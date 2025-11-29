Avianca, la aerolínea más afectada de Colombia por fallas en el software: esto pueden hacer los pasajeros para evitar perdidas

Técnicos y personal de mantenimiento trabajan en la revisión de aviones Airbus A320 afectados en la flota de Avianca - crédito Reuters /Luis Jaime Acosta

La suspensión de la flota Airbus A320 en Colombia impactó de forma desigual a las aerolíneas, concentrando sus efectos en Avianca, principal operadora nacional y compañía con el mayor número de aeronaves del fabricante europeo en el país.

El viernes 28 de noviembre, la Aeronáutica Civil de Colombia ordenó inmovilizar todos los aviones Airbus A319, A320 y A321 a raíz de una falla en el sistema de control de vuelo Elac, esta directriz afectó a varias aerolíneas en el mundo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La directriz, obligatoria desde las 8:00 p. m., desencadenó una contingencia inédita para la operación aérea local, cuya escala varía según el tamaño de la flota de las aerolíneas.

Infobae Colombia conoció que Jetsmart terminó el mismo viernes por la noche la actualización de su único A320, mientras que Latam concluyó el proceso en sus cinco aviones del mismo modelo, por lo que la contingencia recayó en Avianca.

En un comunicado, la empresa colombiana indicó que “el equipo de Avianca ha trabajado ininterrumpidamente para cumplir con las modificaciones requeridas por Airbus, lo más pronto posible, atender a los pasajeros y avanzar en la recuperación total de la operación”.

La suspensión operativa de parte de la flota Airbus A320 de Avianca genera ajustes logísticos en distintas rutas nacionales - crédito Avianca

Avianca indicó que “el 51% de la flota A320 tiene el software actualizado por completo y se prevé que el trabajo de los técnicos especializados se pueda completar en los próximos días”.

Esta información coincide con datos obtenidos por Infobae Colombia, según los cuales la Aerocivil indicó que 124 aviones de la aerolínea resultaron afectados. De ese total, cerca de 44 aeronaves completaron la implementación sugerida en la noche del viernes 28 de noviembre, el proceso avanza este sábado con otras 55 y las restantes continuarán en los próximos días.

El impacto sobre los viajeros se reflejó rápidamente: la autoridad aerea estimó que cerca de 14.000 pasajeros se verán afectados por la suspensión, la mayoría en rutas operadas por dicha aerolínea, pues Latam indicó que solo tuvo afectación en un vuelo ida y vuelta Bogotá-San Andrés-Bogotá que estaba programado para el sábado 29 de noviembre.

¿Qué hacer si tiene un vuelo con Avianca?

Por su parte, a los clientes que tenían vuelos programados para el día de hoy se les ofreció opciones de reacomodación disponibles, bien sea con Avianca o con aerolíneas con las que la compañía tenga relación comercial.

Adicionalmente, si estas opciones no se ajustan a sus planes de vuelo también podrán:

Reprogramar la fecha del vuelo, sin pagar penalidad, ni diferencia tarifaria y según disponibilidad, para volar hasta 180 días después de la fecha del vuelo original, a través del Contact Center.

Solicitar el reembolso de los trayectos sin utilizar.

La aerolínea recomienda:

Más de 14 mil pasajeros resultaron afectados por los cambios en la operación de Avianca tras la suspensión de aeronaves - crédito fotografía de archivo. EFE / MAarcelo Sayao

Revisar las comunicaciones que se enviarán a través de correo electrónico asociado a la reserva o a través de nuestros canales oficiales.

Consultar el estado de vuelos en avianca.com.

Si el vuelo no está confirmado, evitar ir a los aeropuertos.

Vale la pena recordar que Avianca mantiene cerradas las ventas para fechas de viaje hasta el 8 de diciembre, incluso, para evitar un mayor impacto y poder reacomodar a los pasajeros que ya han comprado pasajes en los vuelos disponibles.

¿Cuáles fueron las fallas detectadas en los aviones?

El coronel Andrés Felipe Otero, director aeronáutico en la Dirección de Operaciones de Navegación Aérea, precisó en entrevista con W Radio el software de los Airbus sufrió fallas asociadas a tormentas solares, motivo por el cual el fabricante ordenó la actualización preventiva mundial de los modelos A319, A320 y A321.

“El software que controla uno de los aviones (Airbus) tuvo fallas por tormentas solares. Entonces Airbus tomó la decisión de parar a nivel mundial la flota... y evitar que esa falla volviera a pasar”, explicó.

La radiación solar extrema obliga a revisar aviones de principales aerolíneas globales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El proceso técnico, que comenzó el 28 de noviembre, avanza a un ritmo de entre tres y cuatro aviones actualizados por día, con la previsión de extenderse hasta el 8 de diciembre para completar la habilitación de toda la flota nacional.

La autoridad aérea enfatizó que se trata de una decisión de fuerza mayor que no proviene de las aerolíneas ni de la entidad nacional, y que la principal prioridad sigue siendo la seguridad operacional.

¿Cómo es la actualización del software de los Airbus?

El oficial aseguró en la W Radio que hay tres formas de implementar los cambios sugeridos.

Actualización dentro del avión. Llevando los aviones a tierra y colocarles un sistema. Bajando el equipo del avión para enviarlo a la fábrica.

Otero aseguró que esta es una medida preventiva a nivel mundial y no implica que ocurran accidentes aéreos.