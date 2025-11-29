Abogado de la familia de la subteniente asesinada en el Cantón Norte denunció fallas críticas en los protocolos de seguridad del Ejército

El caso ocurrió la noche del 26 de noviembre dentro del Cantón Norte, en Bogotá - Ejército Nacional/Facebook

Las investigaciones por la muerte de la subteniente María Camila Mora Mahecha y del capitán Pablo Andrés Masmela Zapata en el Cantón Norte de Bogotá continúan luego de que ambos oficiales fueran hallados sin vida dentro de un vehículo en la noche del miércoles 26 de noviembre.

El caso tomó relevancia adicional tras el hallazgo de dos armas no oficiales en la habitación del capitán Masmela, que habría asesinado a su pareja para luego suicidarse, hecho que generó cuestionamientos sobre los niveles de control y seguridad dentro de la instalación militar.

Los primeros reportes indican que el crimen ocurrió en el parqueadero del casino de oficiales de la Escuela de Infantería, ubicada dentro del Cantón Norte. Según información divulgada por Caracol Noticias, la subteniente Mora había viajado desde Tolemaida para asistir a un concierto en Bogotá y, al momento del suceso, se encontraba dentro de un vehículo junto al capitán Masmela y una tercera subteniente.

Hallazgo de armas no oficiales

Los cuerpos del capitán Pablo Andrés Masmela y de la subteniente María Camila Mora fueron hallados dentro de un vehículo en el parqueadero del casino de oficiales - crédito Diego Pineda/Colprensa

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, el capitán habría citado a la subteniente Mora dentro del automóvil y, tras una discusión, le disparó en al menos cinco ocasiones antes de quitarse la vida. Personal militar acudió al lugar después de escuchar múltiples detonaciones y notificó a la Policía Metropolitana de Bogotá, que confirmó el fallecimiento de los dos oficiales.

Durante las primeras diligencias, el comandante del Ejército, general Luis Emilio Cardozo, aseguró a Caracol Noticias que el arma utilizada en el crimen fue encontrada dentro del vehículo. Posteriormente, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía ubicaron dos armas adicionales en la habitación asignada al capitán Masmela dentro del Cantón Norte.

El general Cardozo señaló que estas armas no pertenecían a la dotación oficial del uniformado, por lo que las autoridades adelantan procedimientos de rastreo para establecer su origen, legalidad y posible relación con los hechos.

Denuncia del abogado de la familia

La subteniente Mora fue velada el sábado 29 de noviembre en el Cantón Norte - crédito Ejército Nacional

El sábado 29 de noviembre, durante la velación de la subteniente Mora en el Cantón Norte, el abogado de la familia, Luis Eduardo Leiva, entregó declaraciones a RTVC en las que señaló presuntas inconsistencias en la información divulgada sobre el caso.

El abogado expresó que la familia ha reconocido la comunicación que ha sostenido con el Ejército y mencionó que la institución ha reconocido eventuales errores: “Se han mantenido diálogos constantes con ellos, se ha hecho un reconocimiento de posibles errores que se han cometido en temas de protocolo de seguridad”. En su declaración, Leiva pidió proteger la trayectoria de la oficial fallecida y reiteró su relevancia dentro de la institución militar. “La familia ha pedido (…) que no se permita más que se mansigue el nombre de una gran mujer (…) la primera mujer que llegó a comandar una nave, a pilotear una nave no tripulada en Colombia”, señaló.

Cuestionamientos de los protocolos y responsabilidad del Estado

El abogado de la familia, Luis Eduardo Leiva, denunció inconsistencias e incongruencias en la información que se ha difundido - crédito Google Maps

Uno de los puntos centrales de la intervención del abogado fue la presencia de armas no oficiales en poder del capitán Masmela tanto en el lugar de los hechos como en su habitación. “Está claro (…) que no hay ningún arma de las que haya participado en este hecho que eran de dotación (…) tampoco tenían salvoconducto”, afirmó.

El abogado insistió en que este hecho plantea dudas sobre la seguridad interna: “Si usted no está seguro dentro de un estamento armado dentro del Cantón Norte, ¿en dónde lo está?”, expresó, señalando que la subteniente acudió al encuentro confiando en la seguridad del lugar.

Frente a las responsabilidades jurídicas, Leiva añadió que el proceso penal concluye con la muerte del presunto agresor, pero que la familia llevará el caso a instancias civiles y contencioso-administrativas. “Habrá una responsabilidad que habrá que determinar de parte del Estado colombiano… hay una serie de pruebas que serán trasladadas”, precisó.

El abogado informó además que la familia busca que las indemnizaciones y seguros derivados del caso se utilicen para crear un reconocimiento en honor a la subteniente.“Los recursos (…) serán destinados a lograr que se establezca una mención, un mérito, una condecoración a la mujer militar en Colombia que llevaría el nombre de María Camila”, aseguró.