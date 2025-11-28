Hermana de Alejandra Villafañe destapó más detalles de los últimos momentos entre Raúl Ocampo y la fallecida actriz

La familia de Alejandra Villafañe rompe el silencio y desmiente a Raúl Ocampo sobre sus últimos días - crédito @alejavillafane/Instagram y captura de pantalla @buendiacolombia/IG

La controversia en torno a la relación entre el actor Raúl Ocampo y la fallecida actriz Alejandra Villafañe ha cobrado un nuevo matiz tras las declaraciones de Jackeline Osorio, hermana de la artista, quien cuestionó públicamente la versión que Ocampo ha sostenido sobre su presencia durante los últimos días de Villafañe.

En una entrevista concedida al programa Buen día, Colombia, del Canal RCN, Osorio expuso detalles que contradicen la imagen de acompañamiento constante que Ocampo ha transmitido en sus intervenciones públicas.

La familia de Alejandra Villafañe decidió pronunciarse luego de que en redes sociales circularan múltiples rumores y versiones contradictorias sobre la relación entre la actriz y Ocampo, especialmente después de la entrevista que concedió el actor y exparticipante de Masterchef Celebrity 2025 a Juan Pablo Raba en su pódcast Los hombres sí lloran.

Según explicó Osorio a Buen día, Colombia, la proliferación de estas historias ha intensificado el dolor que atraviesan, ya que muchas de ellas no reflejan la realidad de los hechos ni el proceso vivido por la familia.

Jackeline Osorio cuestiona la versión de Raúl Ocampo sobre su cercanía con Alejandra Villafañe - crédito Canal RCN y @alejavillafañe/Instagram

Osorio relató que, a diferencia de lo que Ocampo suele afirmar y lo que contó en la entrevista, él no estuvo presente en todo momento junto a Villafañe durante su enfermedad.

“Él dice que él era el que estaba con ella. Entonces uno se pregunta: ¿y mi mamá qué? ¿Por qué él dice que siempre estuvo ahí, si quien estuvo hasta el último momento con mi hermana fue mi mamá?”, expresó Osorio al programa, subrayando el papel fundamental que desempeñó su madre en el acompañamiento de la actriz.

Con esta declaración, la mujer puso en duda la narrativa de Ocampo y resalta la importancia de la familia directa en los momentos finales de Villafañe.

“Ha habido mucha inconformidad. Realmente ha habido mucha inconformidad con ese tema, no estamos de acuerdo, porque no fue así. Vuelvo y te digo, no sé si tenía su realidad trastornada, pero, pero no fue así. O sea, uno debe de darle el crédito a quien se lo merece y, pues quien se lo merece realmente es mi mamá que estaba con ella todo el tiempo, la que le estaba dedicando más de su tiempo, más de su vida. Entonces, yo creo que, que sí, que para todos ha sido incómodo”, expresó Osorio en el matutino.

La hermana de la actriz también manifestó que las afirmaciones públicas de Ocampo han causado dolor en la familia, ya que consideran que minimizan el apoyo y la presencia que ellos brindaron a Alejandra durante todo el proceso.

La familia de Alejandra Villafañe revela la distancia con Raúl Ocampo tras la muerte de la actriz - crédito @ocamporao/IG

Osorio precisó que, incluso en el momento de la cremación, Ocampo no estuvo presente debido a compromisos personales que, según él, eran importantes y este hecho, según la familia, marcó una distancia significativa en la relación posterior al fallecimiento de la actriz.

En cuanto al destino de las cenizas de Alejandra Villafañe, Osorio reveló que Ocampo nunca se interesó por conocer su ubicación ni ha visitado el lugar donde reposan.

“Le hicimos una cremación y las cenizas de mi hermana las recibí yo solita con mi pareja... Entiendo que no pudo venir porque tenía algo importante que hacer en ese momento. Entonces, no, no pudo asistir. Y tampoco nunca me preguntó, la verdad, dónde había quedado Aleja, no. Dónde habían quedado las cenizas de Alejandra, no, nunca me preguntó. No recuerdo haberle dicho eso. Y tampoco nunca ha ido, obviamente. Nosotros no tenemos una relación con él en este momento, no se cultivó una relación después de que mi hermana se fue, no”, afirmó Osorio a Buen día, Colombia.

La hermana de la actriz también abordó el deseo de Alejandra Villafañe de trasladarse a Cali durante su tratamiento. Aunque finalmente permaneció en Bogotá, Osorio explicó que esta decisión se debió tanto a la voluntad de Villafañe como al vínculo emocional que mantenía con Ocampo.

No obstante, advirtió que la actriz llegó a sentir en algún momento que no contaba con el respaldo esperado de su pareja.

Familia de Alejandra Villafañe rompe el silencio sobre Raúl Ocampo - crédito captura de pantalla RCN

Sin embargo, la hermana de la fallecida actriz aseguró que el noviazgo entre Alejandra y Raúl en su momento fue positivo y que lo que se pudo ver a través de las redes sociales fue tal cual, a pesar de que en la enfermedad se hubiera desarrollado diferente.

“Yo creo que Aleja tuvo la dicha de vivir un gran amor. O sea, ella vivió un amor de novela. En el transcurso, de pronto, de su enfermedad, hay cosas que ya no fueron tan chéveres. A veces, cuando uno está enamorado, uno justifica muchas acciones y, cuando te das cuenta de ciertas cosas, pues ya para qué, como en este caso. Ella vivió cosas muy lindas al lado de su pareja, pero en la enfermedad no digo que todo fue malo, pero, de pronto no era lo que no sé si esperaba o lo que normalmente una pareja haría. Aleja lo que me dijo una vez, estábamos en la clínica y me dijo: ‘Raúl cree que yo tengo una gripa’. De pronto, a veces pienso que él no procesó... Hay personas que, que actúan de determinada manera bajo circunstancias porque a veces no aceptan lo que está pasando”, mencionó la hermana de Villafañe.

Finalmente, la mujer aseguró que no tiene relación actual con el actor y que se quedó algunas pertenencias de Alejandra, las cuales la han hecho recordarla e incluso soñar con ella.