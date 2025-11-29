Compras de fin de año: Los consejos de una experta para no comenzar el 2026 con números rojos

María Teresa Macias sugiere calcular recursos disponibles, limitar gastos y no recurrir a créditos para compras festivas, con el fin de mantener estabilidad económica tras las celebraciones decembrinas - crédito iStock

Con la llegada de la época decembrina, en Colombia también se le da la bienvenida a una temporada positiva para los comercios, no tanto así para los bolsillos de las personas, puesto que la suma de gastos como: regalos, ropa o alimentos (preparaciones especiales) hacen que diciembre sea un mes con bastantes gastos.

Es por ello que, en diálogo con Infobae Colombia, María Teresa Macias, que es profesora de ciencias económicas y administrativas de la Universidad de la Sabana, habló sobre consejos y recomendaciones que pueden seguir las personas para no terminar con un saldo negativo las festividades de Navidad y Año Nuevo.

En primer lugar, la experta mencionó lo que debe hacer una persona antes de que comenzar a gastar durante diciembre.

“Lo ideal es que la persona haga la cuenta de cuánto dinero va a recibir a nivel neto entre noviembre y diciembre, incluyendo la prima, que reste los gastos fijos, el arriendo, los servicios, el transporte, el mercado, etcétera, y con lo que queda, ojalá que saque un pedacito para ahorrar, pero digamos que lo que queda es como lo máximo que se va a poder gastar”.

A nivel de preparación, Macias indicó que es pertinente no considerar una tarjeta de crédito como dinero tangible, puesto que, de lo contrario, la época decembrina se convertirá en la pesadilla financiera del inicio del 2026.

“Lo ideal es que no vaya a pasar la tarjeta de crédito para que termine haciendo pagos en enero de las cosas de diciembre, lo ideal es que tenga ingresos, menos gastos fijos y ojalá algún colchoncito de efectivo”.

Para María Teresa Macias, debido a qué diciembre es un mes especial, no debe ser negativo terminar el mes sin dinero, aclarando que no de la misma forma si se termina el año con una deuda por lo gastado en la temporada de celebración.

“Si llega el 31 de diciembre y estoy en ceros, no pasa nada, pero que no esté en negativos, que no esté comprometiendo el mes de enero, no es lo ideal. Lo que es para fiesta debería financiarse con la plata que en efecto tenemos, no con tarjetas de crédito”.

La experta mencionó que para tener un cierre de año financieramente responsable, las personas deben priorizar no gastar dinero de aspectos importantes como el fondo de emergencia.

“Hay tres cosas que las personas deben proteger y que deben ser intocables, un fondo de emergencia, el pago mínimo de las deudas y el presupuesto de tesorería, que no es popular, pero se trata del efectivo que tenemos al final de cada mes. Tener claridad de eso va a ayudar a saber hasta qué punto se puede comprar”.

A nivel negativo, mencionó que uno de los casos que más se repite en diciembre es el de personas que agotan todo el cupo de sus tarjetas de crédito.

“El error número uno es pasar la tarjeta de crédito. Yo la puedo pasar, pero si no pago en el mes, me quedan deudas a más largo plazo, pagando unas tasas de interés altísimas. De nada me sirve ahorrarme un 20% si luego lo pago en crédito”.

Es por ello que recomendó que se tenga un límite en el dinero que se recibe de manera mensual, ya que gastar lo ahorrado durante un año en menos de un mes es un comportamiento que se debe evitar.

“Es importante tener un límite y ese debe ser nuestro salario. Otro error muy común es confundir mi cupo disponible con mi capacidad de pago. Mi cupo es todo lo que yo me puedo endeudar, pero mi capacidad de pago es lo que realmente importa. Si el banco me va a prestar, yo debo tener en cuenta cuál es realmente mi capacidad de pago”.

Por último, rechazó que en la actualidad se mantenga la percepción de que la felicidad de las familias está en la cantidad de dinero que se gaste para las festividades.

“Hay actividades que se pueden hacer sin dinero, por ejemplo, conozco una que es hacer un árbol de dulces y bombas. Hay cosas que se pueden hacer para tener una Navidad linda y que muy seguramente los niños disfrutarían al máximo, que no implican regalos costosos”, puntualizó.