Colombia

Paloma Valencia rechazó escenificación con el busto del expresidente Guillermo León Valencia en Popayán: “Es el discurso de odio de Petro”

La intervención artística, según sus realizadores, constituye una crítica directa a lo que denominan la Casta Política y Terrateniente

Paloma Valencia rechazó escenificación con
Paloma Valencia rechazó escenificación con el busto del expresidente Guillermo León Valencia en Popayán - crédito Colprensa/X

El arrastre del busto de Guillermo León Valencia en el centro histórico de Popayán, Cauca, desencadenó una intensa controversia local, evidenciando la persistencia de tensiones en torno a la memoria histórica y el papel de las élites políticas en Colombia. La intervención, realizada por un grupo de artistas y líderes sociales en el marco del Salón Nacional de Artistas, fue concebida como un acto simbólico de crítica y reparación, pero ha sido interpretada por sectores institucionales y familiares del expresidente como una manifestación de odio y división.

La acción se desarrolló el martes 25 de noviembre de 2025, cuando los participantes trasladaron la figura de Guillermo León Valencia Muñoz desde la Arcada de la Herrería hasta las inmediaciones de una de las residencias de la familia Valencia.

El colectivo, integrado por creadores y líderes alternativos, escenificó lo que denominaron un “juicio espiritual” frente a la mirada de transeúntes y habitantes de la capital caucana. Según explicaron los organizadores a los medios de comunicación locales, la obra fue el resultado de un proceso de investigación de varios años y tenía como propósito cuestionar las narrativas tradicionales de poder en la ciudad.

Así arrastraron el busto del expresidente Guillermo León Valencia en Popayán - crédito @mapias15/X

Los autores del performance señalaron que el acto de arrastrar la estatua no fue una elección arbitraria, sino una recreación inversa de la violencia histórica sufrida por el líder indígena Manuel Quintín Lame Chantre. En palabras de los artistas, “el performance tenía como objetivo ‘resarcir la infamia’ de la que fue víctima Quintín Lame hace más de un siglo”.

De acuerdo con los registros históricos y la memoria oral citada por los ancestros indígenas, el líder fue arrastrado por esa misma vía y posteriormente golpeado en una celda, presuntamente bajo la mirada de Guillermo Valencia, padre del expresidente. La intervención artística, según sus realizadores, constituye una crítica directa a lo que denominan la Casta Política y Terrateniente, con especial énfasis en el linaje de la familia Valencia Muñoz, a quienes vinculan con figuras coloniales como Sebastián de Belalcázar e Ignacio Muñoz.

El mensaje de Paloma Valencia a los actos vandálicos en Popayán

Paloma Valencia rechazó actos vandálicos a la estatua de su abuelo - crédito @PalomaValenciaL/X

La senadora de la República por el Centro Democrático, Paloma Valencia, publicó un video en sus redes sociales rechazando los actos que se registraron en Popayán. Argumentó que el expresidente León Valencia fue un político que siempre abogó por la paz.

“Quiero rechazar la manera como trataron la estatua de mi abuelo, el presidente Valencia, que estaba en Popayán porque lo merece, porque representa un símbolo histórico del último presidente elegido, nacido en Popayán. Fue un hombre que amaron los colombianos, sin distingos, liberales y conservadores, en épocas de polarización, donde las diferencias políticas significaban violencia. Fue un constructor de paz y de entendimiento entre los partidos”, expuso la legisladora.

Y agregó: “Inventarse mentiras para destruir el legado de una familia es absolutamente inadmisible. Esto no tiene nada que ver con la construcción de íconos muy importantes de la cultura colombiana, que hay que crearlos y defenderlos y que aparezcan, me parece importante, pero no puede ser a costa de destruir y dañar el legado de una familia que le ha servido a Colombia con honestidad. Porque de los Valencia podrán decir muchas cosas, muchas que son ciertas y la gran mayoría de las críticas son mentiras, porque ha sido una familia que jamás ha tenido escándalos de corrupción, que todo lo contrario, ha contribuido con patriotismo y con amor por Colombia”.

La senadora Paloma Valencia dijo
La senadora Paloma Valencia dijo que el acto vandálico es un reflejo del discurso de Petro contra la oposición - crédito Facebook - Ovidio González/Presidencia

Para Valencia, los hechos están ligados con el discurso de odio del presidente de la República, Gustavo Petro, que está influenciando al país a realizar actos en contra la oposición.

“Arrastrar, como arrastraron la estatua de Valencia, me hizo recordar aquel episodio del M-19, cuando igualito a lo que quisieron hacer, le hicieron un juicio popular a José Raquel Mercado, que no era una estatua, era un líder afro, un líder y un gran dirigente sindical. El ejemplo que el presidente Petro, invitando al odio y a la destrucción, está dando, es nocivo para Colombia. Colombia claro que necesita la diversidad y la construcción de todas las identidades que respetamos y queremos, pero no puede empezar a negar quienes han contribuido en la historia porque hoy son adversarios políticos”, concluyó.

