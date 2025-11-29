Colombia

Ministerio de Salud respondió al llamado de la secretaria del Valle por crisis en el sistema: defendió su gestión y culpó a las EPS

La cartera aseguró que los recursos del aseguramiento se giran sin retrasos y señaló que las interrupciones de tratamientos y la falta de medicamentos obedecen a responsabilidades de las Empresas Promotoras de Salud

La cartera indicó que la
La cartera indicó que la suspensión de servicios no obedece a falta de recursos del Gobierno - crédito Cristian Bayona/Colprensa

El Ministerio de Salud y Protección Social entregó un pronunciamiento oficial en el que aclaró los señalamientos realizados por la secretaria de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes, luego de que su mensaje fuera divulgado por el expresidente Álvaro Uribe y generara inquietud sobre la situación del sistema en el departamento.

La cartera nacional expuso cifras, responsabilidades y montos invertidos, con el fin de precisar el funcionamiento del aseguramiento y el origen de las fallas reportadas.

La declaración de Lesmes incluía una descripción de la situación de pacientes crónicos y de alto costo en el Valle, así como mensajes dirigidos al Gobierno nacional sobre la necesidad de recursos adicionales y de acciones urgentes.

La crisis en el Valle del Cauca

Lesmes aseguró que en el
Lesmes aseguró que en el país han fallecido 1.501 pacientes con enfermedades huérfanas entre enero y agosto por falta de medicación - crédito @AlvaroUribeVel/X

El mensaje de la secretaria de Salud del Valle del Cauca advirtió sobre interrupciones de tratamientos y dificultades para la atención de pacientes graves. “Los pacientes de cáncer no tienen quien los atienda. Los pacientes de huérfanas se están muriendo. Hay 1.501 pacientes de huérfanas en Colombia fallecidos, entre enero y agosto, por falta de medicación”, afirmó.

También señaló que “los pacientes con hemofilia, especialmente los niños del Valle del Cauca, están sangrando porque no tienen medicamentos” y que tanto pacientes oncológicos pediátricos como adultos “están con sus tratamientos suspendidos”. En su mensaje, agregó que no hay disponibilidad de medicamentos para patologías comunes y que Cali está recibiendo pacientes de otros departamentos de alta complejidad.

La funcionaria relató situaciones individuales, como el caso de una menor de El Plateado, Cauca, que estaría en riesgo de perder un riñón trasplantado; y sostuvo que la solución no depende de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) y que se requerirían recursos directos ordenados por el Gobierno nacional. “En el Valle del Cauca se deben 4 billones de pesos a los prestadores, condición que ya no les permite seguir ni comprando medicamentos, ni insumos”, añadió.

Gobierno responsabilizó a las EPS

La cartera explicó que las
La cartera explicó que las fallas en entrega de medicamentos se deben a relaciones comerciales entre EPS, IPS y gestores farmacéuticos - crédito Jesús Aviles/Infobae

En respuesta, el Ministerio de Salud explicó que el aseguramiento opera mediante el giro de recursos desde la Adres hacia EPS, hospitales y clínicas, y que este flujo —según la entidad— se ejecuta sin demoras. El comunicado precisó que las fallas en entregas de medicamentos, continuidad de tratamientos y pagos a prestadores corresponden a las Entidades Promotoras de Salud.

La cartera nacional indicó que “las dificultades relacionadas con la interrupción de terapias, la falta de medicamentos, la demora en la atención y la carencia de acceso a los servicios obedecen a deficiencias de administración y pago por parte de las EPS”. Añadió que señalar al Gobierno como responsable desconoce la estructura del sistema.

Por lo anterior, la cartera reportó que, solo en 2025, la Adres giró 4,76 billones de pesos en el Valle del Cauca: $3,3 billones a la red privada y $1,45 billones a la red pública. También destacó que la UPC del departamento aumentó 33,3 % entre 2022 y 2024.

Respecto a la deuda de 4 billones de pesos mencionada por Lesmes, el ministerio afirmó que corresponde a obligaciones acumuladas de las EPS con los prestadores.

Inversiones, medicamentos y medidas recientes

El Gobierno resaltó una inversión
El Gobierno resaltó una inversión de 819.972 millones en infraestructura, atención primaria y servicios en el Valle - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE y Luisa González/Reuters

El Gobierno enfatizó que ha realizado inversiones por $819.972 millones en el Valle del Cauca, entre atención primaria, infraestructura, transporte asistencial y fortalecimiento de servicios. Según la cartera, de ese monto, $341.906 millones se destinaron a Equipos Básicos de Salud y $304.216 millones a infraestructura hospitalaria.

Sobre el acceso a medicamentos, el Ministerio de Salud explicó que la cadena de intermediación genera sobrecostos y demoras, y resaltó la Resolución 35379 de 2025 de la Superintendencia de Industria y Comercio, que permite compras conjuntas de medicamentos para EPS intervenidas.

El ministerio afirmó que, según los listados del Invima, no hay desabastecimiento general ni de medicamentos para cáncer o hemofilia; e indicó que las fallas observadas responden a relaciones comerciales entre EPS, IPS y gestores farmacéuticos.

La entidad reiteró que la
La entidad reiteró que la responsabilidad de contratar servicios y garantizar medicamentos es de las EPS - crédito Ministerio de Salud

Frente a la afirmación de que las personas con enfermedades huérfanas “se están muriendo”, la cartera presentó cifras oficiales sobre reducción de mortalidad y disponibilidad de medicamentos. “En Colombia disminuyeron tanto los casos como la tasa de mortalidad en 2025 frente a 2024”, señaló la entidad en su comunicado.

