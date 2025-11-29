Colombia

Revelan detalles de hombre acusado de abusar 19 mujeres en Ciudad Bolívar: fue capturado en Bogotá

La captura de Cardín Daniel Montilla tras un feminicidio permitió a las autoridades de Bogotá desarticular el accionar del presunto abusador serial de Ciudad Bolívar

Guardar
Al menos 19 mujeres fueron
Al menos 19 mujeres fueron afectadas por el "depredador" de Ciudad Bolívar - crédito Camila Díaz/Colprensa

El femicidio de Catalina Leyva en noviembre de 2024 permitió a las autoridades identificar el rastro de uno de los presuntos depredadores sexuales más peligrosos del sur de Bogotá durante los últimos años.

Y aunque son solo 9 las mujeres las que denunciaron y por las cuales el ciudadano venezolano Cardín Daniel Montilla enfrenta procesos judiciales, según reveló Semana, investigadores lograron reconstruir el modus operandi de los abusos sexuales en serie.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Montilla tiene 27 años y a él se le atribuye el abuso de al menos 19 mujeres en la localidad de Ciudad Bolívar, aunque los reportes manejados por las autoridades sostienen que el número real de víctimas podría alcanzar las 50.

La investigación, difundida por el medio nacional, detalló que Montilla llegó a Colombia cuatro años atrás, luego de haber pertenecido a la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela.

Al llegar a Colombia, se radicó en el sur de la capital bajo distintas identidades falsas, se cree que pudo tener hasta 20 distintas, como informó el medio citado. Las autoridades determinaron que el principal patrón de las agresiones consistía en la suplantación de roles dentro de la industria de modelos webcam.

El hombre logró ocultarse en
El hombre logró ocultarse en los barrios de la localidad de Ciudad Bolívar - crédito Colprensa

El sospechoso atraía a mujeres, incluso menores de edad, a través de redes sociales y anuncios laborales en grupos de Facebook como “Solo gente Usme” y “Negocios Soacha”.

Las víctimas contactadas por Montilla recibían promesas de trabajo como modelos y ofrecimientos salariales de hasta cuatro millones de pesos semanales.

Una vez respondían, el acusado se comunicaba bajo múltiples identidades, simulando ser fotógrafo, mánager o supuesto participante exitoso de la red ficticia. El hombre manipulaba a las mujeres para que enviaran material gráfico íntimo, así como videos solicitados para supuestos castings, como indicó el reporte de Semana.

Posteriormente, el encuentro presencial se concertaba en la estación del barrio Perdomo, donde el acusado operaba con pleno dominio del sector.

Las víctimas eran guiadas paso a paso mediante llamadas y mensajes, mientras Montilla seguía su avance desde puntos estratégicos en los barrios de los cerros de la localidad.

La Línea Púrpura Distrital atendió
La Línea Púrpura Distrital atendió las denuncias de las mujeres afectadas por Montilla - crédito Secretaría de la Mujer

El caso fue reconstruido a partir de mensajes enviados a las víctimas cuando las hacía llegar al sitio en el que las iba a perjudicar: “Traigan una sábana, pañitos húmedos, no se depilen y lleguen puntual a la estación del Perdomo”, señalaba uno de los textos en los chats analizados.

Incluso, exigía que enviaran videos y fotos con requisitos específicos antes de citarlas en la zona de los hechos.

Una vez sus víctimas llegaban al sitio convenido, el agresor procedía a inmovilizarlas, amenazarlas y violentarlas, según testimonios recogidos por la revista. El patrón incluyó extorsión mediante el uso de los videos obtenidos y en al menos un caso, el asesinato de Catalina Leyva, cuyo cuerpo fue encontrado por las autoridades en una zona boscosa.

En los registros hallados tras la captura de Montilla, las autoridades encontraron decenas de videos de mujeres sometidas bajo coacción, que constituirían evidencia relevante en el proceso.

Solo nueve víctimas iniciaron proceso judicial, aunque un registro policial citado por el medio, identificó a 19 mujeres abusadas por el presunto depredador. Los investigadores de la Policía Nacional señalaron que el número podría ser mucho mayor.

Catalina Leyva fue asesinada por
Catalina Leyva fue asesinada por Montilla el 10 de diciembre de 2024, luego fue hallada muerta con signos de violencia - crédito Qué pasa en Barrancabermeja

La detención de Cardín Daniel Montilla ocurrió cuando acechaba a una potencial víctima y se preparaba para conducirla a una zona boscosa.

Además,el medio documentó que la esposa del investigado, también venezolana, fue arrestada bajo cargos de hurto y es objeto de investigaciones por posible complicidad en los delitos sexuales y homicidios. El expediente abierto incluye la existencia de un tercer cómplice que habría participado en algunos de los hechos.

La investigación continúa, mapeando coincidencias en las rutas y los horarios de los ataques ocurridos en Ciudad Bolívar. Las autoridades instan a más víctimas a acercarse y a contribuir para ampliar el caso. El presunto abusador permanece bajo custodia mientras avanza el proceso judicial.

Temas Relacionados

Depredador Ciudad BolívarCatalina Leyva FeminicidioModus operandiCardín Daniel MontillaAbuso sexualWebcamColombia-Noticias

Más Noticias

Bayern Múnich, con gol de Luis Díaz, derrota por 3-1 al St. Pauli, por la fecha 12 de la Bundesliga

Los “Gigantes de Baviera” ganaron el partido con un gran gol de cabeza de Luis Díaz en el tiempo reglamentario, y se consolidan como líderes del campeonato alemán

Bayern Múnich, con gol de

‘Influencer’ Camilo Triana celebró con moteros y conductores en Bogotá que su perro le ganó la batalla al cáncer: “Te amo, Magnus”

El animal de compañía del creador de contenido recibió el alta médica que certifica el fin de esta enfermedad, y de una forma muy particular a bordo de su camioneta, el influencer celebró con los ciudadanos de la capital esta noticia

‘Influencer’ Camilo Triana celebró con

Presidente Petro cuestionó la imparcialidad en las sanciones electorales tras comparar su caso con el escándalo Odebrecht

El mandatario denunció diferencias en el trato judicial hacia su movimiento y el caso de corrupción que salpicó a la campaña de Juan Manuel Santos, señalando una disparidad en la respuesta de las autoridades

Presidente Petro cuestionó la imparcialidad

Cathy Juvinao denuncia la influencia de actores armados ilegales vinculados al uribismo y petrismo

El llamado de Juvinao es a dejar atrás estas dos corrientes políticas y buscar alternativas para el futuro de Colombia, resalta la necesidad de superar la división

Cathy Juvinao denuncia la influencia

Culotauro y los detalles secretos de ‘Ánulo esas palabras’: “Solté algo que llevaba cargando mucho tiempo”

En diálogo con Infobae Colombia, Camilo Díaz expuso detalles del especial que estrenó en YouTube

Culotauro y los detalles secretos
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

Alerta en Antioquia por robo de volquetas: señalan que ELN podría utilizarlas en ataques terroristas

Patrullajes y cobro de extorsiones: así opera el nuevo grupo armado Los Cabuyos, que siembran el terror en Briceño, Antioquia

Entidad internacional alertó sobre tensa situación en 12 municipios del Cauca por ataques armados

ENTRETENIMIENTO

Culotauro y los detalles secretos

Culotauro y los detalles secretos de ‘Ánulo esas palabras’: “Solté algo que llevaba cargando mucho tiempo”

Shakira habló de empoderamiento femenino y reveló cómo elige sus fragancias según su estado de ánimo en entrevista con Mafe Méndez

La Suprema revela por qué se fue de su casa cuando era menor de edad, cuál fue el primer trabajo que tuvo y compartió un consejo con sus seguidores

Tuti Vargas se sincera sobre la cancelación de su compromiso y la presión social por “cumplir” a los 30: “Siempre hubo una vocecita que me decía que no era la persona”

Vanessa Pulgarín aclara por qué salió en traje de baño enterizo en Miss Universe y causa reacciones encontradas entre los fans

Deportes

Bayern Múnich, con gol de

Bayern Múnich, con gol de Luis Díaz, derrota por 3-1 al St. Pauli, por la fecha 12 de la Bundesliga

Excampeón de la Copa Libertadores con Atlético Nacional sentenció el destino de Flamengo en la final ante Palmeiras: “Así será”

Jorge Carrascal está a 90 minutos de conquistar la Copa Libertadores: esta es su historia

Luis Díaz vuelve a sonreír: así fue su gol para la victoria del Bayern Múnich ante St. Pauli, por la Bundesliga

Colombiana Sofía Gómez Uribe logra récord panamericano de apnea: “Eres nuestra sirena”