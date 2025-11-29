‘Influencer’ Camilo Triana celebró con moteros y conductores en Bogotá que su perro le ganó la batalla al cáncer: “Te amo, Magnus”

Por varias calles de la capital colombiana se paseó el creador contenido junto a su mejor amigo de cuatro patas en su camioneta - crédito @triannacamilo/IG

El creador de contenido colombiano Camilo Triana compartió un momento personal a través de redes sociales que provocó que más de un usuario llorara luego de ver el video que documentó cómo su mejor amigo, su perro llamado Magnus, superó la batalla contra el cáncer.

En un video de poco más de 40 segundos el influencer el viernes 28 de noviembre de 2025, y que un par de semanas atrás generó reacciones entre sus seguidores por compartir las graves afectaciones de salud que enfrenta a raíz de las secuelas de la obesidad y los malos hábitos que mantuvo por varios años, dejó ver una vez más su lado más humano y mostró la forma en que celebró el anuncio de que su peludo había superado la terrible enfermedad.

Con unas bombas que pegó a su camioneta, y a la que en el panorámico posterior le dejó un mensaje que decía “Mi perro superó el cáncer. Clap”, acompañado de una bocina dibujada, para que los conductores y motociclistas que vieran el aviso por las vías de Bogotá, reaccionaran de dicha forma.

Pero no solo fueron ellos los que al final mostraron su felicidad y se unieron al estado de felicidad de Triana, que se mostró encantado por cada motero que se acercaba a consentir a Magnus.

El video en redes lo acompañó con este mensaje que generó, sumado a la grabación, que más de una persona dejara escapar lágrimas y sollozos por cuenta de las palabras que el influencer le dejó a su mejor amigo peludo:

“TE AMO MAGNUS, OJALA TODO EL MUNDO TUVIERA LA SUERTE DE CONOCERTE. Hoy, después de tanto miedo y tantas lágrimas, puedo decir con el corazón lleno que lo logró. MI MEJOR AMIGO HA VENCIDO AL CANCER. Ojalá todos tengan en sus vidas un Magnus, que irradie luz cada paso y les demuestre lo que es la determinación y la fortaleza (sic)”.

Por supuesto, los usuarios en redes sociales se sumaron a los moteros, los transeúntes y los conductores que hicieron sonar el claxon.

“Te amo perrito que venció al Cáncer. Gracias a su familia por no rendirse”; “LLORANDOOOOOO😭😭😭que bendición que alegría que regalo que todo!!!”; “Amooooo ❤️❤️❤️ larga vida para Magnus!!!“; y ”Todo perrito merece un Camilo como papá ❤️ ojalá magnus te dure muchísimos más años porque mereces todo el amor que le das al mundo Cami", fueron algunos de los mensajes que dejaron los seguidores en la cuenta del influencer en Instagram.

El anuncio que hizo Triana

Dos semana antes de que se conociera el video de Magnus, Camilo Triana dejó otro video (en su cuenta de TikTok) con el testimonio por el impacto de algunos problemas de salud en su vida diaria.

Camilo Triana, conocido por su actividad en redes sociales, indicó en el video que llegó a pesar más de 120 kilos y que, pese a haber bajado de peso en los últimos años, no advirtió a tiempo los daños internos que ese periodo causó en su organismo.

“Yo pesaba más de 120 kilos, no comía bien, no hacía nada de ejercicio y estoy paila por eso. Yo simplemente me dediqué a bajar de peso y hacer ejercicio, pero nunca me hice un chequeo de cómo estaba mi metabolismo, mis triglicéridos, mi hígado, bueno, toda esa mamada”, confesó el creador.

Según el propio relato de Triana, los exámenes médicos revelaron la presencia de hígado graso, afecciones en el páncreas e inflamación severa en el colon, problemas que le han provocado fuertes dolores y le generan preocupación por su estado general.

“Me hicieron unas ecografías y se dieron cuenta que tengo el colon mal”, relató el influencer.

En el mensaje, Camilo Triana hizo hincapié en que, aunque el proceso de transformación física le permitió mejorar su apariencia, nunca se detuvo a evaluar el impacto que la obesidad había ocasionado en su salud interna.

También explicó que ya inició un proceso médico y nutricional, y reconoció que puede acceder a un tratamiento gracias a sus recursos económicos.

“Voy a entrar en proceso, en tratamiento. Soy muy afortunado por poder pagarme una EPS y poder entrar con nutricionista y seguir la dieta”, expresó el creador de contenido, que también reconoció el impacto emocional y profesional que han tenido los problemas de salud actuales.

“Me da rabia, estoy retrasado con cosas del trabajo, estoy muy adolorido, tengo miedo”, afirmó en el video.

Su testimonio provocó una masiva respuesta de apoyo en redes sociales, donde decenas de seguidores destacaron la valentía de abordar en redes una situación que, en palabras del propio Triana, muchos enfrentan en silencio.

