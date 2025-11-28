El Centro Democrático podría elegir a dos candidatos para la consulta de marzo de 2026: “Muy positivo”

La representación del Centro Democrático de cara a las elecciones está entre: Paloma Valencia, Paola Holguín y María Fernanda Cabal compiten junto Miguel Uribe Londoño - crédito Colprensa/prensa

El partido Centro Democrático avanza en la definición de su estrategia para la consulta interpartidista de la derecha, prevista para marzo de 2026, según se estipuló en noviembre de 2025.

“El Partido Centro Democrático ha decidido que seleccionará el (los) candidato(s) que participará(n) en la consulta interpartidista de marzo, dentro del periodo establecido por el calendario electoral, cuya fecha límite de inscripción es hasta el 6 de febrero de 2026″, precisó la colectividad en un comunicado.

Inicialmente, el partido tenía pensado elegir a un único candidato o candidata en noviembre de 2025, pero cambió las reglas del juego y, según expuso en la comunicación oficial, podría ser seleccionada más de una persona en representación del partido.

El Centro Democrático eligió a la firma Cadem para elegir a sus candidatos - crédito Centro Democrático

En ese sentido, se contempla la posibilidad de presentar dos precandidatos para la consulta, de entre cuatro aspirantes: Miguel Uribe Londoño, Paloma Valencia, Paola Holguín y María Fernanda Cabal. En el listado estaba también el congresista Andrés Guerra, pero renunció a su precandidatura a inicios de noviembre.

El exsenador y figura clave en el Centro Democrático José Obdulio Gaviria se pronunció al respecto en conversación con W Radio, confirmando que la agrupación política podría elegir a dos aspirantes de la colectividad.

“A mí me parece que hay un aspecto muy positivo en la decisión, por fin, y es que va a haber candidato para que participe en la gran consulta popular del 8 de marzo, eso me parece muy positivo, aunque no sea uno, sino que puedan ser dos”, explicó el excongresista a la emisora citada.

José Obdulio Gaviria aseguró que el Centro Democrático se ha tardado en avanzar en sus estrategias de cara a las elecciones de 2026 - crédito Colprensa/Juan Páez

Aclaró que es posible que dos aspirantes sean elegidos para participar en una consulta interpartidista, según lo establece la Ley 1475 de 2011, “por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones”.

Por otro lado, Gaviria indicó que la colectividad perdió mucho tiempo y tardó en definir su estrategia de cara a las lecciones presidenciales. Esa situación podría generar consecuencias a corto plazo. “La candidatura en esa consulta puede tener dificultades”, señaló.

Sin embargo, aclaró que el partido político tendrá al menos dos meses para hacer la respectiva campaña y recuperar una parte del tiempo que se perdió sin elegir a una persona específica para representar a la agrupación en las elecciones.

El 8 de marzo de 2026 se llevará a cabo una consulta interpartidista impulsada por Álvaro Uribe - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

De acuerdo con su explicación, ese retraso, que tiene al partido sin tener una candidatura definida, se debió a dos episodios concretos que marcaron negativamente su desempeño en estas etapas previas a la contienda electoral.

Primero: el asesinato del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay. Segundo: la condena del expresidente Álvaro Uribe Vélez por soborno en actuación penal y fraude procesal, aunque posteriormente fue absuelto y se espera una decisión final en casación.

“El asesinato de su principal candidato, en primer lugar, un magnicidio, y en segundo lugar, la persecución judicial al jefe del partido”, detalló José Obdulio Gaviria al informativo citado.

La firma encuestadora con la que se definirá el rumbo del partido

El movimiento político informó en un comunicado que eligió a la firma Cadem de Chile para definir al aspirante o aspirantes que participarán en la consulta interpartidista. Indicó que desde el 28 de noviembre de 2025 llevará a cabo un estudio cualitativo a nivel nacional, para hacer la respectiva elección.

Esta fue la comunicación emitida por el Centro Democrático sobre la elección de la firma encuestadora - crédito prensa Centro Democrático

Ese estudio contará con una muestra de 2.100 entrevistas, según precisó la colectividad, las cuales se distribuirán por las regiones del país.

“El Partido ha tomado todas las medidas necesarias para evitar manipulación o infiltración por parte de terceros que, de mala fe, podrían intentar contactar a las firmas encuestadoras para afectar los procesos del Centro Democrático”, detalló el partido en el comunicado.