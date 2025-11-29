Mariana Pajón ya es mamá: La “reina del BMX” celebra la llegada de su heredero

La pareja ha dejado a un lado el ciclismo para vivir la nueva etapa en sus vidas - crédito @marianapajon/Instagram

La antioqueña Mariana Pajón es considerada una de las deportistas más importantes de la historia de Colombia, puesto que es la única atleta que ha logrado ganar tres medallas olímpicas de manera consecutiva (2012, 2016 y 2020).

Tras los triunfos en Londres, Río de Janeiro y Tokio, además de los campeonatos mundiales que ha ganado en BMX, en 2025 Pajón anunció que se iba a alejar del ciclismo para centrarse en una nueva etapa de su vida, puesto que en mayo informó a sus seguidores que estaba embarazada.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Cabe recordar que Mariana Pajón tiene una relación sentimental con el también ciclista Vincent Pelluard, que nació en Francia, pero recibió la nacionalidad colombiana que le permitió representar a la nación cafetera en los Juegos Olímpicos.

Desde entonces, las publicaciones de Pajón y Pelluard se han enfocado en los cambios que han vivido desde que se enteraron de que iban a ser padres.

Nació el hijo de Mariana Pajón

La antioqueña está casada con el francés Pelluard, que representó a Colombia en los Juegos Olímpicos - crédito @marianapajon/Instagram

Debido a que la antioqueña había anunciado que su hijo nacería en la última semana de noviembre, y que se ha mantenido alejada de las redes sociales en las últimas jornadas, seguidores de Mariana Pajón especularon durante varios días sobre el nacimiento del hijo de la deportista.

Al respecto, el 29 de noviembre El Colombiano informó que, tras confirmar con allegados de la atleta, pueden informar que en la noche del 28 de noviembre se registró el nacimiento del heredero de la familia Pelluard Pajón, cuyo nombre no ha sido revelado hasta el momento.

Hasta el momento, cumpliendo con lo anticipado sobre la intimidad que querían tener tras el nacimiento de su hijo, Vincent Pelluard y Mariana Pajón no han realizado ningún tipo de publicación al respecto.

La pareja ha mostrado cómo ha cambiado su vida en los últimos meses - crédito @marianapajon/Instagram

Los meses previos al nacimiento del menor, Mariana Pajón y Vicent Pelluard hicieron varias publicaciones, en las que exponían como estaban viviendo el inicio de la paternidad.

“Cada día estamos más cerquita de conocernos. Y aunque muero de ilusión por tenerte en mis brazos, ya empiezo a extrañar tus pataditas, tu compañía 24/7 y esta barriguita que ha sido tu hogar. Qué privilegio ha sido sentirte crecer dentro de mí. Te espero con el corazón listo y lleno de amor”, escribió Mariana Pajón en la última actualización que hizo sobre su embarazo en su cuenta de Instagram.

La pareja también fue tendencia por algunos hechos que se registraron en las últimas semanas, principalmente un video en el que la deportista indicó que han cambiado las herramientas para bicicletas, por utensilios para adecuar objetos como la cuna, el coche y otros elementos para bebé en su casa.

“Nuestros días de mecánica ahora se ven así. Mismo equipo, nuevos proyectos. Preparándonos para el mejor viaje de nuestras vidas. Poniendo a rodar nuestros sueños” fue como resaltó Pajón la adecuación de su hogar para la llegada del bebé.

Pajón ha revelado todos los detalles de su embarazo en sus redes sociales - crédito @marianapajon/Instagram

Además, en diálogo con el Comité Olímpico Colombiano, Mariana Pajón anticipó lo que esperaba de la nueva etapa en su vida. “Creo que nadie está preparado en un 100% para ser mamá. He hecho todo lo que está en mi control junto a Vincent. Hemos tenido clases especiales para prepararnos, para traer al mundo de la mejor manera a nuestro bebé, saber cuidarlo, tener tips, saber qué esperar”.

Además, la antioqueña anticipó que está segura de que ser mamá será la mejor etapa de su vida: “Siempre hemos sido muy minuciosos con nuestra preparación deportiva, en los objetivos y en nuestros sueños deportivos. Y de esa misma forma nos estamos preparando para formar una familia. Es el triunfo más grande de mi vida”, puntualizó.