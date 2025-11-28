Colombia

Capitán que habría asesinado a la subteniente Mora y luego se suicidó tenía armas ocultas en el cantón Norte: esto encontraron las autoridades

El crimen cometido, al parecer, por el capitán Pablo Andrés Masmela Zapata, se registró en el parqueadero del casino de oficiales de la Escuela de Infantería, dentro del Cantón Norte

La aparición de dos pistolas
La aparición de dos pistolas sin registro oficial en la habitación del capitán Masmela complica la investigación por el asesinato de la subteniente Mora y su posterior suicidio, generando dudas sobre la seguridad militar - crédito Google Maps

El hallazgo de dos armas no oficiales en la habitación del capitán Pablo Andrés Masmela Zapata, tras el asesinato de la subteniente María Camila Mora Mahecha y el posterior suicidio del propio Masmela en el Cantón Norte de Bogotá, ha añadido nuevas complejidades a una investigación que sacude a la institución militar.

El caso, ocurrido la noche del miércoles 26 de noviembre, ha puesto en el centro del debate los controles internos en instalaciones de alta seguridad y la gestión de riesgos dentro del Ejército colombiano.

El crimen se registró en el parqueadero del casino de oficiales de la Escuela de Infantería, dentro del Cantón Norte. De acuerdo con los reportes obtenidos por Caracol Noticias, la subteniente Mora, quien había viajado desde Tolemaida para asistir a un concierto en Bogotá, se encontraba en un vehículo junto al capitán Masmela y una tercera subteniente, compañera y amiga de la víctima.

Según la reconstrucción de los hechos, el capitán citó a Mora en el automóvil, donde, tras una discusión, le disparó en al menos cinco ocasiones antes de quitarse la vida.

El personal militar acudió al lugar tras escuchar varias detonaciones y notificó a la Policía Metropolitana de Bogotá, que confirmó el hallazgo de ambos cuerpos sin vida en el interior del vehículo.

El descubrimiento de armamento no
El descubrimiento de armamento no autorizado en el cuarto del capitán Masmela abre nuevas líneas de indagación sobre cómo ingresaron estos objetos a una zona de alta seguridad, mientras persisten interrogantes sobre el móvil del crimen -crédito red social Facebook | Ejército Nacional

Durante las primeras diligencias, el general Luis Emilio Cardozo, comandante del Ejército, confirmó a Caracol Noticias y El Tiempo que en el vehículo se encontró el arma utilizada en el crimen.

Otro hallazgo relevante para la investigación se produjo horas después, cuando el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía localizó dos armas adicionales en la habitación asignada al capitán Masmela.

Según detalló el general Cardozo en declaraciones recogidas por Semana, estos equipamientos no formaban parte de la dotación oficial del uniformado, lo que ha generado interrogantes sobre su procedencia y la forma en que ingresaron al complejo militar.

El comandante precisó que las autoridades se encuentran en proceso de rastreo y verificación para determinar la legalidad y el origen de estas armas, así como su posible relación con el caso.

El Ejército activó de inmediato los protocolos internos tras el suceso, coordinando con la Fiscalía General de la Nación las diligencias investigativas y los actos urgentes, según informó Caracol Noticias.

En un comunicado oficial, la institución lamentó el fallecimiento de los dos oficiales y señaló que el hecho estaría presuntamente vinculado a situaciones personales.

crédito red social Facebook
crédito red social Facebook

Además, se puso en marcha un programa de acompañamiento psicosocial para los familiares de las víctimas y se reiteró la disposición de colaborar plenamente con las autoridades judiciales para esclarecer las circunstancias del caso.

Las hipótesis sobre el motivo del crimen siguen abiertas.

Existen versiones encontradas sobre la relación sentimental entre Masmela y Mora: algunos testimonios sostienen que la pareja había terminado, mientras que otros sugieren que aún mantenían contacto.

Una de las líneas de investigación apunta a una posible infidelidad, aunque esta versión no ha sido confirmada oficialmente.

El testimonio de la tercera subteniente presente en el vehículo es considerado clave para esclarecer los hechos.

Por el momento, las autoridades manejan el caso como un presunto feminicidio, aunque la clasificación formal aún está en revisión.

El Ejército informó inicialmente que
El Ejército informó inicialmente que el hecho estaría relacionado con un posible incidente de carácter personal. - crédito @COL_EJERCITO/X

El caso ha reavivado el debate sobre los controles internos y los procesos de incorporación en el Ejército colombiano.

El Tiempo destaca que no es la primera vez que se registran hechos violentos entre miembros de la institución, lo que ha llevado a reforzar los filtros de ingreso y el apoyo psicológico.

El general Cardozo explicó que los aspirantes a la institución deben superar un tamizaje de sanidad y pruebas psicológicas, y que existen departamentos de psicología y una línea de defensa de la vida disponible las 24 horas para atender situaciones de riesgo.

