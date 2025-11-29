Colombia

Precio del dólar en Colombia podría acercarse de nuevo a los $5.000: “Todos los indicadores en rojo”

Un análisis de Wells Fargo identifica debilidades en reservas, balanza de pagos y percepción política, lo que situá al país entre los mercados emergentes más expuestos

El precio del dólar estadounidense
El precio del dólar estadounidense en Colombia cerró la jornada del 28 de noviembre en un promedio de $3.744,36 - crédito Lee Jae-Won/Reuters

El peso colombiano figura entre las monedas emergentes más vulnerables a la volatilidad internacional, según un informe de Wells Fargo, una de las compañías de servicios financieros más grandes de Estados Unidos. En un escenario adverso, la moneda podría depreciarse hasta un 21% debido a una combinación de factores estructurales internos y el contexto global de tasas de interés elevadas en Estados Unidos. El diagnóstico sitúa al peso colombiano en una posición de alto riesgo frente a posibles shocks externos, lo que genera inquietud entre inversores y analistas en América Latina.

Dicho informe identifica al peso colombiano, junto con el chileno y el argentino, como parte del grupo de mayor vulnerabilidad entre las divisas de mercados emergentes.

Al respecto, el economista internacional Brendan McKenna, estratega cambiario de Wells Fargo, explicó que “los mercados financieros están reevaluando al alza la tasa de fondos federales en el corto plazo, particularmente la reunión de diciembre de la FED, lo que ha sacudido a las monedas de mercados emergentes”. La situación, por supuesto, encendió las alarmas en un momento de elevada incertidumbre global, donde las decisiones de política monetaria en Estados Unidos tienen un impacto directo sobre las economías emergentes.

Wells Fargo es una de
Wells Fargo es una de las compañías de servicios financieros más grandes de EE. UU. Ofrece una amplia gama de productos y servicios bancarios - crédito AP

Factores que explican la alerta

Asimismo, el análisis detalla que Colombia presenta “todos los indicadores en rojo” en la evaluación de vulnerabilidad. Entre los factores estructurales que explican esta alerta se encuentran:

  • Déficit en cuenta corriente.
  • Diferencial de tasas respecto a la Reserva Federal de Estados Unidos (FED).
  • Reservas internacionales limitadas en relación con las importaciones.
  • Percepción de riesgo político.
  • Credibilidad de las políticas económicas.

Además, la dependencia de capital extranjero y la sensibilidad a shocks externos agravan la situación, ya que una subida de las tasas de la FED puede desincentivar los flujos hacia economías emergentes, lo que provoca salidas de capital y depreciaciones abruptas.

Por qué puede quedar expuesta la moneda

El informe resalta que, cuando un país no genera suficientes divisas por medio de exportaciones o inversión, la moneda queda expuesta ante cualquier crisis de confianza. En el caso de Colombia, la percepción de inestabilidad o incertidumbre sobre las políticas fiscales, monetarias o estructurales amplifica las vulnerabilidades cambiarias. “Al comienzo del cuarto trimestre advertimos que una FED potencialmente menos moderada podría ser un shock que inyecte volatilidad en los tipos de cambio emergentes”, recordó McKenna.

Jerome Powell, presidente de la
Jerome Powell, presidente de la FED, tiene una tensa relación con el presidente Donald Trump debido a la tasa de interés de la entidad - crédito Kevin Lamarque/Reuters

Se debe tener en cuenta que el contexto internacional empeoró para las monedas emergentes. Las expectativas de que la FED mantenga una política monetaria restrictiva por más tiempo elevan el costo del financiamiento global y fortalecen al dólar, lo que presiona a divisas como el peso colombiano. Aunque en 2025 la moneda experimentó episodios de apreciación, impulsados por factores temporales como la debilidad global del dólar o la entrada de capitales locales, estos movimientos no alteran los fundamentos estructurales.

Cómo se puede intensificar la vulnerabilidad del peso colombiano

Frente a un “shock externo” —como una subida global de tasas, fuga de capitales o caída de los precios de los commodities—, la vulnerabilidad del peso colombiano se intensifica.

Wells Fargo actualizó el marco de vulnerabilidad cambiaria para mercados emergentes el 21 de noviembre y clasificó como altamente vulnerables a las monedas de Colombia, Chile, Argentina y Polonia. En el caso colombiano, el nivel de cambio actual frente al dólar es de $3.809, con una depreciación máxima proyectada hasta $4.634. El análisis muestra debilidades en todos los indicadores considerados, incluyendo una alta percepción de riesgo político.

Con los otros países pasaría lo siguiente:

  • Chile: presenta un nivel actual de CLP939 y una depreciación estimada hasta CLP1.154, también con fundamentos macroeconómicos frágiles.
  • Argentina: figura con una paridad actual de ARS1.341 y una depreciación potencial hasta ARS1.425, en un contexto marcado por alta vulnerabilidad política y limitada capacidad de intervención cambiaria.
  • México: aunque no está en el grupo de mayor vulnerabilidad, registra una depreciación proyectada de MXN18,48 a MXN21,51 por dólar y mantiene alertas en cuanto al diferencial de tasas reales y la capacidad de cubrir importaciones.
  • Brasil y Perú: se posicionan como los países latinoamericanos con menor riesgo.
Al cierre del 29 de
Al cierre del 29 de noviembre de 2025, un real brasileño (BRL) equivale a cerca de $700, dependiendo de la tasa de cambio específica del mercado o proveedor de servicios - crédito Amanda Perobelli/Reuters

McKenna destacó que la “estructura de vulnerabilidad busca analizar las depreciaciones potenciales pico-a-fondo que pueden materializarse para una variedad de monedas emergentes si se desarrolla un shock pleno”. Añadió que “la estructura determina la vulnerabilidad cambiaria en función de fortalezas y debilidades derivadas de fundamentos subyacentes”.

Aunque las condiciones actuales no configuran un escenario base de depreciación prolongada, el banco sugiere que el riesgo debe ser monitoreado de cerca.

Perspectiva de corto y mediano plazo

En cuanto a las perspectivas a corto y mediano plazo, McKenna señaló que “incluso, si no se concreta un recorte en diciembre, nuestros colegas esperan múltiples recortes de tasas de la FED en la primera mitad de 2026, lo que, en nuestra opinión, puede apoyar a los tipos de cambio emergentes en el mediano plazo”. Sin embargo, advirtió que “en un horizonte más largo, cuando la FED concluya su ciclo de relajación, es cuando esperamos que las monedas de mercados emergentes experimenten episodios más prolongados de depreciación”.

