Tren de la Sabana en Navidad y Año Nuevo: planes, fechas y precios

Las familias, amigos y parejas podrán usar el tren de la sabana hasta enero de 2026 - crédito Reuters

El Tren de la Sabana anunció la reactivación de su operación nocturna para la temporada navideña de 2025, una propuesta turística que emplea la infraestructura férrea de Bogotá y busca captar familias y visitantes durante las fiestas de fin de año.

La programación oficial contempla recorridos especiales desde el lunes 15 de diciembre de 2025 hasta el viernes 9 de enero de 2026, tiempo en el que la ciudad ofrecerá una alternativa distinta para disfrutar la Navidad sobre rieles iluminados.

La empresa operadora confirmó que el servicio nocturno del tren quedará suspendido durante los días miércoles 24 y miércoles 31 de diciembre por decisión administrativa, aunque se mantendrá activo en las fechas restantes del periodo anunciado.

En la Estación Usaquén, los viajeros tienen la oportunidad de bajar para disfrutar de espectáculos musicales, tomarse fotos con Papá Noel y los duendes, y admirar la locomotora completamente iluminada. La aventura continúa hacia la Estación La Caro, ubicada en Chía, donde un show de juegos pirotécnicos ilumina el cielo, creando momentos inolvidables antes del regreso a Bogotá - crédito Colprensa

La experiencia incluye actividades y ambientaciones que destacan la temporada decembrina y buscan promover un ambiente familiar en cada trayecto.

El punto de partida se ubicará en el costado occidental del centro comercial Gran Estación, desde donde partirán los recorridos que atraviesan puntos emblemáticos de la ciudad y los municipios vecinos.

El itinerario, proporcionado por la organización, fija la hora de salida a las 6:45 p.m., momento en el que los pasajeros abordan los vagones acondicionados con iluminación especial, butacas amplias y sistemas de numeración.

En los vagones intermedios se habilitan baños para comodidad de los usuarios, y la venta de entradas se realiza bajo la modalidad de tiquete numerado.

El trayecto contempla paradas en distintos puntos de interés. La primera escala ocurre en la Estación Usaquén ubicada en avenida carrera 9 # 110 – 08; allí, los viajeros encuentran espacios para tomar fotografías y disfrutar de presentaciones musicales en vivo.

El viaje inicia en el costado occidental del Centro Comercial Gran Estación, al frente de la Plazoleta de Los Alfiles. Desde allí, los pasajeros se embarcan en un tren decorado con luces navideñas, mientras disfrutan de un ambiente lleno de música y sorpresas - crédito Colprensa

El cronograma impone una llegada a las 7:15 p.m. y una salida a las 8:00 p.m. de esta estación, tiempo que permite recorrer el entorno y participar de la oferta cultural dispuesta en ese punto.

Finalizada la etapa en Usaquén, el tren retoma la marcha hacia la estación La Caro, en Chía, Cundinamarca, sitio donde se presenta un espectáculo de juegos pirotécnicos.

La llegada al municipio está pautada para las 8:50 p.m., los asistentes permanecen en el lugar donde encontrarán un show de juegos pirotécnicos hasta las 9:20 p.m., cuando se inicia el trayecto de regreso.

Una vez en movimiento, el tren retorna a la Estación Usaquén, con llegada prevista a las 10:10 p.m. y partida a las 10:15 p.m., para finalmente concluir el circuito en Gran Estación a las 10:45 p.m.

La administración informó que, por razones de seguridad y logística, queda prohibido el ingreso de mascotas durante todo el evento.

Otro detalle dispuesto en el reglamento de la operatoria refiere a la modalidad del asiento: cada pasajero debe ocupar el lugar adquirido a través del sistema de venta de boletas, sin posibilidad de realizar cambios o movilizarse entre coches durante el trayecto.

Sobre la estructura tarifaria, el valor del pasaje por persona se fijó en $72.000 pesos, cifra que habilita el acceso a todas las actividades y servicios incluidos en la experiencia del tren.

Las entradas pueden adquirirse tanto de manera presencial, en las terminales de la Sabana y Usaquén, como a través de la plataforma digital de Tuboleta. La venta virtual busca agilizar el proceso y minimizar la congestión de público en las estaciones en los días de mayor demanda.

Un aspecto destacado para las familias es la política de acceso a menores: los niños menores de 3 años que viajen en brazos de sus padres no deben pagar entrada. Esta disposición se mantiene vigente en toda la temporada y ha sido confirmada en el comunicado oficial.

El Tren de la Sabana ofrecerá recorridos nocturnos especiales durante la temporada navideña, con paradas en puntos destacados de Bogotá y Cundinamarca - crédito @HistoriaFotBog/X

El recorrido del Tren de la Sabana se suma a la programación decembrina de Bogotá, que cuenta con alumbrados, espectáculos artísticos y actividades deportivas. Esta propuesta responde al interés por alternativas turísticas temáticas en la ciudad y municipios cercanos, y apunta a posicionarse como opción destacada durante las celebraciones navideñas.