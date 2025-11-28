Colombia

Fiscalía radicó solicitud de imputación contra Álvaro Leyva por lío de los pasaportes: este es el delito que buscará endilgarle

El exministro de Relaciones Exteriores está bajo la lupa del ente investigador por haber declarado desierta una licitación que tenía como objeto garantizar el suministro de los documentos

Guardar
Álvaro Leyva será investigado por
Álvaro Leyva será investigado por el delito de prevaricato por acción en concurso homogéneo- crédito Colprensa

Avanzan las investigaciones por los problemas que rodearon la licitación pública fallida que buscaba elegir a la empresa que se encargaría de garantizar el suministro de pasaportes en Colombia. La Fiscalía General de la Nación radicó ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá una solicitud de audiencia de imputación de cargos contra el exministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leyva Durán.

De acuerdo con el ente acusador, el ex jefe de la cartera será investigado por el delito de prevaricato por acción en concurso homogéneo por haber varios actos administrativos contrarios al derecho en el proceso de licitación pública.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Dicha licitación (LP-001-2023) tenía el objeto de “suministrar, formalizar y prestar el servicio de personalización, custodia y distribución de libreta de pasaportes, así como el servicio de impresión, almacenamiento y etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica a precios tan fijos unitarios y sin fórmula de reajuste para el fono rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores”.

Fue suspendida en julio de 2023 por medio de la Resolución 5778, en la que se explicó que, en aras de asegurar el respeto a los principios de la contratación estatal y de garantizar la seguridad jurídica del proceso y de la contratación, era necesario tomar esa medida.

En septiembre de 2023, la licitación fue declarada desierta, tras haberse efectuado tres aplazamientos. “Esa licitación se declaró desierta porque el pliego de condiciones se estructuró de manera de la única empresa que ha prestado el servicio (Thomas Greg & Sons)”, indicó Leyva en declaraciones que dio ante la Procuraduría General de la Nación en una versión libre sobre los hechos.

El organismo de control sancionó con destitución e inhabilidad general por 10 años al exministro de Relaciones Exteriores por las decisiones que tomó siendo canciller, que derivaron en la imposibilidad que elegir un oferente que garantizar el suministro de los pasaportes.

De acuerdo con el Ministerio Público, Álvaro Leyva desconoció los principios de la contratación estatal al declarar desierta la licitación pública para la fabricación y expedición de pasaportes.

Sin embargo, el exministro aseguró que declaró desierta la licitación porque tenía motivos para hacerlo. “Acto de buena fe. Pensando en los derechos fundamentales de los ciudadanos. Se aplicó el principio de interés general, de económica, de transparencia, de responsabilidad”, detalló ante la Procuraduría.

En desarrollo...

Temas Relacionados

Álvaro LeyvaFiscalía General de la NaciónImputación de cargosPasaportesColombia-Noticias

Más Noticias

Impactantes imágenes de un secuestro exprés a plena luz del día en la vía Cali - Jamundí, en el Valle del Cauca

Un conductor fue interceptado y sometido por desconocidos en la vía Panamericana. El ataque, captado en video, terminó con la víctima herida y abandonada cerca de una clínica

Impactantes imágenes de un secuestro

Colombia vs. Bolivia EN VIVO por la Liga de Naciones Femenina: minuto a minuto del partido de la Tricolor en La Paz

La selección Colombia Femenina vuelve a la acción en el torneo de selecciones, que dará un cupo para el Mundial de Brasil en 2027, ante la Verde en La Paz

Colombia vs. Bolivia EN VIVO

Escándalo Ungrd: Definieron fecha para audiencia de imputación de cargos de Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco

El ente acusador señaló que cuenta con el material probatorio suficiente para comprobar la responsabilidad de los dos exministros del Gobierno Petro en el entramado de corrupción

Escándalo Ungrd: Definieron fecha para

La tragedia de Chapecoense y el sueño que anticipó el accidente aéreo: “Salí y estaba en una montaña”

Neto, una de las seis personas que se salvó de morir en el accidente registrado en Colombia, afirmó que no quería viajar a Medellín

La tragedia de Chapecoense y

Ranking de Netflix en Colombia: estas son las películas más populares del momento

Con estas historias, Netflix busca seguir gustando a los usuarios

Ranking de Netflix en Colombia:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

Alerta en Antioquia por robo de volquetas: señalan que ELN podría utilizarlas en ataques terroristas

Patrullajes y cobro de extorsiones: así opera el nuevo grupo armado Los Cabuyos, que siembran el terror en Briceño, Antioquia

Entidad internacional alertó sobre tensa situación en 12 municipios del Cauca por ataques armados

ENTRETENIMIENTO

Las películas de Prime Video

Las películas de Prime Video en Colombia para engancharse este día

Hermana de Alejandra Villafañe destapó más detalles de los últimos momentos entre Raúl Ocampo y la fallecida actriz

Quién es la pareja de la cantante Dua Lipa que la está acompañando en su viaje a Colombia

Revelan detalles del fallo de la absolución de violencia intrafamiliar de Lowe León: esto es lo que se sabe

La emotiva despedida de Conrado Osorio que tiene conmovidos a sus seguidores en redes sociales: fue su última publicación

Deportes

Colombia vs. Bolivia EN VIVO

Colombia vs. Bolivia EN VIVO por la Liga de Naciones Femenina: minuto a minuto del partido de la Tricolor en La Paz

La tragedia de Chapecoense y el sueño que anticipó el accidente aéreo: “Salí y estaba en una montaña”

Jugador del Medellín culpó a la Dimayor por el mal momento en cuadrangulares y Carlos Antonio Vélez le respondió

Así quedaría el Estadio Metropolitano: estas son las primeras imágenes de lo que sería la renovación del ‘Coloso de la Ciudadela’

Qué pasará con las obras del estadio Metropolitano de Barranquilla, por la final de la Copa Sudamericana: Alejandro Char aclaró