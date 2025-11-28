El emotivo gesto de Lina con Pedro en el ‘Desafío Siglo XXI’ que conmovió a más de uno y lo hizo llorar

La acción de la participante conmovió - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

El vínculo entre Lina y Pedro del equipo Neos en el Desafío Siglo XXI se continúa fortaleciendo, pues la participante sorprendió al ofrecerle un apoyo a su compañero, lo que conmovió a los televidentes del reality. Mientras conversaban sobre sus aspiraciones fuera del programa, el concursante compartió su deseo de aprender inglés y avanzar en el mundo del boxeo.

Ante esta confesión, Lina le aseguró: “Vamos a hacer algo. El día que salgamos, yo te prometo que te voy a regalar ese curso de inglés. Te lo prometo delante de Dios, en serio. Usted solo le va a poner las ganas, así todas las ganas que tiene y va a aprender rápido”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La promesa de la integrante del equipo verde provocó una reacción emotiva en Pedro, que no pudo contener las lágrimas al sentir que su sueño estaba más cerca de cumplirse y no dudó en agradecerle a su compañera.

El gesto de Lina se convirtió en un ejemplo de la cercanía que desarrollan los integrantes del programa. Por su parte, la reacción de Pedro conmovió a los seguidores del concurso en sus hogares y las plataformas digitales.

Los participantes mostraron su cercanía - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

Tras el intercambio, los participantes se abrazaron con cariño, y Lina insistió en que Pedro debía mantener su esfuerzo y dedicación en la competencia. A pesar de las dificultades que enfrentan, la dupla sigue manteniendo un apoyo mutuo constante, lo que les ha permitido sobrellevar los desafíos del programa.

Lesión de Lina

La situación de la participante se complicó durante la prueba emitida el 26 de noviembre de 2025, mientras participaba en el tercer obstáculo del Box Blanco, debido a que la competidora no pudo continuar debido a una dislocación en el hombro.

Ante la gravedad de la situación y el dolor que sintió, Lina solicitó ayuda para descender del obstáculo, mientras sus compañeros continuaban compitiendo con determinación para asegurar la victoria del equipo.

La situación sorprendió a la presentadora Andrea Serna y obligó a la intervención inmediata de los paramédicos, que después de la prueba tuvieron que acudir nuevamente a Playa Baja para asistirla y realizarle un examen más profundo que permitiera determinar qué es lo que tiene.

Inicialmente, tres paramédicos se encargaron de asistir a participante, logrando estabilizar su hombro y permitiéndole regresar con Neos para presenciar el desempeño de su equipo en La Ciudad de las Cajas.

Sin embargo, la recuperación fue breve: apenas dos minutos después, Lina volvió a experimentar una dislocación al estirar el brazo, lo que le provocó un grito de dolor. Los paramédicos intervinieron nuevamente para aliviar su malestar y garantizar su bienestar.

La joven se lastimó bastante en medio de una de las pruebas - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

Al llevarse a la joven para recibir atención médica, la reacción de Pedro no se hizo esperar, pues se mostró bastante afectado por la situación, llorando y diciéndole a sus compañeros que esperaba que la joven regresara, aunque todo depende del diagnostico médico.

Cabe mencionar que este episodio se produjo poco después de la salida de Cristian y Mencho del Desafío Siglo XXI, que abandonaron la competencia, después de que el joven participante de Neos sufriera una lesión en su hombro, que lo obligó a desistir de avanzar aún más en la competencia, por lo que temen que esta sea la misma suerte de Lina.

La partida representó un momento difícil para los participantes, teniendo en cuenta que ninguno deseaba dejar el programa en una etapa tan avanzada. Incluso, Mencho al salir del programa se mostró afectada, teniendo en cuenta que su eliminación no tuvo que ver con su desempeño en esta etapa de la competencia, sino con la lesión de su compañero, puesto que están compitiendo en duplas por ahora.