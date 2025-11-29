Colombia

Así están operando Avianca, Latam y Jetsmart en Colombia tras suspensión de vuelos por actualización de software

La suspensión de la flota A320 por una actualización urgente de software afecta la operación de varias aerolíneas en Colombia, lo que redundó en la cancelación de vuelos programados desde la noche de este 28 de noviembre

Representantes de la Aeronáutica Civil
Representantes de la Aeronáutica Civil coordinan acciones con aerolíneas nacionales para monitorear el avance de la actualización del sistema Elac en los aviones afectados - crédito Alcaldía de Bogotá y Avianca

El viernes 28 de noviembre, la Aeronáutica Civil de Colombia ordenó inmovilizar todos los aviones Airbus A320del país para cumplir una instrucción global del fabricante, motivada por una falla detectada en el sistema de control de vuelo Elac.

Según la comunicación de la autoridad aérea, el proceso de actualización de software comenzó el 28 de noviembre y se extenderá hasta, al menos, el 8 de diciembre de 2025, afectando de manera directa a las operaciones de Avianca, Latam yJetsmart en Colombia.

Infobae Colombia conoció que Jetsmart terminó el mismo viernes por la noche la actualización de su único A320, mientras que Latam concluyó el proceso en sus cinco aviones del mismo modelo.

La aerolínea de origen chileno le confirmó a este medio que “Airlines Colombia estamos operando con total normalidad y con la flota de aviones funcionando. Vale la pena recordar que Latam Airlines Colombia únicamente tuvo afectación en un vuelo ida y vuelta Bogotá-San Andrés-Bogotá el día de hoy”.

La aerolínea solo suspendió un
La aerolínea solo suspendió un vuelo este sábado 29 de noviembre - crédito Latam

Por su parte, JetSmart está preparando un comunicado para que los pasajeros acudan a los aeropuertos sin contratiempos.

El mayor impacto se concentra en Avianca, que posee más de un centenar de aeronaves tipo A320 en el país. Según confirmaron desde la Aerocivil, ya completaron la actualización en 45 aviones, otros 30 están en proceso y hoy al mediodía la cifra llegará a 95 aeronaves listas para volver a servicio.

Avianca responde a los usuarios por problemas en vuelos

Avianca activó un plan especial de protección a pasajeros afectados, ofreciendo reprogramaciones sin penalidad, reembolsos completos o ubicación en vuelos alternativos.

Además, la compañía suspendió la venta de pasajes hasta el 8 de diciembre y recomendó monitorear el estado de los vuelos antes de acudir a los aeropuertos.

“Dada la actualización urgente de software requerida por Airbus a una parte significativa de la flota mundial de A320, inevitablemente se presentarán impactos en la operación de Avianca. Todos los esfuerzos están concentrados en realizar las modificaciones requeridas en el menor tiempo posible y en brindar alternativas a nuestros clientes para minimizar el impacto en sus planes de viaje”, indicó la compañía en comunicado.

En cuanto a la atención a los pasajeros, la Aerocivil reiteró que deben ser resarcidos conforme a los contratos de transporte vigentes.

Técnicos trabajan en la actualización
Técnicos trabajan en la actualización del software de la flota Airbus A320 en los hangares de Avianca, en cumplimiento de la orden emitida para garantizar la seguridad operacional - Crédito Reuters/Luis Jaime Acosta

En este sentido, la aerolínea está ofreciendo a los pasajeros afectados reacomodarlos en las opciones más cercanas disponibles con Avianca o con aerolíneas con las que la compañía tiene relación comercial.

Adicionalmente, si estas opciones no se ajustan a sus planes de viaje, la compañía ofrece:

  • Reprogramar la fecha del vuelo, sin pagar penalidad, ni diferencia tarifaria y según disponibilidad, para volar hasta 180 días después de la fecha del vuelo original, a través del contact center.
  • Solicitar el reembolso de los trayectos sin utilizar, comunicándose al contact center o a las empresas de viajes donde lo hayas adquirido.

La aerolínea recomienda:

  • Revisar las comunicaciones que se enviarán a través de correo electrónico asociado a la reserva o a través de nuestros canales oficiales.
  • Consultar el estado de su vuelo en avianca.com.
  • Si el vuelo no está confirmado, evitar ir a los aeropuertos.

Vale la pena recordar que Avianca cerró las ventas para fechas de viaje hasta el 8 de diciembre para evitar un mayor impacto y poder reacomodar a los pasajeros que ya han comprado pasajes en los vuelos disponibles.

Las autoridades enfatizaron que la contingencia corresponde a un caso de fuerza mayor que no depende ni de las aerolíneas ni de la autoridad nacional.

Aerocivil entregó buenas noticias a los viajeros

Este sábado, la Aeronáutica Civil emitió un nuevo balance oficial en el que indica que 50 aeronaves de diferentes aerolíneas ya fueron habilitadas para operar tras cumplir los procesos requeridos para garantizar seguridad y confiabilidad.

El organismo indicó que 29 aviones permanecen a la espera del inicio del proceso de actualización, y solicitó a Airbus mayor celeridad para no seguir afectando la conectividad del país.

“Desde el Gobierno Nacional reiteramos el llamado a Airbus para que avance en las acciones correspondientes a la actualización del software en la familia A320, debido a que la espera afecta directamente la operación de 29 aeronaves, cuya actualización aún no inicia”.

Pasajeros esperan en el aeropuerto
Pasajeros esperan en el aeropuerto El Dorado de Bogotá tras la suspensión temporal de vuelos de aeronaves A320 operadas por varias aerolíneas en Colombia - crédito Aeronáutica Civil

La Aerocivil agregó que sigue activo el Puesto de Mando Unificado, integrado por entidades gubernamentales, aerolíneas y actores del sector aéreo, trabajando de manera coordinada para evaluar la situación y dar tranquilidad a los usuarios mientras se restablecen las operaciones totales.

