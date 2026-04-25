Colombia

Ganadores de la lotería de Risaralda: estos fueron los resultados del último sorteo

En el eje cafetero, esta actividad se destaca por su compromiso con el bienestar social

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La Lotería de Risaralda es uno de los sorteos más destacados de Colombia. (Infobae/Jesús Avilés)
La Lotería de Risaralda es uno de los sorteos más destacados de Colombia. (Infobae/Jesús Avilés)

La Lotería de Risaralda, reconocida como uno de los juegos de azar más tradicionales en Colombia, dio a conocer los resultados de su más reciente sorteo. Este juego, que nació en 1981 con el objetivo de financiar proyectos sociales, culturales y educativos en el departamento de Risaralda, continúa beneficiando tanto a sus ganadores como a las comunidades locales.

Los jugadores interesados pueden consultar los números ganadores a través de los canales oficiales de la lotería y en notas de confianza como esta. Además de ser una oportunidad para cambiar vidas con grandes premios, la Lotería de Risaralda mantiene su compromiso con el desarrollo del Eje Cafetero, destinando sus ingresos a causas que impactan directamente a la región.

Los números ganadores del sorteo 2947

Fecha: 24 de Abril de 2025Los afortunados: 4857Serie: 167Premio Mayor $1.400 MillonesNúmeros que más salen: 156Números que menos salen: 2569

Los pasos para jugar por los premios de la lotería de Risaralda (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pasos para jugar por los premios de la lotería de Risaralda (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuánto tiempo tengo para cobrar el premio?

El plazo para reclamar un premio de la Lotería de Risaralda es de 30 días calendario, contados a partir del día siguiente al sorteo, según lo establecido en el Decreto 2975 de 2004.

Es fundamental que el ganador presente el billete original en buen estado y reúna todos los documentos exigidos dentro de este tiempo para poder realizar el cobro de forma correcta y sin inconvenientes.

Entre los documentos necesarios están el tiquete premiado original, un documento de identidad válido y en algunos casos, la fotocopia ampliada al 150% del documento de identidad si el premio supera ciertos valores.

También se deben diligenciar datos personales en el formulario correspondiente y cumplir con las retenciones legales, como el impuesto del 20% por ganancia ocasional para premios mayores a 48 UVT. Cumplir con estos requisitos garantiza un proceso de pago seguro y ajustado a la normatividad vigente.

Todos sobre la Lotería de la Risaralda

La Lotería de Risaralda es uno de los sorteos más emblemáticos de Colombia. El premio asciende a 1.400 millones de pesos colombianos, una de las recompensas más atractivas en el ámbito de las loterías nacionales.

Este sorteo, que se realiza cada viernes a las 23:00 horas (04:00+ GMT), ha sido un pilar fundamental en la región cafetera desde su creación en 1981. Su propósito principal ha sido financiar proyectos de impacto social, cultural y educativo en el departamento de Risaralda.

La Lotería de Risaralda, conocida bajo el lema “Sentimiento de Todos”, fue concebida hace más de 40 años como una herramienta para generar recursos destinados al desarrollo de la comunidad. Desde entonces, ha mantenido su compromiso con el bienestar de los habitantes del departamento, canalizando los fondos recaudados hacia iniciativas que buscan mejorar la calidad de vida en la región. Este enfoque ha permitido que el juego trascienda su carácter de entretenimiento, convirtiéndose en un motor de progreso para Risaralda.

El sorteo, que se lleva a cabo semanalmente, se ha consolidado como una tradición colombiana. Sin embargo, en caso de coincidir con un día festivo, la realización del mismo se pospone para el siguiente día hábil.

El premio mayor, que actualmente asciende a 1.400 millones, es uno de los más atractivos por las loterías regionales en el país. Este monto no solo atrae a miles de jugadores cada semana, sino que también refuerza la relevancia de la lotería como una opción competitiva.

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