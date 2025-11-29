Canadá necesita trabajadores colombianos para pagarles más de $11.000.000 mensuales

Los colombianos pueden aplicar a varias vacantes en Canadá - crédito Montaje Johan Largo/Infobae

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) mantiene vigente una convocatoria laboral para colombianos interesados en trabajar en Canadá.

La oferta incluye un salario mensual de 4.333,33 dólares canadienses, equivalente a cerca de 11.560.000 pesos colombianos, según información difundida en la página oficial de la Agencia Pública de Empleo (APE).

La convocatoria, disponible desde el 21 de noviembre de 2025, busca cubrir 10 vacantes destinadas al cargo de carrocero.

De acuerdo con el anuncio, los interesados deben cumplir al 100% con el perfil indicado en la aplicación web de intermediación laboral. Para postularse, se requiere registrar y actualizar la hoja de vida en el sistema de la APE e indicar en la sección de intereses ocupacionales la ocupación de interés.

Los candidatos seleccionados trabajarán en Canadá con jornada completa y prestaciones legales- crédito Johan Largo/Infobae

“Los interesados en aplicar deberán cumplir al 100% con el perfil dispuesto en la aplicación web de intermediación laboral”, precisa la convocatoria.

Uno de los requisitos principales es contar con pasaporte vigente o presentar el comprobante del trámite de expedición.

Las postulaciones se cierran al cumplir el número de candidatos solicitados por la empresa o el 22 de diciembre de 2025, lo que ocurra primero.

Al momento de la publicación, las vacantes permanecen abiertas.

El perfil laboral solicitado consiste en:

Educación : Bachillerato académico. Se prefiere diploma o certificado en carrocería automotriz.

Experiencia: 5 años (60 meses) en concesionario de automóviles, en funciones relacionadas con reparación y restauración de carrocerías de automóviles dañados, uso de herramientas y equipos especializados para enderezar, lijar, pintar y pulir carrocerías, y sustitución de piezas dañadas o irreparables.

La oferta laboral, con contrato a término fijo de 12 meses, se desarrollará en Canadá. El puesto exige dedicación de tiempo completo: 40 horas semanales, de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Las personas seleccionadas recibirán las prestaciones sociales establecidas por ley, vacaciones y tiquete de traslado. El Sena aclara que la empresa puede contemplar otros beneficios adicionales.

Las funciones asignadas para el cargo de carrocero incluyen:

Enderezar las estructuras dobladas usando el equipo requerido.

Inspeccionar los vehículos latonados.

Lijar y pulir superficies reparadas con herramientas manuales o mecánicas.

Martillar las abolladuras y otros defectos con bloques, martillos u otras herramientas.

Operar equipo de soldadura para latonar.

Reparar o cambiar partes interiores, como asientos, aisladores de piso y tapetes.

Reparar o reemplazar componentes delanteros y traseros, puertas, armazón y elementos de la parte interior.

Revisar, estimar e inspeccionar daños en los vehículos, reportar los costos de reparación y planear el trabajo que se realizará.

¿Cómo aplicar al trabajo en Canadá?

Para acceder a este proceso de selección, el Sena dispone una serie de pasos a seguir en la plataforma de la Agencia Pública de Empleo (ape.sena.edu.co):

Registre o actualice la hoja de vida: Acceda a la página de la Agencia Pública de Empleo del Sena y cree un usuario. Si ya cuenta con cuenta, inicie sesión y verifique que los datos estén completos.

Ingrese a convocatorias internacionales: Dentro de la plataforma, localice y haga clic en el enlace “De Colombia para el mundo”.

Explore las ofertas: Analice la descripción y requisitos de cada vacante y verifique que los cumple en su totalidad.

Postúlese: Seleccione la oferta de su interés y haga clic en “Postularme” para completar el proceso.

El Sena recalca que solo se considerarán las aplicaciones que cumplan cada uno de los requisitos y que hayan sido realizadas a través del portal oficial de empleo.

La convocatoria aplica exclusivamente para personas que cuenten con la experiencia y educación demandadas para el cargo.

La Agencia Pública de Empleo del SENA recibe postulaciones para vacantes en el sector automotriz canadiense - crédito Infobae

La oferta laboral destaca por el nivel de salario ofrecido, la vigencia de importantes prestaciones y la oportunidad de trabajar en el extranjero en condiciones formales y legamente reconocidas.