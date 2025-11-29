Colombia

De horror: Simon Levy, el señalado por el feminicidio de una colombiana en Londres que también asesinó a una británica

Lo que más ha generado rechazo por parte de organizaciones sociales en el Reino Unido es que el hoy detenido intentó acabar con la vida de una tercera mujer que se salvó

Simon Levy en audiencia
Simon Levy en audiencia

Una mujer colombiana identificada como Carmenza Valencia Trujillo fue asesinada y su cuerpo fue hallado en su propio domicilio de Woolwich, al sureste de Londres, en marzo de 2025 luego de recibir múltiples heridas de arma blanca, en un caso que la policía británica describe como parte de una investigación extensa por presunto feminicidio.

Según informó The Guardian, Simon Levy, de 40 años, enfrenta cargos por el asesinato de Valencia Trujillo (53), así como por el homicidio de otra mujer (Sheryl Wilkins) y agresiones sexuales a una tercera víctima.

La Policía Metropolitana de Londres comunicó en su informe que los servicios de emergencia acudieron a la vivienda de Valencia Trujillo alrededor de las 5:30 a. m., donde los paramédicos declararon a la mujer sin vida.

Estos detalles se conocieron meses después de que se difundió el comunicado el 24 de noviembre de 2025. Desde ese momento, y días después, la decisión ha generado revuelo en un caso que se sigue en el Reino Unido, igual a como sucedió con el caso del actor colombiano de cine para adultos Yostin Andrés Mosquera, condenado a cadena perpetua por el doble homicidio de Paul Longworth y Albert Alfonso, y a los que también descuartizó para deshacerse de los cuerpos, el mismo patrón que usó, por ejemplo, el estadounidense John Poulos en el caso de feminicidio de la DJ bogotana Valentina Trespalacios.

Las autoridades señalaron que, a pesar de realizarse una autopsia, el examen no logró establecer el motivo exacto de la muerte, lo que dio paso a “una investigación de considerable complejidad”, en palabras del comandante Clair Kelland.

Este fue el comunicado emitido
Este fue el comunicado emitido por parte de la Policía Metropolitana de Londres

Las víctimas por las que acusan a Simon Levy: la colombiana Carmenza Valencia Trujillo y Sheryl Wilkins

Simon Levy, residente en principio en la misma calle que la víctima, fue arrestado esa misma mañana, pero quedó en libertad bajo investigación mientras avanzaban las pesquisas.

“La investigación sobre Simon Levy implica hechos de gran complejidad. Mantenemos coordinación estrecha con agencias y servicios de apoyo a víctimas en diversos distritos, incluidos Haringey y Southwark, para fomentar la denuncia y ofrecer respaldo efectivo”, sostuvo el comandante Kelland en el comunicado.

Pocos meses después, la policía sumó nuevas evidencias que motivaron la reaprehensión del sospechoso.

El 4 de septiembre Levy fue arrestado nuevamente, y ese mismo día se procedió a imputarle la muerte de Sheryl Wilkins, una británica de 39 años, cuyo cuerpo fue hallado en Tottenham High Road al norte de Londres el 24 de agosto de 2025.

“Todos los elementos obtenidos señalan la posibilidad de una cadena de delitos bajo un mismo patrón. Se trata de una investigación judicial conjunta y compleja”, reveló el comunicado de la policía británica.

De acuerdo con el reporte del mismo diario local, luego del hallazgo del cuerpo de Wilkins, Levy fue acusado de manera formal por delito de homicidio y fue trasladado a una celda en espera del proceso.

Mientras se encontraba bajo custodia, también recibió cargos relacionados con una agresión sexual y lesiones graves contra una tercera mujer, hechos ocurridos el 21 de enero de 2025 en el mismo barrio del norte de Londres. En este último caso, el expediente judicial incluye acusaciones por violación, agresiones físicas graves e intento de asfixia.

El ciudadano británico tendrá que
El ciudadano británico tendrá que responder en principio por los dos homicidios en junio de 2026

Se teme que pueda haber más casos, pero es fundamental denunciar

La Metropolitan Police instó en su comunicado a la ciudadanía a aportar cualquier información relevante sobre el acusado.

“Creemos que existen personas que conocen a Levy o han sido testigos de incidentes previos, y que aún no han presentado una denuncia formal. Exhortamos a estas personas a ponerse en contacto con nuestras autoridades”, declaró el comandante Kelland.

El organismo también ofrece canales confidenciales para reportar datos útiles, como la fundación Crimestoppers, cuyo número permanece habilitado para denuncias anónimas.

De acuerdo con información oficial, “el objetivo es garantizar que los responsables comparezcan ante la justicia y que las familias reciban respuestas cuanto antes”, declaró un portavoz de la policía en el comunicado distribuido a medios internacionales.

Además, el Asistente del Departamento de Crímenes Mayores de la Metropolitan Police remarcó la importancia de la colaboración ciudadana: “Ya sea usted, una persona afectada directamente o alguien que posee información útil, queremos escuchar su testimonio para determinar las circunstancias de los hechos”.

La víctima colombiana residía en el barrio de Woolwich y era conocida por su participación en organizaciones comunitarias, según fuentes locales consultadas por el mismo diario inglés.

Su muerte, junto con la de Wilkins, ha provocado reacciones de organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, que insisten en que estos casos evidencian la necesidad de redes de acompañamiento y prevención frente a la violencia de género.

Carmenza Valencia Trujillo (izq.) y
Carmenza Valencia Trujillo (izq.) y Sheryl Wilkins (der.) fueron las dos víctimas de los crímenes en Londres

Levy permanece privado de libertad luego de la audiencia de formulación de cargos en la Corte de Magistrados de Westminster que se desarrolló el lunes 20 de noviembre, donde se decidió la fecha formal de su juicio, y se estableció junio de 2026 como plazo inicial para el juicio integral en torno a estos y otros delitos asociados.

“Toda persona que posea información debe comunicarse con el número 101, citando el código CAD 5677/20NOV”, reiteraron funcionarios policiales en sus llamamientos.

