Colombia

El emotivo gesto de Lina con Pedro en el ‘Desafío Siglo XXI’ que conmovió a más de uno y lo hizo llorar

La situación se convirtió en ejemplo de la cercanía que han desarrollado los integrantes de Neos

Guardar
La acción de la participante
La acción de la participante conmovió - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

El vínculo entre Lina y Pedro del equipo Neos en el Desafío Siglo XXI se continúa fortaleciendo, pues la participante sorprendió al ofrecerle un apoyo a su compañero, lo que conmovió a los televidentes del reality. Mientras conversaban sobre sus aspiraciones fuera del programa, el concursante compartió su deseo de aprender inglés y avanzar en el mundo del boxeo.

Ante esta confesión, Lina le aseguró: “Vamos a hacer algo. El día que salgamos, yo te prometo que te voy a regalar ese curso de inglés. Te lo prometo delante de Dios, en serio. Usted solo le va a poner las ganas, así todas las ganas que tiene y va a aprender rápido”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La promesa de la integrante del equipo verde provocó una reacción emotiva en Pedro, que no pudo contener las lágrimas al sentir que su sueño estaba más cerca de cumplirse y no dudó en agradecerle a su compañera.

El gesto de Lina se convirtió en un ejemplo de la cercanía que desarrollan los integrantes del programa. Por su parte, la reacción de Pedro conmovió a los seguidores del concurso en sus hogares y las plataformas digitales.

Los participantes mostraron su cercanía
Los participantes mostraron su cercanía - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

Tras el intercambio, los participantes se abrazaron con cariño, y Lina insistió en que Pedro debía mantener su esfuerzo y dedicación en la competencia. A pesar de las dificultades que enfrentan, la dupla sigue manteniendo un apoyo mutuo constante, lo que les ha permitido sobrellevar los desafíos del programa.

Lesión de Lina

La situación de la participante se complicó durante la prueba emitida el 26 de noviembre de 2025, mientras participaba en el tercer obstáculo del Box Blanco, debido a que la competidora no pudo continuar debido a una dislocación en el hombro.

Ante la gravedad de la situación y el dolor que sintió, Lina solicitó ayuda para descender del obstáculo, mientras sus compañeros continuaban compitiendo con determinación para asegurar la victoria del equipo.

La situación sorprendió a la presentadora Andrea Serna y obligó a la intervención inmediata de los paramédicos, que después de la prueba tuvieron que acudir nuevamente a Playa Baja para asistirla y realizarle un examen más profundo que permitiera determinar qué es lo que tiene.

Inicialmente, tres paramédicos se encargaron de asistir a participante, logrando estabilizar su hombro y permitiéndole regresar con Neos para presenciar el desempeño de su equipo en La Ciudad de las Cajas.

Sin embargo, la recuperación fue breve: apenas dos minutos después, Lina volvió a experimentar una dislocación al estirar el brazo, lo que le provocó un grito de dolor. Los paramédicos intervinieron nuevamente para aliviar su malestar y garantizar su bienestar.

La joven se lastimó bastante
La joven se lastimó bastante en medio de una de las pruebas - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

Al llevarse a la joven para recibir atención médica, la reacción de Pedro no se hizo esperar, pues se mostró bastante afectado por la situación, llorando y diciéndole a sus compañeros que esperaba que la joven regresara, aunque todo depende del diagnostico médico.

Cabe mencionar que este episodio se produjo poco después de la salida de Cristian y Mencho del Desafío Siglo XXI, que abandonaron la competencia, después de que el joven participante de Neos sufriera una lesión en su hombro, que lo obligó a desistir de avanzar aún más en la competencia, por lo que temen que esta sea la misma suerte de Lina.

La partida representó un momento difícil para los participantes, teniendo en cuenta que ninguno deseaba dejar el programa en una etapa tan avanzada. Incluso, Mencho al salir del programa se mostró afectada, teniendo en cuenta que su eliminación no tuvo que ver con su desempeño en esta etapa de la competencia, sino con la lesión de su compañero, puesto que están compitiendo en duplas por ahora.

Temas Relacionados

Lina DesafíoPedro DesafíoDesafío Siglo XXIDesafío hoyDesafío en vivoColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Resultados Súper Chontico Noche jueves 27 de noviembre 2025: Sorteo 6365

Los números más recientes que resultaron ganadores corresponden al sorteo de esta lotería, celebrado cada jueves a las 21:30 horas

Resultados Súper Chontico Noche jueves

Ministerio del Trabajo archivó investigación contra David Racero: estas son las razones

El representante a la Cámara por el Pacto Histórico se vio envuelto en un escándalo tras liderar un negocio familiar que nunca registró ante los organismos encargados

Ministerio del Trabajo archivó investigación

Centro Democrático se pronunció tras histórico fallo del CNE, que castigó la campaña de Petro: también se acordó de Juan Manuel Santos

La sanción definida por el Consejo Nacional Electoral contra la campaña del presidente de la República encendió la discusión sobre la equidad en la aplicación de sanciones y la memoria del caso de la multinacional brasileña Odebrecht, que financió la campaña de 2010; pero también, la de Óscar Iván Zuluaga en 2014, en un aspecto omitido

Centro Democrático se pronunció tras

Fuerte crítica del presidente de la Corte Constitucional por recorte presupuestal a la Rama Judicial para 2026: “Nos toca pedir limosnas”

El magistrado Jorge Enrique Ibáñez advirtió que la reducción de recursos afecta la autonomía y el funcionamiento de los órganos judiciales, y señaló que la Constitución garantiza la independencia judicial solo “en el papel”

Fuerte crítica del presidente de

Centros comerciales de Bogotá le apuestan a la magia de la Navidad: seis puntos para recorrer y disfrutar en diciembre

Desde villas temáticas hasta globos aerostáticos y decoraciones ecológicas, la oferta de eventos y actividades transforma la experiencia de compras en un recorrido lleno de sorpresas y espíritu festivo

Centros comerciales de Bogotá le
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Gaula reveló detalles del exitoso

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

Alerta en Antioquia por robo de volquetas: señalan que ELN podría utilizarlas en ataques terroristas

Patrullajes y cobro de extorsiones: así opera el nuevo grupo armado Los Cabuyos, que siembran el terror en Briceño, Antioquia

Entidad internacional alertó sobre tensa situación en 12 municipios del Cauca por ataques armados

Revelan conversación entre ‘Chiquito Malo’ y ‘Gonzalito’, máximos cabecillas del Clan del Golfo, cuestionando al Gobierno Petro: “Les duele más la muerte de un guerrillero”

ENTRETENIMIENTO

Esposa de Quintero contó qué

Esposa de Quintero contó qué pasó con la invitación a tomar café que le hizo a Laura Gallego: “Insinuó ver a mi esposo en un ataúd”

Paola Jara preservó las células madre del cordón umbilical de su hija Emilia: esto son los beneficios

Colombiano recorrió la Londres que ya no es de los británicos: “Una mezcla de todo el mundo”

Blessd sigue conquistando el ranking de Spotify Colombia, ¿Cuáles son las mejores canciones?

Andrés Franco respondió a las críticas por hacer ‘covers’: “Le dimos vida a esta música”

Deportes

América de Cali revivió y

América de Cali revivió y Medellín quedó prácticamente eliminado: triunfo 2-1 en cuadrangulares de la Liga BetPlay

Así va la tabla de la reclasificación en la Liga BetPlay: Nacional se aleja de la Libertadores y Millonarios está cerca de la Sudamericana

Hasta el celular le revisaron: así comenzó trifulca con presunto hincha de Junior linchado en duelo contra Nacional

Hora y dónde ver Bolivia vs. Colombia: la Tricolor defiende el liderato en la Liga de Naciones Femenina

Christian Mosquera se pronunció sobre la opción de jugar con la selección Colombia en el mundial 2026: también considera a España