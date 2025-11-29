Colombia

Mariana Pajón ya es mamá: La “reina del BMX” celebra la llegada de su heredero

La campeona olímpica y su pareja, el francés Vincent Pelluard, recibieron a su primer hijo en la noche del 28 de noviembre

Guardar
La pareja ha dejado a
La pareja ha dejado a un lado el ciclismo para vivir la nueva etapa en sus vidas - crédito @marianapajon/Instagram

La antioqueña Mariana Pajón es considerada una de las deportistas más importantes de la historia de Colombia, puesto que es la única atleta que ha logrado ganar tres medallas olímpicas de manera consecutiva (2012, 2016 y 2020).

Tras los triunfos en Londres, Río de Janeiro y Tokio, además de los campeonatos mundiales que ha ganado en BMX, en 2025 Pajón anunció que se iba a alejar del ciclismo para centrarse en una nueva etapa de su vida, puesto que en mayo informó a sus seguidores que estaba embarazada.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Cabe recordar que Mariana Pajón tiene una relación sentimental con el también ciclista Vincent Pelluard, que nació en Francia, pero recibió la nacionalidad colombiana que le permitió representar a la nación cafetera en los Juegos Olímpicos.

Desde entonces, las publicaciones de Pajón y Pelluard se han enfocado en los cambios que han vivido desde que se enteraron de que iban a ser padres.

Nació el hijo de Mariana Pajón

La antioqueña está casada con
La antioqueña está casada con el francés Pelluard, que representó a Colombia en los Juegos Olímpicos - crédito @marianapajon/Instagram

Debido a que la antioqueña había anunciado que su hijo nacería en la última semana de noviembre, y que se ha mantenido alejada de las redes sociales en las últimas jornadas, seguidores de Mariana Pajón especularon durante varios días sobre el nacimiento del hijo de la deportista.

Al respecto, el 29 de noviembre El Colombiano informó que, tras confirmar con allegados de la atleta, pueden informar que en la noche del 28 de noviembre se registró el nacimiento del heredero de la familia Pelluard Pajón, cuyo nombre no ha sido revelado hasta el momento.

Hasta el momento, cumpliendo con lo anticipado sobre la intimidad que querían tener tras el nacimiento de su hijo, Vincent Pelluard y Mariana Pajón no han realizado ningún tipo de publicación al respecto.

La pareja ha mostrado cómo
La pareja ha mostrado cómo ha cambiado su vida en los últimos meses - crédito @marianapajon/Instagram

Los meses previos al nacimiento del menor, Mariana Pajón y Vicent Pelluard hicieron varias publicaciones, en las que exponían como estaban viviendo el inicio de la paternidad.

“Cada día estamos más cerquita de conocernos. Y aunque muero de ilusión por tenerte en mis brazos, ya empiezo a extrañar tus pataditas, tu compañía 24/7 y esta barriguita que ha sido tu hogar. Qué privilegio ha sido sentirte crecer dentro de mí. Te espero con el corazón listo y lleno de amor”, escribió Mariana Pajón en la última actualización que hizo sobre su embarazo en su cuenta de Instagram.

La pareja también fue tendencia por algunos hechos que se registraron en las últimas semanas, principalmente un video en el que la deportista indicó que han cambiado las herramientas para bicicletas, por utensilios para adecuar objetos como la cuna, el coche y otros elementos para bebé en su casa.

Nuestros días de mecánica ahora se ven así. Mismo equipo, nuevos proyectos. Preparándonos para el mejor viaje de nuestras vidas. Poniendo a rodar nuestros sueños” fue como resaltó Pajón la adecuación de su hogar para la llegada del bebé.

Pajón ha revelado todos los
Pajón ha revelado todos los detalles de su embarazo en sus redes sociales - crédito @marianapajon/Instagram

Además, en diálogo con el Comité Olímpico Colombiano, Mariana Pajón anticipó lo que esperaba de la nueva etapa en su vida. “Creo que nadie está preparado en un 100% para ser mamá. He hecho todo lo que está en mi control junto a Vincent. Hemos tenido clases especiales para prepararnos, para traer al mundo de la mejor manera a nuestro bebé, saber cuidarlo, tener tips, saber qué esperar”.

Además, la antioqueña anticipó que está segura de que ser mamá será la mejor etapa de su vida: “Siempre hemos sido muy minuciosos con nuestra preparación deportiva, en los objetivos y en nuestros sueños deportivos. Y de esa misma forma nos estamos preparando para formar una familia. Es el triunfo más grande de mi vida”, puntualizó.

Temas Relacionados

Mariana PajónHijo de Mariana PajónVincent PelluardNacionalidad del esposo de Mariana PajónBMXColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO Tolima vs. Santa Fe, fecha 4 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: el Cardenal visita al líder en Ibagué

Los pijaos suman siete puntos en el primer puesto del grupo B, en el que tiene la oportunidad de eliminar a los rojos si ganan el partido, así que los bogotanos están obligados a triunfar

EN VIVO Tolima vs. Santa

Así sería el aumento del salario mínimo de 2026 en Colombia con la cifra de productividad laboral que informó el Dane

El pulso entre empresarios, sindicatos y Gobierno se intensifica ante la inminente definición de la subida del sueldo básico para más de tres millones de trabajadores

Así sería el aumento del

Sinuano Día: resultados 29 de noviembre de 2025

Como todos los sábado, este tradicional sorteo colombiano anunció la combinación ganadora del primer sorteo del día

Sinuano Día: resultados 29 de

Gobierno instaló Puesto de Mando Unificado por actualización del software de las aeronaves A320

El Ministerio de Transporte, que lideró el PMU, solicitó a Airbus agilizar el proceso. Algunas aerolíneas ya culminaron las actualizaciones correspondientes

Gobierno instaló Puesto de Mando

Canadá necesita trabajadores colombianos para pagarles más de $11.000.000 mensuales

El Sena publicó una convocatoria laboral para quienes buscan oportunidades de empleo en el exterior durante los próximos meses

Canadá necesita trabajadores colombianos para
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

Alerta en Antioquia por robo de volquetas: señalan que ELN podría utilizarlas en ataques terroristas

Patrullajes y cobro de extorsiones: así opera el nuevo grupo armado Los Cabuyos, que siembran el terror en Briceño, Antioquia

Entidad internacional alertó sobre tensa situación en 12 municipios del Cauca por ataques armados

ENTRETENIMIENTO

Top 10 de los podcasts

Top 10 de los podcasts más escuchados hoy de Spotify Colombia

La respuesta de Nanis Ochoa a los que la llamaron “vanidosa” tras su cirugía ortognática

Este es el regalo que Violeta Bergonzi aún conserva de su exrelación y la razón por la que lo tiene entre sus pertenencias

Yina Calderón tuvo relaciones sexuales en ‘La mansión de Luinny’ con el expretendiente de Karina García: así fue el momento

Culotauro y los detalles secretos de ‘Ánulo esas palabras’: “Solté algo que llevaba cargando mucho tiempo”

Deportes

EN VIVO Tolima vs. Santa

EN VIVO Tolima vs. Santa Fe, fecha 4 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: el Cardenal visita al líder en Ibagué

Junior vs. Nacional: hora y dónde ver el partido clave por el cuadrangular A de la Liga BetPlay

Estas son las bajas por los cuadrangulares de la Liga BetPlay: Atlético Nacional sufrirá una ausencia clave

Bayern Múnich, con gol de Luis Díaz, derrota por 3-1 al St. Pauli, por la fecha 12 de la Bundesliga

Excampeón de la Copa Libertadores con Atlético Nacional sentenció el destino de Flamengo en la final ante Palmeiras: “Así será”