Impactantes imágenes de un secuestro exprés a plena luz del día en la vía Cali - Jamundí, en el Valle del Cauca

Varios conductores de una de las vías más importantes del suroccidente fueron testigos de un hecho violento del que fue víctima un hombre que se dedica al servicio de transporte por plataformas digitales.

A plena luz del día, el hombre fue víctima de intento de secuestro, en hechos ocurridos en la tarde del miércoles 26 noviembre, en un tramo de la vía Panamericana entre Jamundí y Cali, según confirmaron integrantes de las autoridades.

Así se registró el intento de secuestro

De acuerdo con los relatos y evidencia captada en videos y difundida masivamente en redes sociales, el ataque se registró cuando sujetos a bordo de una camioneta interceptaron abruptamente el vehículo de la víctima.

En el video, filmado por un testigo con su teléfono celular, se observa cómo los agresores obligan al conductor a bajar y lo suben por la fuerza a su vehículo. La víctima intentó resistirse y escapar, pero fue retenida en medio de un forcejeo que presenciaron varias personas que se encontraron con el bloqueo producido por los presuntos delincuentes.

Mientras el secuestro se desarrollaba a la vista de otros conductores y transeúntes, los atacantes emplearon señales de mano para detener el tránsito y facilitar su huida por una vía secundaria, aprovechando un momento de congestión provocado por la salida de una volqueta.

En una acción temeraria, uno de los testigo persiguió el vehículo que se llevaba presuntamente retenida la víctima; fue entonces cuando la grabación muestra un nuevo intento de escape del conductor, que llegó a abrir las puertas de la camioneta y sacar las piernas, aparentemente intentando zafarse de sus captores.

Ante esto, uno de los presuntos delincuentes se bajó rápidamente y volvió a someterlo, hecho presenciado por motociclistas y obreros de una construcción que, al notar la violencia de la escena, optaron por esconderse. La secuencia capturada en video se detuvo en ese punto.

Posteriormente, las autoridades establecieron que la víctima fue abandonada cerca del área de urgencias de la Clínica Valle del Lili en el sur de Cali. Personas que se encontraban en el lugar lo auxiliaron e ingresaron al centro médico, donde los médicos reportaron varias heridas por arma de fuego.

Sobre la situación, el secretario de Seguridad de Cali, Jairo García señaló: “Desde que tuvimos conocimiento, el Gaula Cali se desplegó, hemos tenido conversaciones con la familia de esta persona, quien está estable en un centro médico“.

Agregó que iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el hecho: “Tiene unas connotaciones que tenemos que esperar a que la investigación avance porque todavía hay una serie de temas que están por determinar, así que esperamos también que si los caleños tienen alguna información sobre este caso, pues también podamos contribuir para resolverlo rápidamente”.

Jugador del América de Cali fue víctima de violento robo en exclusivo sector de la ciudad

El mediocampista del América de Cali, Luis Alejandro Paz, fue víctima de un violento caso de fleteo la tarde del martes 25 de noviembre en el sur de Cali, luego de realizar un retiro en una entidad bancaria.

El jugador, conocido por integrar el plantel bicampeón del equipo escarlata, relató a Telepacífico que tres hombres en motocicleta lo siguieron por varios kilómetros antes de interceptarlo en un semáforo de la Avenida Cañasgordas, donde perpetraron el robo.

Según narró el futbolista, tras salir del banco y dirigirse a su residencia, los delincuentes aprovecharon el alto del semáforo para romper el vidrio del conductor, intimidarlo con armas de fuego y despojarlo de sus pertenencias. “Llegaron tres tipos en tres motos, dos de ellos se bajaron y me rompieron el vidrio del piloto, me apuntaron y me despojaron prácticamente de todo lo que había en el carro”, aseguró Paz en la entrevista, y confirmó que no resultó herido durante el asalto.

El volante detalló que intentó tomar precauciones guardando el dinero en la bodega del vehículo, aunque eso no impidió que los ladrones supieran exactamente dónde buscar.

“El que estaba armado llegó de una vez pidiéndome que le entregara el bolso. Yo por prevenir lo metí en la bodega y por eso se demoraron en encontrarlo dentro del carro. Uno dice, hijuemadre, ¿cómo sabían?”, expresó durante su relato.

En sus declaraciones, Paz señaló la posibilidad de que existiera complicidad dentro del banco en el que realizó el retiro, sugiriendo que los criminales actuaron con información privilegiada. “Yo supongo que eso es una cadena. ¿Cómo se dieron cuenta de que yo retiré el dinero?, que yo metí el dinero en la bodega. Esos son bandas organizadas y desafortunadamente fui víctima”, sostuvo el jugador, reavivando la preocupación por posibles filtraciones en entidades financieras.

De acuerdo con información entregada por el medio citado, la Policía Metropolitana de Cali habría logrado identificar a los presuntos responsables, gracias al análisis de grabaciones de cámaras de seguridad y testimonios obtenidos en el sector. Las autoridades aún no han dado detalles oficiales sobre avances concretos en la investigación.