de eficiencia, igualdad de oportunidades y legalidad que rigen la función pública.

Críticas públicas al cambio en la Supersalud

Tras la publicación del acto administrativo, el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero, cuestionó los nuevos perfiles habilitados para los cargos de asesoría. En su mensaje publicado en X, el congresista afirmó: “Sospechoso cambio en el manual de funciones de la SuperSalud. Se permite que profesores de educación física y publicistas puedan ser asesores de la entidad con salarios que con prima técnica superan $15 M. ¿Va a llegar ‘El Chulo’? ¿A qué amigotes quiere beneficiar Bernardo Camacho?”.

El pronunciamiento se refirió principalmente a los perfiles adicionales habilitados para los cargos del Despacho del Superintendente, que ahora incluyen nuevas áreas profesionales no tradicionalmente asociadas a funciones técnicas del sector salud. Según la resolución, estos cambios hacen parte de la estrategia para alinear los requisitos con las competencias definidas en la normativa vigente, aunque no se especifican los motivos por los cuales se seleccionaron esas profesiones en particular.

Las críticas se centraron en la pertinencia de profesiones como publicidad y educación física para cargos de asesoría en la entidad - crédito @AForeroM/X

El documento no ofrece detalles sobre la implementación práctica de estas modificaciones ni sobre posibles procesos de convocatoria derivados de los nuevos perfiles. Solo indica que las adiciones buscan mantener actualizado el manual y garantizar que todos los empleos cuenten con requisitos formales definidos, conforme al marco legal aplicable.