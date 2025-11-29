Familia de colombiana hallada muerta en un río de Nueva York, EE. UU., busca repatriar su cuerpo a través de ‘crowdfunding’

La joven se fue a EE. UU. en busca de mejores oportunidades laborales en pro de obtener mejor calidad de vida - crédito redes sociales

La comunidad migrante latina en Nueva York (Estados Unidos) y la ciudad de Ibagué (capital del departamento del Tolima), se encuentran consternadas tras conocerse el hallazgo del cuerpo sin vida de Karen Julieta Romero.

La joven colombiana de 24 años fue localizada en un río de la ciudad estadounidense luego de que se conoció del hecho en Colombia gracias a la publicación del portal regional El Olfato el 26 de noviembre de 2025.

Sin embargo y días después, la muerte de Romero y las circunstancias de los hechos aún están por esclarecer, y esto ha motivado una campaña de solidaridad para lograr la repatriación de sus restos.

Para tal fin recurrieron a una forma de financiación colectiva por medio de las redes e internet llamada crowdfunding, y a través del sitio web GoFundMe se encuentran recolectando los

La desaparición de Karen Julieth Romero se reportó el 23 de noviembre de 2025, luego de que saliera en compañía de un allegado.

En los días siguientes, la familia perdió todo contacto con ella, hasta que fue encontrada muerta en un río, un hecho que ha generado inquietud entre sus allegados tanto en Estados Unidos como en Colombia, dejando en el aire las sospechas de que su muerte pudo haber sido producto de un homicidio.

Las autoridades estadounidenses realizan exámenes forenses y han iniciado una investigación para determinar la causa del fallecimiento y si existió o no intervención de terceros, agregó El Tiempo, que conversó con una de sus familiares.

Buscan repatriar a colombiana que fue hallada sin vida en un río en Estados Unidos

Karen Julieth Romero emigró a Estados Unidos en 2022, tras completar sus estudios en Ibagué, con el propósito de buscar mejores oportunidades.

Su familia, incluyendo su hermano menor y su madre –que lleva un proceso de tratamiento contra el cáncer de seno–, también viajó a Nueva York tiempo después para acompañarla y acceder a tratamientos médicos, según relataron allegados al mismo diario bogotano.

La ciudadana colombiana llevaba radicada desde hace varios años en EE. UU. y mantenía una relación cercana con sus familiares en Colombia. No tenía hijos y decidió instalarse en Estados Unidos con la esperanza de forjar un futuro distinto.

Tras el desenlace, la familia de Karen Julieth Romero inició una campaña a través de la plataforma en la que busca recaudar fondos para los trámites de repatriación.

“️Uniendo Fuerzas por Nuestra princesa El Regreso a Casa de Karen Julieth Romero Rodríguez. Con el corazón roto, pero firmes en el amor que nos une, nos dirigimos a ustedes en un momento de profunda tristeza", inicia el mensaje en el sitio web.

“Nuestra amada hija ha partido inesperadamente, dejando un vacío inmenso en nuestras vidas y en los corazones de quienes la conocieron. Su luz, su alegría, sonrisa, bondad, y el amor que nos dio son el tesoro que ahora guardamos”, menciona más adelante el mensaje, y en el que se agregó que la meta de recaudo son 8.000 dólares (casi 30 millones de pesos colombianos), y con corte al sábado 29 de noviembre ya llevaban recolectados 7.969 dólares.

“Nuestro más grande anhelo es poder traer sus restos a Ibagué para darle el último adiós rodeada de su familia y la comunidad que tanto la quiere. Este proceso implica un costo que hoy supera nuestras posibilidades”, añade el mensaje en su parte final.

Por eso, con humildad y esperanza abrimos este fondo benéfico. No estamos pidiendo solo dinero; estamos pidiendo un gesto de amor y solidaridad para que pueda realizar su viaje final y regresar a su hogar, donde merece descansar", concluye la publicación en GoFundMe.

El caso de Karen Julieth Romero permanece bajo indagación por parte de las autoridades de Estados Unidos.

En tanto que la familia de la ciudadana colombiana hizo un llamado para que se esclarezcan los hechos y se reciba apoyo en el proceso de repatriación.