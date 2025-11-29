El mensaje que recordaron en redes de la subteniente María Camila Mora: “Su fuerza queda en la memoria de quienes la conocieron”

La subteniente María Camila Mora Mahecha se convirtió en la primera mujer piloto de drones en la historia del Ejército Nacional de Colombia - crédito Ejército Nacional | Red social Facebook

En medio de la investigación que adelanta la Justicia Penal Militar colombiana luego del caso que se registró la noche del miércoles 26 de noviembre de 2025 en el parqueadero ubicado dentro del casino dispuesto en uno de los puntos dentro del Cantón Norte, un complejo del Ejército Nacional ubicado en la localidad de Usaquén, en Bogotá.

Luego de que se reportaron un total de cinco detonaciones dentro del vehículo color gris en el que se hallaron con vida a una expareja de militares (la subteniente María Camila Mora Mahecha y el capitán Pablo Andrés Masmela Zapata), en redes se conoció un sentido video que se ha vuelto a compartir a modo de homenaje.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En la grabación que realizó el mismo Ejército Nacional (y que hace parte de una publicación de carácter institucional), y que difundió una usuaria, que como señaló en el comentario que acompaña a la subteniente Mora que a pesar de no haber coincidido en vida, se lograba “evidenciar las bonitas huellas que dejaste en el camino de la vida”.

“Tantos logros a tan corta edad solo dejan en evidencia que jamás conociste límites hasta que un hombre llegó a tu vida a ponerlos por completo. ¡Porque nos siguen cortando las alas! Porque la sociedad sigue estigmatizando, maltratando y acabando con estas vidas", mencionó en su mensaje la usuaria en Facebook Yelenny Bernal.

Uno de los detalles que más generó reacciones y cuestionamientos sobre lo ocurrido, y que ha hecho barajar dentro de los móviles del caso que no se descarte lo ocurrido como un presunto caso de feminicidio, debido a que la versión preliminar señala que el capitán Masmela habría accionado el arma de fuego en contra de la subteniente Mora y luego se suicidó.

La usuaria aseguró que este es un caso de violencia machista - crédito Facebook

Además, la militar había pedido un permiso el día de los hechos para asistir al concierto del artista barranquillero Beéle en el centro de eventos Movistar Arena, en Bogotá (localidad de Teusaquillo), debido a que ella se desempeña fuera de la capital .

Parte de la reconstrucción que se ha hecho de lo que pasó antes del encuentro de la expareja es que la subteniente había pedido un permiso para hasta Bogotá (se desempeñaba fuera de la ciudad), y allí habría quedado de recoger a una amiga (otra subteniente), y que sería la testigo clave de los hechos, pues cuando se reportó el caso, como destacó un informe de Bluradio, dentro del automóvil (que sería propiedad de la militar Mora) estaba la acompañante, y de quien hoy es una incógnita su paradero.

“Hace dos días las entidades conmemoraban la NO VIOLENCIA DE GÉNERO (Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre) y la pregunta real es que estamos haciendo como sociedad para evitar creer que somos dueños de la vida de otras personas! TODAS NOS QUEREMOS VIVAS , LIBRES Y SIN MIEDO!! HONRO TU VIDA Y ANHELO TENGAS DESCANSO ETERNO GRAN MUJER!!! No mas machismo!!” cierra el mensaje de Bernal (el 27 de noviembre).

Además de convocar una velatón en su municipio (San Francisco de Sales, Cundinamarca, el viernes 28 de noviembre), compartió el video institucional que recordó las palabras en vida de la subteniente Mora.

Este fue el mensaje que dejó la subteniente Mora en redes sociales - crédito Facebook

Qué dice el video de la subteniente María Camila Mora: la primera mujer piloto de drones del Ejército

“Si nos lo proponemos, lo podemos cumplir. Inicié mis estudios en la Escuela Militar de Cadetes, donde me formé como profesional oficial de arma. Estudié Relaciones Internacionales y para hoy ostentar el cargo que tengo, siendo la primera mujer piloto de aeronaves no tripuladas, tuve que capacitarme en la Escuela de Aviación Ejército, donde me capacité en fraseología aeronáutica, meteorología, aerodinámica y características técnicas tácticas de las aeronaves no tripuladas”, así inicia en su presentación la subteniente María Camila Mora Mahecha.

En la segunda parte del video, la militar habló de su mayor motivación: “Es mi mamá, que infundió en mí la templanza, la berraquera y yo considero que ella, donde quiera que esté, me acompaña, me guía y me da fuerzas para continuar cumpliendo metas, cumpliendo sueños, cumpliéndome a mí misma, a mi institución y, por qué no, siendo un ejemplo”.

Piden transparencia en la investigación por el presunto feminicidio de la subteniente María Camila Mora

La muerte de la subteniente María Camila Mora Mahecha y el capitán Pablo Andrés Masmela Zapata en el Cantón Norte de Bogotá ha provocado un reclamo de transparencia y rigurosidad en la investigación, luego de que voces dentro y fuera del Ejército colombiano señalen inconsistencias en la versión oficial.

Una de ellas es la de Paul Ochoa, exmilitar y conocido de Mora Mahecha, que por medio de un video que compartió en sus redes sociales cuestionó la explicación oficial y exigió que se incluyan en el proceso testimonios y pruebas hasta el momento omitidos, según él.

Paul Ochoa, exmilitar, rechaza la explicación de un conflicto sentimental y solicita que se incluya la declaración de un testigo presencial, exigiendo claridad y justicia en el esclarecimiento del caso - crédito Soy Paul Ochoa / Facebook

De acuerdo con la versión institucional, el caso fue atribuido a un homicidio seguido de suicidio por presuntos motivos sentimentales.

Sin embargo, Ochoa rechazó esta hipótesis y señaló que la rapidez en el cierre y la falta de información concreta sobre un testigo clave agravan las dudas sobre el proceso.

“Hoy quiero hablar desde la indignación, el respeto y el corazón, porque lo que está pasando con la muerte de la teniente María Camila Mora Mahecha no cuadra. Y no nos están diciendo toda la verdad”, declaró el exmilitar que conoció a la oficial cuando la subteniente ejercía como su comandante en la base de Tolemaida.

Uno de los puntos más relevantes en el reclamo de Paul Ochoa es la supuesta omisión de la declaración de un subteniente, identificado como testigo presencial y que, según diferentes personas, se encontraba en el vehículo durante los hechos.

“Lo más grave es esto: había un subteniente testigo dentro del vehículo. Y ahora se desconoció su declaración. No se sabe nada. No lo mencionan, no aparecen”, insistió el exmilitar.