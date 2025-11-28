Presidente de la CUT sentencia el rumbo del salario mínimo: “No hay posibilidad de concertación”

El debate por el salario mínimo de 2026 en Colombia enfrenta al Gobierno, sindicatos y empresarios con posturas distantes - crédito Colprensa

La discusión por el salario mínimo de 2026 aún no comienza formalmente, pero el ambiente previo ya dejó claro que será uno de los pulsos laborales más tensos de los últimos años. A pocos días de que se instale la mesa de concertación, el Gobierno, los sindicatos y los gremios empresariales llegan con posiciones distantes y un trasfondo político que atraviesa cada cifra.

Antes de que la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales se reúna el 1 de diciembre, el debate quedó marcado por una advertencia contundente. Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), aseguró en Blu Radio que no ve espacio para un acuerdo este año. Según él, la resistencia del sector empresarial no obedece únicamente a razones económicas, sino a un ambiente político cada vez más enrarecido.

La CUT insiste en un incremento del salario mínimo superior al 11%, manteniendo su exigencia de aumento de dos dígitos - crédito @CUTColombia/X

“Ellos no van a estar de acuerdo con un incremento en ninguna oportunidad de dos dígitos. Y lo más determinante para que no vaya a haber acuerdo es que ellos (los gremios) están en una oposición radical e irracional al Gobierno, de tal manera que no se espera ninguna voluntad, ningún ánimo en la mesa de concertación por parte de ellos”, afirmó Arias.

Mientras tanto, el Gobierno se mueve entre la presión social y los límites fiscales. El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, puso a circular hace unas semanas una referencia que agitó el debate, un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que, aplicando criterios técnicos al caso colombiano, proyecta que el salario mínimo podría ascender a 3 millones de pesos en 2026. Aunque Sanguino aclaró que no se trata de una propuesta del Ejecutivo, el dato abrió una nueva expectativa en sindicatos y trabajadores, y un fuerte rechazo en el sector empresarial.

En medio de esas interpretaciones, Arias ha reiterado que la CUT no se moverá de una postura central, el incremento debe ser de dos dígitos. “Nosotros nunca hemos dicho el 11%. Estamos diciendo que debe ser superior al 11%, en el marco de que esperamos que el incremento sea de dos dígitos. La cifra exacta la estaremos entregando según el cronograma que aprobamos para la comisión de concertación el día 9 de diciembre”, señaló el dirigente sindical.

El estudio de la OIT proyecta un salario mínimo de 3 millones de pesos en 2026, generando expectativas y rechazo - crédito @AntonioSanguino/X

Aunque las posiciones ya empiezan a desmarcarse, el proceso oficial todavía está en su fase técnica. El 28 de noviembre, la subcomisión de productividad recibirá del Dane el informe de Productividad Total de los Factores, un indicador clave que define el piso desde el cual se construyen las propuestas. Ese cálculo será el primer insumo objetivo que llegará a la mesa.

Tres días después, cuando se instale la negociación formal, el Dane presentará el panorama completo, crecimiento económico, mercado laboral, cuentas nacionales y otros datos macroeconómicos que suelen marcar el rango de discusión. El 5 de diciembre se conocerá la cifra de inflación, un dato que para 2026 podría jugar un papel determinante en la presión por recuperar el poder adquisitivo.

A partir de ese momento comenzará el verdadero pulso. Las propuestas de cada sector se radicarán después del 5 de diciembre y, entre el 11 y el 15, se abrirá el espacio de negociación directa. Ese periodo será decisivo, la ley exige que haya un acuerdo antes del 15 de diciembre; de no ser así, las partes deberán presentar salvedades entre el 16 y el 18, y dejar abierta la posibilidad de nuevas sesiones extraordinarias hasta el 29 de diciembre.

El informe de Productividad Total de los Factores del Dane será clave para definir el piso de las propuestas salariales - crédito Dane

Si, incluso después de ese esfuerzo, no se logra concertar un monto, la responsabilidad recaerá sobre el presidente Gustavo Petro, que por decreto deberá fijar el valor final del salario mínimo antes del 30 de diciembre.

Con la mesa aún sin instalar, el ambiente anticipa un cierre de año arduo, con presiones políticas, expectativas ciudadanas y un desacuerdo que, según los sindicatos, ya está anunciando un choque inevitable. Pero, como ocurre cada diciembre en Colombia, nada estará definido hasta que todas las partes se sienten a la misma mesa.