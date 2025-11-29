Colombia

El mensaje que recordaron en redes de la subteniente María Camila Mora: “Su fuerza queda en la memoria de quienes la conocieron”

La militar habría sido víctima de un presunto caso de feminicidio en el Cantón Norte de Bogotá. El presunto señalado de forma preliminar es su expareja, el capitán Pablo Andrés Masmela Zapata

Guardar
La subteniente María Camila Mora
La subteniente María Camila Mora Mahecha se convirtió en la primera mujer piloto de drones en la historia del Ejército Nacional de Colombia - crédito Ejército Nacional | Red social Facebook

En medio de la investigación que adelanta la Justicia Penal Militar colombiana luego del caso que se registró la noche del miércoles 26 de noviembre de 2025 en el parqueadero ubicado dentro del casino dispuesto en uno de los puntos dentro del Cantón Norte, un complejo del Ejército Nacional ubicado en la localidad de Usaquén, en Bogotá.

Luego de que se reportaron un total de cinco detonaciones dentro del vehículo color gris en el que se hallaron con vida a una expareja de militares (la subteniente María Camila Mora Mahecha y el capitán Pablo Andrés Masmela Zapata), en redes se conoció un sentido video que se ha vuelto a compartir a modo de homenaje.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En la grabación que realizó el mismo Ejército Nacional (y que hace parte de una publicación de carácter institucional), y que difundió una usuaria, que como señaló en el comentario que acompaña a la subteniente Mora que a pesar de no haber coincidido en vida, se lograba “evidenciar las bonitas huellas que dejaste en el camino de la vida”.

“Tantos logros a tan corta edad solo dejan en evidencia que jamás conociste límites hasta que un hombre llegó a tu vida a ponerlos por completo. ¡Porque nos siguen cortando las alas! Porque la sociedad sigue estigmatizando, maltratando y acabando con estas vidas", mencionó en su mensaje la usuaria en Facebook Yelenny Bernal.

Uno de los detalles que más generó reacciones y cuestionamientos sobre lo ocurrido, y que ha hecho barajar dentro de los móviles del caso que no se descarte lo ocurrido como un presunto caso de feminicidio, debido a que la versión preliminar señala que el capitán Masmela habría accionado el arma de fuego en contra de la subteniente Mora y luego se suicidó.

La usuaria aseguró que este
La usuaria aseguró que este es un caso de violencia machista - crédito Facebook

Además, la militar había pedido un permiso el día de los hechos para asistir al concierto del artista barranquillero Beéle en el centro de eventos Movistar Arena, en Bogotá (localidad de Teusaquillo), debido a que ella se desempeña fuera de la capital .

Parte de la reconstrucción que se ha hecho de lo que pasó antes del encuentro de la expareja es que la subteniente había pedido un permiso para hasta Bogotá (se desempeñaba fuera de la ciudad), y allí habría quedado de recoger a una amiga (otra subteniente), y que sería la testigo clave de los hechos, pues cuando se reportó el caso, como destacó un informe de Bluradio, dentro del automóvil (que sería propiedad de la militar Mora) estaba la acompañante, y de quien hoy es una incógnita su paradero.

“Hace dos días las entidades conmemoraban la NO VIOLENCIA DE GÉNERO (Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre) y la pregunta real es que estamos haciendo como sociedad para evitar creer que somos dueños de la vida de otras personas! TODAS NOS QUEREMOS VIVAS , LIBRES Y SIN MIEDO!! HONRO TU VIDA Y ANHELO TENGAS DESCANSO ETERNO GRAN MUJER!!! No mas machismo!!” cierra el mensaje de Bernal (el 27 de noviembre).

Además de convocar una velatón en su municipio (San Francisco de Sales, Cundinamarca, el viernes 28 de noviembre), compartió el video institucional que recordó las palabras en vida de la subteniente Mora.

Este fue el mensaje que dejó la subteniente Mora en redes sociales - crédito Facebook

Qué dice el video de la subteniente María Camila Mora: la primera mujer piloto de drones del Ejército

“Si nos lo proponemos, lo podemos cumplir. Inicié mis estudios en la Escuela Militar de Cadetes, donde me formé como profesional oficial de arma. Estudié Relaciones Internacionales y para hoy ostentar el cargo que tengo, siendo la primera mujer piloto de aeronaves no tripuladas, tuve que capacitarme en la Escuela de Aviación Ejército, donde me capacité en fraseología aeronáutica, meteorología, aerodinámica y características técnicas tácticas de las aeronaves no tripuladas”, así inicia en su presentación la subteniente María Camila Mora Mahecha.

En la segunda parte del video, la militar habló de su mayor motivación: “Es mi mamá, que infundió en mí la templanza, la berraquera y yo considero que ella, donde quiera que esté, me acompaña, me guía y me da fuerzas para continuar cumpliendo metas, cumpliendo sueños, cumpliéndome a mí misma, a mi institución y, por qué no, siendo un ejemplo”.

Piden transparencia en la investigación por el presunto feminicidio de la subteniente María Camila Mora

La muerte de la subteniente María Camila Mora Mahecha y el capitán Pablo Andrés Masmela Zapata en el Cantón Norte de Bogotá ha provocado un reclamo de transparencia y rigurosidad en la investigación, luego de que voces dentro y fuera del Ejército colombiano señalen inconsistencias en la versión oficial.

Una de ellas es la de Paul Ochoa, exmilitar y conocido de Mora Mahecha, que por medio de un video que compartió en sus redes sociales cuestionó la explicación oficial y exigió que se incluyan en el proceso testimonios y pruebas hasta el momento omitidos, según él.

Paul Ochoa, exmilitar, rechaza la explicación de un conflicto sentimental y solicita que se incluya la declaración de un testigo presencial, exigiendo claridad y justicia en el esclarecimiento del caso - crédito Soy Paul Ochoa / Facebook

De acuerdo con la versión institucional, el caso fue atribuido a un homicidio seguido de suicidio por presuntos motivos sentimentales.

Sin embargo, Ochoa rechazó esta hipótesis y señaló que la rapidez en el cierre y la falta de información concreta sobre un testigo clave agravan las dudas sobre el proceso.

“Hoy quiero hablar desde la indignación, el respeto y el corazón, porque lo que está pasando con la muerte de la teniente María Camila Mora Mahecha no cuadra. Y no nos están diciendo toda la verdad”, declaró el exmilitar que conoció a la oficial cuando la subteniente ejercía como su comandante en la base de Tolemaida.

Uno de los puntos más relevantes en el reclamo de Paul Ochoa es la supuesta omisión de la declaración de un subteniente, identificado como testigo presencial y que, según diferentes personas, se encontraba en el vehículo durante los hechos.

“Lo más grave es esto: había un subteniente testigo dentro del vehículo. Y ahora se desconoció su declaración. No se sabe nada. No lo mencionan, no aparecen”, insistió el exmilitar.

Temas Relacionados

María Camila Mora MahechaPablo Andrés Masmela ZapataCantón NorteExpareja de militaresDos militares hallados sin vida en un vehículoSubteniente María Camila MoraFeminicidioCapitán Pablo Andrés MasmelaEjército NacionalViolencia contra la mujer en ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

La Dian le puso el ojo a más de 3.000 empresas por declarar el impuesto de renta por debajo de la tarifa que debían

El organismo fiscal detectó irregularidades en sociedades de sectores clave y principales ciudades, lo que podría derivar en investigaciones y sanciones

La Dian le puso el

Capturan a hombre que habría provocado grave incendio en Manrique, Medellín: cuatro viviendas resultaron afectadas

El hombre fue capturado luego de que el incendio iniciado en una bodega de reciclaje se propagara rápidamente, afectando varias viviendas y obligando a la intervención de bomberos

Capturan a hombre que habría

EN VIVO Tolima vs. Santa Fe, fecha 4 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto en Ibagué

Los pijaos suman siete puntos en el primer puesto del grupo B, en el que tiene la oportunidad de eliminar a los rojos si ganan el partido, así que los bogotanos están obligados a triunfar

EN VIVO Tolima vs. Santa

Álvaro Uribe reveló detalles de cómo vivió su condena y absolución por soborno a testigos: “Esa noche di gracias a Dios”

El expresidente fue sentenciado a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. El Tribunal Superior de Bogotá revocó esa decisión y lo declaró inocente

Álvaro Uribe reveló detalles de

Jorge Carrascal es campeón de la Copa Libertadores 2025: Flamengo superó a Palmeiras en Lima por 1-0

El volante colombiano levantó el título con sus compañeros en el Fla, luego de superar a los paulistas en un partido complicado y muy cerrado, por el nivel de las dos escuadras

Jorge Carrascal es campeón de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

Alerta en Antioquia por robo de volquetas: señalan que ELN podría utilizarlas en ataques terroristas

Patrullajes y cobro de extorsiones: así opera el nuevo grupo armado Los Cabuyos, que siembran el terror en Briceño, Antioquia

Entidad internacional alertó sobre tensa situación en 12 municipios del Cauca por ataques armados

ENTRETENIMIENTO

La fiebre por Zootopia llega

La fiebre por Zootopia llega a Disney+ Colombia y arrasa en el ranking de películas

Top 10 de los podcasts más escuchados hoy de Spotify Colombia

La respuesta de Nanis Ochoa a los que la llamaron “vanidosa” tras su cirugía ortognática

Mariana Pajón ya es mamá: La “reina del BMX” celebra la llegada de su heredero

Este es el regalo que Violeta Bergonzi aún conserva de su exrelación y la razón por la que lo tiene entre sus pertenencias

Deportes

EN VIVO Tolima vs. Santa

EN VIVO Tolima vs. Santa Fe, fecha 4 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto en Ibagué

Jorge Carrascal es campeón de la Copa Libertadores 2025: Flamengo superó a Palmeiras en Lima por 1-0

Retraso en vuelos preocupa a la Liga BetPlay: la Dimayor alertó posibles cambios en los cuadrangulares

Lanzan salvavidas al Atlético Huila: esta sería la sede que le daría una nueva oportunidad al equipo opita

Chapecoense recordó a Atlético Nacional tras nueve años de la tragedia aérea: “Hermanos para siempre”