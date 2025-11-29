Revelan detalles de hombre acusado de abusar 19 mujeres en Ciudad Bolívar: fue capturado en Bogotá

Al menos 19 mujeres fueron afectadas por el "depredador" de Ciudad Bolívar - crédito Camila Díaz/Colprensa

El femicidio de Catalina Leyva en noviembre de 2024 permitió a las autoridades identificar el rastro de uno de los presuntos depredadores sexuales más peligrosos del sur de Bogotá durante los últimos años.

Y aunque son solo 9 las mujeres las que denunciaron y por las cuales el ciudadano venezolano Cardín Daniel Montilla enfrenta procesos judiciales, según reveló Semana, investigadores lograron reconstruir el modus operandi de los abusos sexuales en serie.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Montilla tiene 27 años y a él se le atribuye el abuso de al menos 19 mujeres en la localidad de Ciudad Bolívar, aunque los reportes manejados por las autoridades sostienen que el número real de víctimas podría alcanzar las 50.

La investigación, difundida por el medio nacional, detalló que Montilla llegó a Colombia cuatro años atrás, luego de haber pertenecido a la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela.

Al llegar a Colombia, se radicó en el sur de la capital bajo distintas identidades falsas, se cree que pudo tener hasta 20 distintas, como informó el medio citado. Las autoridades determinaron que el principal patrón de las agresiones consistía en la suplantación de roles dentro de la industria de modelos webcam.

El hombre logró ocultarse en los barrios de la localidad de Ciudad Bolívar - crédito Colprensa

El sospechoso atraía a mujeres, incluso menores de edad, a través de redes sociales y anuncios laborales en grupos de Facebook como “Solo gente Usme” y “Negocios Soacha”.

Las víctimas contactadas por Montilla recibían promesas de trabajo como modelos y ofrecimientos salariales de hasta cuatro millones de pesos semanales.

Una vez respondían, el acusado se comunicaba bajo múltiples identidades, simulando ser fotógrafo, mánager o supuesto participante exitoso de la red ficticia. El hombre manipulaba a las mujeres para que enviaran material gráfico íntimo, así como videos solicitados para supuestos castings, como indicó el reporte de Semana.

Posteriormente, el encuentro presencial se concertaba en la estación del barrio Perdomo, donde el acusado operaba con pleno dominio del sector.

Las víctimas eran guiadas paso a paso mediante llamadas y mensajes, mientras Montilla seguía su avance desde puntos estratégicos en los barrios de los cerros de la localidad.

La Línea Púrpura Distrital atendió las denuncias de las mujeres afectadas por Montilla - crédito Secretaría de la Mujer

El caso fue reconstruido a partir de mensajes enviados a las víctimas cuando las hacía llegar al sitio en el que las iba a perjudicar: “Traigan una sábana, pañitos húmedos, no se depilen y lleguen puntual a la estación del Perdomo”, señalaba uno de los textos en los chats analizados.

Incluso, exigía que enviaran videos y fotos con requisitos específicos antes de citarlas en la zona de los hechos.

Una vez sus víctimas llegaban al sitio convenido, el agresor procedía a inmovilizarlas, amenazarlas y violentarlas, según testimonios recogidos por la revista. El patrón incluyó extorsión mediante el uso de los videos obtenidos y en al menos un caso, el asesinato de Catalina Leyva, cuyo cuerpo fue encontrado por las autoridades en una zona boscosa.

En los registros hallados tras la captura de Montilla, las autoridades encontraron decenas de videos de mujeres sometidas bajo coacción, que constituirían evidencia relevante en el proceso.

Solo nueve víctimas iniciaron proceso judicial, aunque un registro policial citado por el medio, identificó a 19 mujeres abusadas por el presunto depredador. Los investigadores de la Policía Nacional señalaron que el número podría ser mucho mayor.

Catalina Leyva fue asesinada por Montilla el 10 de diciembre de 2024, luego fue hallada muerta con signos de violencia - crédito Qué pasa en Barrancabermeja

La detención de Cardín Daniel Montilla ocurrió cuando acechaba a una potencial víctima y se preparaba para conducirla a una zona boscosa.

Además,el medio documentó que la esposa del investigado, también venezolana, fue arrestada bajo cargos de hurto y es objeto de investigaciones por posible complicidad en los delitos sexuales y homicidios. El expediente abierto incluye la existencia de un tercer cómplice que habría participado en algunos de los hechos.

La investigación continúa, mapeando coincidencias en las rutas y los horarios de los ataques ocurridos en Ciudad Bolívar. Las autoridades instan a más víctimas a acercarse y a contribuir para ampliar el caso. El presunto abusador permanece bajo custodia mientras avanza el proceso judicial.