Hallaron cuerpo desmembrado en el centro de Bogotá: las partes estaban en varias bolsas negras, distribuidas en dos puntos

En este punto, entre las calles 5 y 6 con carrera 10, en el centro de Bogotá. se habrían hallado las bolsas negras - crédito Google Maps

La Policía Metropolitana de Bogotá está investigando a primera hora del viernes 28 de noviembre de 2025 el hallazgo de un cuerpo desmembrado en el centro de la ciudad, detectado en las horas de la madrugada.

El reporte inicial, divulgado por el programa informativo El ojo de la noche, señaló que localización de los restos se produjo sobre la carrera Décima, luego del aviso de un reciclador que encontró varias bolsas negras entre residuos.

La Policía capitalina confirmó que las bolsas contenían partes humanas, presuntamente de un hombre. El operativo se extendió a la localidad de Santa Fe, donde patrullas intensificaron los recorridos en búsqueda de más partes del occiso.

Posteriormente, versiones recogidas por Blu Radio indicaron el hallazgo de más extremidades en la transitada calle sexta, a pocas cuadras del sitio inicia.