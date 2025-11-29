Colombia

Funcionario de la Secretaría de Educación de Manizales es investigado por abuso sexual a menor

La investigación busca determinar si hubo transgresión de deberes y afectación de derechos en una escuela local

Un auxiliar administrativo de la
Un auxiliar administrativo de la Secretaría de Educación es investigado por supuestos actos que habrían afectado la integridad de un estudiante, según la Personería, que calificó provisionalmente la conducta como falta gravísima a título de dolo - crédito Colprensa

La Personería de Manizales ha iniciado un proceso disciplinario formal contra un auxiliar administrativo adscrito a la Secretaría de Educación de Manizales, tras la expedición de un pliego de cargos por presuntos actos que habrían vulnerado la dignidad, libertad e integridad sexual de un estudiante de primer grado en una institución educativa local.

Según información obtenida por Caracol Radio, la gravedad de los hechos atribuidos ha llevado a que la conducta del funcionario, identificado como Ávila Cuenca, reciba una calificación provisional de falta gravísima, a título de dolo.

El proceso disciplinario, detallado por la Personería a través de su área de Vigilancia Administrativa y Disciplinaria, se encuentra en la etapa de juicio.

En esta fase, se determinará si el funcionario incurrió en conductas que constituyen una falta disciplinaria, con la garantía de que se respetarán plenamente el derecho de defensa y el debido proceso del investigado, como subrayó Caracol Radio.

Los cargos presentados se fundamentan en la presunta comisión de actos que habrían afectado la integridad de un menor de edad en el entorno escolar.

La Personería abrió investigación formal
La Personería abrió investigación formal contra un funcionario señalado de conductas que podrían constituir una falta disciplinaria, mientras se garantiza el derecho de defensa y se prioriza la protección del menor involucrado - crédito Colprensa

La Personería ha reiterado que su intervención se orienta principalmente a salvaguardar los derechos fundamentales del menor presuntamente afectado y a esclarecer si existió una transgresión de los deberes funcionales del servidor público, en concordancia con el principio de moralidad administrativa que rige la función pública.

La calificación provisional de la conducta como falta gravísima, a título de dolo, responde a la naturaleza y gravedad de los hechos bajo investigación, según lo informado por Caracol Radio. Esta valoración inicial se basa en los indicios recabados y no anticipa la decisión definitiva que se adoptará al término del proceso disciplinario.

Capturan al ‘Monstruo de Ciudad Bolívar’ en Bogotá por abuso sexual y feminicidio

La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación detuvieron en el sur de Bogotá a un hombre identificado como el ‘Monstruo de Ciudad Bolívar’, acusado de al menos 16 abusos sexuales a mujeres jóvenes, así como de feminicidio, extorsión y producción de pornografía infantil.

El operativo, ejecutado por el equipo especializado de investigación criminal de la Dirección de Protección y Servicios Especiales (Dipro), se fundamentó en pruebas genéticas obtenidas a través de la plataforma Codis de Medicina Legal, que confirmaron la correspondencia de ADN en tres casos de acceso carnal violento y vincularon al sospechoso con el homicidio de una mujer presuntamente asfixiada.

El detenido es señalado por
El detenido es señalado por al menos 16 ataques sexuales, un feminicidio y delitos de extorsión y pornografía infantil - crédito Policía Nacional

Las autoridades destacaron que la colaboración institucional y la denuncia ciudadana, canalizada por la línea de emergencia 123, resultaron determinantes para avanzar en la investigación.

Según los informes oficiales, el acusado utilizaba perfiles falsos en Facebook para ofrecer supuestos empleos en estudios de WebCam, prometiendo un salario de cuatro millones de pesos a jóvenes de entre 17 y 21 años.

Tras ganarse su confianza, las citaba en persona y las trasladaba a zonas boscosas de Ciudad Bolívar y Soacha, donde perpetraba los abusos. Además, grababa los ataques para extorsionar a las víctimas y accedía a sus redes sociales con el fin de contactar a nuevas posibles afectadas.

Durante la Semana del Buen Trato, la Secretaría de Seguridad de Bogotá reforzó acciones preventivas contra el abuso sexual y la explotación de menores, realizando 45 inspecciones en bares, hoteles, plazas de mercado, hostales, parques, la Terminal de Transporte Salitre y el aeropuerto.

El detenido es señalado por
El detenido es señalado por al menos 16 ataques sexuales, un feminicidio y delitos de extorsión y pornografía infantil - crédito Colprensa

Como resultado, 370 establecimientos fueron cerrados por permitir el ingreso de menores, en especial en las localidades de Bosa (82), Usme (45), Ciudad Bolívar (42), Kennedy (42) y Antonio Nariño (32).En el ámbito judicial, las autoridades reportaron la captura de 199 personas por delitos sexuales contra menores, de las cuales 156 fueron mediante orden judicial y 43 en flagrancia.

Además, se estableció contacto con 453 menores y 5.815 adultos para brindar información preventiva y orientación sobre líneas de atención como la Línea 123 y la Línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).

Para combatir la mendicidad ajena y el trabajo infantil, se realizaron 29 recorridos adicionales en plazas de mercado, parques, estaciones de Transmilenio y zonas comerciales, donde se abordó a 210 menores y 420 adultos, facilitando el acceso a servicios de educación, atención social y espacios de recreación en los Centros Amar.

