Álvaro Uribe reveló detalles de cómo vivió su condena y absolución por soborno a testigos: “Esa noche di gracias a Dios”

El expresidente Álvaro Uribe Vélez argumentó su apelación tras ser condenado en primera instancia - crédito Carlos Ortega/EFE

El expresidente Álvaro Uribe se pronunció tras haber sido absuelto por el Tribunal Superior de Bogotá, que lo halló inocente de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. La decisión va en contra del fallo de primera instancia, proferido por la jueza 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, que los condenó a 12 años de prisión domiciliaria por esos delitos.

De acuerdo con sus declaraciones, otorgadas a la revista Semana, el fallo de segunda instancia demostraría su inocencia –la cual se sigue presumiendo hasta que se demuestre lo contrario en casación–. Aseguró que en ningún momento buscó ni ofreció coimas a testigos para beneficio propio. También se desligó del delito de fraude procesal, afirmando que jamás incurrió en falsedades para engañar a la justicia.

“La absolución del tribunal, que deja claro que yo no tomé la iniciativa de buscar testigos, que mandé verificar los que había buscado el senador (Iván) Cepeda, y que les ofrecía beneficios para que me acusaran, que yo no soborné ni mandé a sobornar testigos, que yo no engañé a la Corte, demandaba el informe como correspondía”, precisó el exmandatario al medio de comunicación citado.

El expresidente aseguró que jamás sobornó testigos y que quiso indagar sobre presuntos sobornos del senador Iván Cepeda - crédito Colprensa

Según detalló, el 21 de octubre de 2025, fecha en la que el Tribunal dio a conocer el fallo absolutorio, expresó su agradecimiento a diferentes personas que lo acompañaron en el proceso penal, que todavía no llega a su fin. “Me dio una tranquilidad espiritual enorme. Tampoco he hecho alarde. Solamente esa noche di gracias a Dios, a mi familia, a mis abogados, a la paciencia de los medios de comunicación”, expuso.

Desde entonces, ha estado involucrado en la política todavía más, sobre todo, teniendo en cuenta que se acercan las elecciones presidenciales y desde el Centro Democrático –su partido político– están buscando la manera de impedir que la izquierda continué en el poder. La colectividad está tomando decisiones para determinar qué candidato o candidata llegará a la consulta interpartidista de marzo de 2026 en representación de la agrupación política.

Pero su trabajo y labor político-electoral no han sido sus únicas actividades, tras haber sido absuelto. “He estado de lleno en esta actividad política y de regreso a mi trabajo personal que es el campo”, indicó.

El expresidente ha estado activo políticamente, en medio de una época electoral, tras su absolución - crédito Reuters

La condena en primera instancia: “Dormí muy mal”

El ex jefe de Estado aprovechó para criticar la decisión de primera instancia que tomó la jueza Sandra Liliana Heredia. Según explicó, durante el proceso penal siempre asistió a las audiencias y respondió a todos los requerimientos de la justicia en todos los años de investigación.

“Siempre le he dado la cara. Cuando salía del país asistía a todas las audiencias. El doctor Jaime Granados, el doctor Lombana, el doctor Amaya, con la ayuda de otros abogados e investigadores, asumieron la defensa técnica. Yo estuve como testigo cuatro días”, aseveró.

Recordó que el día en el que la togada leyó la sentencia en su contra (1 de agosto de 2025), hizo su argumentación de la apelación material, buscando avanzar en ese proceso y conseguir que el Tribunal, posteriormente, le diera la razón. “Yo dormí muy mal de ese lunes al martes. Imagínese usted el dolor”, detalló.

El abogado Jaime Granados y otros profesionales en Derecho se encargaron de la defensa técnica del expresidente Álvaro Uribe - crédito Mariano Vimos / Colprensa

Contó que, tras saber que sería condenado, buscó el consuelo de su familia y de sus amigos y trató de buscar la manera de fortalecerse para “no llorar” cuando argumentara su apelación al fallo.

“Siempre fui respetuoso de la señora juez, durante y después. He injertado esa condena, pero no he pronunciado una palabra de irrespeto contra ella”, concluyó el ex jefe de Estado.