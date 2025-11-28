Colombia

Famoso creador de contenido Lgbti lanzó fuerte crítica a la ‘tiradera’ entre Blessd y Pirlo: “Como si la orientación sexual fuera un insulto”

El influenciador colombiano no se quedó callado y criticó el uso de la orientación sexual como ataque, señalando el impacto real de estos discursos en la sociedad

Juan Pablo Jaramillo alza la voz contra la homofobia en la polémica entre Pirlo y Blessd - crédito @juanjaramilloe @blessd @pirloconpowerr/ Instagram y captura de pantalla El Ficticio/YouTube

La reciente controversia en la música urbana entre Pirlo y Blessd sigue generando reacciones, pero esta vez llegó una de las más contundentes.

El creador de contenido Juan Pablo Jaramillo, una de las voces más influyentes de la comunidad Lgbti en Colombia, se pronunció con firmeza luego de que en la “tiradera” se utilizaran referencias a la orientación sexual y a la identidad de género como forma de insulto.

Para Jaramillo, lo ocurrido es mucho más que un cruce de indirectas en una canción, pues indicó que le parece que es el reflejo de un problema social que sigue estando profundamente arraigado.

“Lo que pasó hace unos días en la música urbana no es un chisme, es alerta. Es un espejo brutal de lo que seguimos siendo como sociedad”, señaló Juan Pablo Jaramillo en un video difundido en sus redes sociales.

La contundente respuesta de Juan Pablo Jaramillo a la tiradera de Pirlo y Blessd: “No es humor, es violencia” - crédito @juanjaramilloe/IG

Su molestia se centró especialmente en el verso donde Pirlo insinúa que a Blessd “le gustan los hombres”, empleándolo como descalificación, algo que, según Jaramillo, evidencia el peso que aún tiene la homofobia en la cultura popular.

Pirlo le tiró a Blessd en una canción diciendo que le gustan los hombres como si la orientación sexual fuera un insulto”, enfatizó, justo antes de explicar el trasfondo que para él tiene la letra.

El creador también hizo referencia a la mención de Samantha, la mujer trans que aparece dentro del contexto de burla en la canción, según Jaramillo, y este gesto no solo perpetúa un imaginario ofensivo, sino que expone cómo ciertos sectores siguen instrumentalizando identidades históricamente discriminadas para hacer ruido mediático.

“Para rematar, Pirlo menciona a Samantha, que es una chica trans, como burla. Como si mencionar la identidad de género, la orientación sexual o los gustos de alguien se pudiera utilizar como un arma”, reclamó el influenciador.

La contundente respuesta de Juan Pablo Jaramillo a la tiradera de Pirlo y Blessd: “No es humor, es violencia” - crédito @juanjaramilloe/tiktok

Sin embargo, más allá de la canción, Jaramillo subrayó que lo más preocupante fue la acogida del público ante estos comentarios, que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

“Lo peor no fue la canción, fue la reacción de la gente. Cientos de miles de personas riéndose, celebrando la homofobia, la transfobia y el machismo como si fuera entretenimiento”, lamentó Jaramillo.

En su mensaje, explicó que estas conductas no son simples bromas, sino expresiones de una violencia social que se ha vuelto cotidiana: “Pero esto no es humor, es violencia normalizada, machismo interiorizado”.

El creador aprovechó el momento para recordar que estas formas de discriminación tienen consecuencias reales y dolorosas para miles de personas. Insistió en que la homofobia y la transfobia están profundamente conectadas con la raíz del machismo y con la forma como la sociedad castiga lo que considera “femenino”.

Su reflexión también hizo énfasis en cómo estos discursos refuerzan violencias que van mucho más allá de una red social.

Juan Pablo Jaramillo pide respeto tras la mención de Samantha en la canción de Pirlo: “La diversidad no es un chiste” - crédito @juanjaramilloe/IG

“¿Sabían ustedes que la homofobia y la transfobia vienen del machismo? Porque es el rechazo a lo femenino igual... Hay personas que están siendo golpeadas, rechazadas y asesinadas por esta razón. Hay personas a las que las echan de sus casas, de sus trabajos, por su orientación sexual o su identidad de género”, recordó.

Para él, la burla desde el anonimato de un celular demuestra una desconexión profunda con la realidad de quienes han tenido que enfrentar discriminación toda su vida.

Jaramillo también expresó su frustración ante el hecho de que, cuando las mujeres trans son mencionadas públicamente, casi siempre es desde estereotipos o burlas.

De verdad que mamera, duele mucho que cuando hablen de una mujer trans, sea para burlarse, para fetichizarla, para insultarla y nunca para reconocer un logro”, añadió el creador de contenido.

El mensaje cerró con un llamado urgente a la empatía y al respeto, especialmente en espacios con tanta influencia como la industria musical.

“De verdad, paren de ser tan tapados, que la diversidad no es un chiste y la identidad de alguien no es un insulto”, concluyó Juan Pablo Jaramillo.

Influenciadora colombiana reveló que fue

Resultados Lotería de Bogotá jueves

Director de la Policía abrió

Colombia vs. Bolivia EN VIVO:

Resultados de la Lotería del
Gaula reveló detalles del exitoso

Influenciadora colombiana reveló que fue

Colombia vs. Bolivia EN VIVO:

