La Ley de Austeridad Republicana: el plan de Cepeda para eliminar lujos oficiales, combatir la corrupción y devolver la confianza ciudadana

En un acto multitudinario celebrado en Cali el 28 de noviembre de 2025, Iván Cepeda Castro, candidato presidencial del Pacto Histórico, presentó la Ley de Austeridad Republicana como eje central de su propuesta de gobierno.

Ante más de 6.000 asistentes, Cepeda anunció que, de llegar a la Presidencia, impulsará una serie de medidas orientadas a recortar privilegios oficiales en el alto gobierno, reducir el gasto estatal y reorientar los recursos públicos hacia el bienestar social.

“El gobierno debe apretarse el cinturón, no el pueblo”, afirmó al abrir su intervención, subrayando que la lucha contra la corrupción y la recuperación de la confianza ciudadana en las instituciones requieren un cambio profundo en la ética pública.

Cepeda inició su discurso con un llamado a una “Revolución Ética”, planteando que gobernar no constituye un privilegio, sino un mandato popular.

“Ha llegado la hora de una Revolución Ética: un gobierno que encarna la sencillez y el respeto por cada peso del erario, donde los ciudadanos puedan sentir que ‘este gobierno vive como nosotros y trabaja para nosotros’”, expresó.

El candidato insistió en que la Austeridad Republicana no implica recortar derechos, sino eliminar lujos y privilegios injustificados en las más altas esferas del Estado. “Gobernar no es un privilegio: es un mandato del pueblo. La Austeridad Republicana no recorta derechos; recorta lujos y privilegios injustificados”, sostuvo, y advirtió sobre el nivel de despilfarro existente en el país.

“El cambio exige acabar con la gran corrupción que daña nuestra sociedad”, señaló, y remarcó que el primer ajuste debe producirse en la cúpula del poder: “Si queremos vencer la macrocorrupción, debemos comenzar por los privilegios y el gasto suntuario”.

Entre las medidas concretas, Cepeda anunció la reducción de su salario como Presidente de la República y el de los ministros, así como la eliminación de beneficios y lujos asociados a los altos cargos del Estado. “Los miembros de mi gobierno vivirán como vive la mayoría del pueblo. Reduciré el salario del Presidente de la República y el de las ministras y ministros que me acompañen”, detalló.

Además, indicó que las condiciones de vivienda, transporte y seguridad de los funcionarios se limitarán “a lo estrictamente necesario” para el ejercicio de sus funciones, sin lujos ni excesos. Cepeda también se comprometió a realizar una revisión rigurosa del gasto en publicidad, funcionamiento y representación, con el objetivo de suprimir cualquier erogación considerada prescindible. “Cada peso ahorrado será dirigido al gasto social”, afirmó.

Propuso que la adquisición de bienes y la contratación estatal, incluyendo compras, contratos, arriendos y adquisición de vehículos, queden bajo supervisión especial para evitar irregularidades y fugas de recursos. “Toda compra, arriendo, contratación de obra o adquisición de vehículos estará bajo estricta vigilancia para evitar derroche o malversación. Los entes de control deberán ejercer supervisión especial dentro y fuera del país”, puntualizó.

Cepeda extendió su llamado a otras ramas del poder, invitando al Congreso, la Rama Judicial y los gobiernos locales a someterse al mismo estándar de austeridad, siempre respetando la independencia de poderes.

“Invitaré al Congreso, al Poder Judicial y a los gobiernos locales a revisar sus propios privilegios y gastos superfluos, respetando la independencia de poderes. Presentaré al país un informe detallado de esta revisión para que la ciudadanía conozca quién cumple y quién se resiste”, anunció. El candidato subrayó la importancia de la transparencia y el control social, comprometiéndose a publicar un informe nacional que muestre qué entidades adoptan las restricciones y cuáles mantienen los privilegios existentes, “para que la ciudadanía conozca quién cumple y quién se resiste”.

En cuanto a los viajes oficiales, Cepeda propuso modificar las condiciones de los desplazamientos nacionales e internacionales, que deberán justificarse como indispensables y realizarse bajo criterios estrictos de economía. “Los viajes al exterior o dentro del país deberán ser indispensables y austeros. Y cualquier costo adicional en viáticos, alojamientos o beneficios especiales deberá ser asumido por el propio funcionario”, explicó.

Para reforzar la dimensión ética y regional de su propuesta, Cepeda recurrió a ejemplos de otros países latinoamericanos y figuras internacionales. “La experiencia latinoamericana nos ha mostrado el camino. Las transformaciones sociales nacen de principios firmes y de prácticas éticas, no de ideologías vacías. Se predica con el ejemplo”, afirmó.

Citó al expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador: “No debe haber gobierno rico con pueblo pobre”, y recordó que México, bajo esa línea ética, ha logrado sacar de la pobreza a más de 13 millones de personas. También evocó la figura de José Mujica, expresidente de Uruguay, quien “enseñó con coherencia que los gobernantes deben vivir como vive el pueblo, porque administrar lo público requiere responsabilidad y humildad”.

Además, mencionó al papa Francisco: “Quien tenga afición por el dinero, por banquetes exuberantes, mansiones suntuosas, trajes refinados, autos de lujo… que no se meta en política”.

Cepeda diferenció de manera enfática la austeridad republicana de la austeridad neoliberal. “La experiencia de nuestros gobiernos progresistas ha dejado claro que una cosa es la austeridad republicana y otra muy distinta la austeridad neoliberal. La austeridad neoliberal, impulsada en Colombia por la extrema derecha, especialmente en el gobierno de Álvaro Uribe, consiste en recortar el gasto social y debilitar al Estado. Reducir educación, salud, cultura o lucha contra la pobreza: eso es austeridad para los pobres, abundancia para los poderosos. Nosotros defendemos la austeridad republicana, aquella que reduce los gastos suntuarios del gobierno, los altos salarios, los privilegios indebidos, para destinarlos al bienestar del pueblo”, explicó. Retomó la consigna mexicana: “El que debe apretarse el cinturón es el gobierno, no el pueblo”.

Al concluir su intervención, Cepeda aseguró que la implementación rigurosa de estas medidas permitirá reducir el déficit fiscal, fortalecer el gasto social y avanzar hacia la derrota de la corrupción. “Si hacemos esta tarea con rigor, reduciremos el déficit fiscal, fortaleceremos de manera decisiva el gasto social y avanzaremos hacia la derrota definitiva de la corrupción”.