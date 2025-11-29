El distrito endurece la mano contra el desorden por basura en Bogotá: Restrepo, primer foco de intervención

La acumulación de basura en barrios de Bogotá afecta la imagen urbana y genera problemas ambientales en las calles - crédito Colprensa

En varios barrios de Bogotá, basta caminar unas cuadras para notar cómo la basura termina definiendo la apariencia de las calles. No se trata solo de fallas del sistema de recolección puesto que, buena parte del problema nace de la forma en que la ciudadanía deposita, o deja de depositar, sus residuos. Esa práctica cotidiana, que muchos normalizan, tiene efectos que escalan rápido tales como, puntos críticos de acumulación, alcantarillas taponadas y contaminación de fuentes hídricas. La escena se repite tanto, que la administración distrital decidió intensificar sus controles en zonas donde la situación ya desbordaba a los servicios públicos.

En ese contexto, las autoridades adelantaron esta semana una nueva jornada de operativos en el corredor comercial del barrio Restrepo, en la localidad de Antonio Nariño. Allí, tres establecimientos fueron sancionados por incumplir las normas de disposición de residuos. De acuerdo con la Uasep, las multas aplicadas se movieron entre $759.900 y $1.518.400, amparadas en los artículos 35 y 111 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, según explicó la Secretaría de Gobierno.

El manejo inadecuado de residuos por parte de la ciudadanía contribuye a taponamientos de alcantarillas y contaminación de fuentes hídricas - crédito Sofía Toscano/Colprensa

La intervención no se limitó a verificar bolsas fuera de lugar. Con el apoyo de la Secretaría de Movilidad, los equipos en campo impusieron 18 comparendos y realizaron dos inmovilizaciones de vehículos, acciones que complementan la estrategia que el Distrito viene aplicando para recuperar el orden en zonas de alta actividad comercial. “La intervención combina acciones operativas, pedagógicas y sancionatorias, con el propósito de fortalecer la limpieza, el orden y la convivencia en uno de los corredores comerciales más concurridos y activos de la ciudad”, señaló el director de la Uasep, Armando Ojeda.

Las cifras consolidan un panorama que se volvió casi inamovible. Entre enero y noviembre de 2025, la ciudad registró 1.996 comparendos por disposición inadecuada de residuos y otras acciones que afectan el espacio público. Es decir, en promedio, se impusieron más de seis sanciones diarias por conductas que podrían evitarse simplemente respetando horarios, puntos de entrega o características del tipo de residuo.

Aun así, especialistas en urbanismo y gestión de residuos advierten que el régimen sancionatorio mostró límites. En zonas donde el comercio opera con alta rotación, los patrones de mal manejo de basura persisten. La presión por liberar espacio, la producción constante de residuos y la falta de conocimiento sobre cómo manejar materiales especiales, como escombros o desperdicios orgánicos, terminan reproduciendo el mismo ciclo, la calle funciona como depósito provisional y las multas llegan mucho después.

La administración distrital intensifica operativos de control en zonas críticas para combatir la disposición irregular de residuos en Bogotá - crédito Colprensa

Ese fue precisamente el trasfondo de dos casos que generaron especial atención. El 20 de noviembre, la administración distrital sancionó a dos establecimientos reconocidos por su alta afluencia de clientes: Oxxo y Mezcal Taquería. La falta fue distinta en cada caso, pero ambas se relacionaron con prácticas que el Distrito ha advertido en repetidas ocasiones.

Según la Uasep, Oxxo incurrió en la disposición irregular de residuos de demolición y construcción, entregándolos a un carretero sin cumplir los protocolos exigidos. Mezcal Taquería, por su parte, sacó los residuos a la calle por fuera del horario fijado para el paso del vehículo de recolección, una infracción común en corredores gastronómicos o nocturnos.

Oxxo y Mezcal Taquería recibieron comparendos por prácticas irregulares en la disposición de residuos, evidenciando la vigilancia del Distrito - crédito Daniel Becerril/REUTERS

Ambos recibieron comparendos por medidas contrarias a la convivencia. Más allá de la multa, el Distrito quiso dejar claro que la responsabilidad del manejo adecuado de residuos no es negociable, y que todos los establecimientos, independientemente de su tamaño o ubicación, deben ajustarse a las frecuencias y rutas del servicio de aseo. “Identificamos conductas que se alejan de la prestación del servicio público y el buen comportamiento. Le hacemos un llamado a todos los usuarios para que hagan uso del servicio público de aseo, y se respeten las diferentes frecuencias que están establecidas”, dijo Armando Ojeda, director de la Uasep.