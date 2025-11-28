Colombia

Ministro de trabajo se pronuncia ante despidos masivos en Caracol Radio: “Proteger los derechos de las y los trabajadores”

El Ministerio de Trabajo emitió un pronunciamiento sobre los despidos recientes en varios medios de comunicación, mientras sindicatos y empleados permanecen atentos a las decisiones oficiales

El Ministerio de Trabajo anunció
medidas de vigilancia tras denuncias por despidos en el sector de medios de comunicación

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, se pronunció tras las denuncias de despidos masivos en Caracol Radio, que el Sindicato Nacional de Trabajadores de Prisa Media (Sinprisa) catalogó como una “masacre laboral”.

El sindicato denunció un grave deterioro de las condiciones laborales debido a lo que consideran despidos masivos y sistemáticos en diferentes áreas y ciudades del país, afectando la estabilidad y los derechos de los trabajadores de la empresa.

En un comunicado, Sinprisa rechazó las desvinculaciones y señaló que no corresponden a un simple reajuste interno, sino a un ataque directo a la estabilidad, la libertad sindical y el derecho fundamental al trabajo.

La organización exigió la detención inmediata de las medidas, la revisión de cada caso y el restablecimiento de las garantías laborales.

Ministro de Trabajo se pronuncia tras despidos en Caracol Radio

En respuesta a esta situación, el ministro de Trabajo informó que, a través de la Dirección Territorial de Bogotá, se identificaron violaciones a las normas laborales al interior de Caracol S.A., especialmente en lo dispuesto por el artículo 25 del Decreto 2351 de 1965.

Según el Ministerio, se detectó “el despido de trabajadores sindicalizados con fuero circunstancial”, dijo en su cuenta de X.

El Ministerio de Trabajo anunció
medidas de vigilancia tras denuncias por despidos en el sector de medios de comunicación

La autoridad laboral “ha adoptado medidas preventivas para proteger los derechos de las y los trabajadores de Caracol S.A., comunicadas ayer al empleador y a las organizaciones sindicales”, mencionó el funcionario.

Para este proceso, el empleador debe:

  • Abstenerse de realizar terminaciones sin justa causa y “mutuos acuerdos” mientras avanza el Proceso Administrativo Sancionatorio que la entidad iniciará de oficio.
  • Abstenerse de cualquier acto atentatorio contra la libertad sindical.

“Ratificamos nuestro compromiso de garantizar los derechos laborales de las y los trabajadores”, expresó Sanguino.

El artículo 25 del Decreto 2351 de 1965, citado en la intervención, protege a los empleados involucrados en conflictos colectivos, al disponer que quienes presentan un pliego de peticiones no pueden ser despedidos sin justa causa comprobada desde la presentación del pliego hasta que concluyan las etapas legales para resolver el conflicto, garantizando la estabilidad laboral y el ejercicio de la negociación colectiva.

