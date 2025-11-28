Avianca advirtió afectaciones en sus operaciones durante 10 días: esta es la razón detrás de los cambios de itinerario

Avianca confirmó que más del 70% de su flota A320 deberá permanecer en tierra mientras se realiza la actualización ordenada por Airbus - crédito Colprensa

Las operaciones de Avianca entraron el viernes 28 de noviembre en un periodo crítico después de que Airbus ordenara una actualización urgente de software para una parte significativa de los aviones de la familia A320 a nivel global. Según informó la aerolínea en un comunicado, la instrucción del fabricante implica que las aeronaves deberán “permanecer en tierra cuando lleguen a sus bases de mantenimiento hasta que se hayan realizado los trabajos”, una decisión que afecta a más del 70% de la flota de Avianca.

La compañía explicó que, pese a que el equipo técnico comenzará “de inmediato a trabajar en las modificaciones requeridas por el fabricante”, se prevé un impacto profundo en su operación diaria. “Inevitablemente se presentarán disrupciones significativas en las operaciones durante los próximos 10 días”, señaló.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

La aerolínea advirtió disrupciones significativas durante los próximos 10 días por los trabajos técnicos exigidos por el fabricante - crédito Avianca

Como medida preventiva para evitar un colapso operacional y reorganizar los itinerarios disponibles, Avianca cerró las ventas de tiquetes para fechas de viaje hasta el 8 de diciembre. Esta decisión, de acuerdo con el documento, busca “evitar un mayor impacto y poder reacomodar a los pasajeros en vuelos disponibles”.

La aerolínea informó además que entrará en contacto directamente con los viajeros afectados para guiarlos sobre las alternativas vigentes y facilitar los cambios de itinerario. “La línea aérea notificará directamente a los pasajeros afectados y les informará sobre las opciones existentes para que puedan ajustar sus planes de viaje”, indicó el comunicado.

En el mensaje oficial, Avianca insistió en que su principal prioridad es la seguridad operacional en medio de la emergencia técnica: “La prioridad de Avianca es garantizar la seguridad de nuestros pasajeros y equipo”. La empresa confirmó que implementará las modificaciones exigidas por Airbus “lo antes posible con el fin de reanudar las operaciones y minimizar las disrupciones en el servicio”.

Latam Airlines Colombia y JetSmart, que operan aviones de la familia A320 en rutas nacionales, podrían verse afectados por un fallo recientemente detectado por Airbus. La irregularidad en el programa de control de vuelo se relaciona con episodios de radiación solar intensa, aunque el fabricante no ha divulgado más detalles técnicos.

El problema salió a la luz tras un incidente con un avión de JetBlue que el 25 de noviembre cubría la ruta Cancún–Newark. Durante el vuelo, la aeronave perdió temporalmente los comandos de vuelo y registró una caída abrupta de altitud, lo que obligó a un aterrizaje de emergencia en Tampa, Florida.

El incidente con un avión de JetBlue reveló una falla en el sistema de control de vuelo relacionada con la radiación solar - crédito Miguel Gutiérrez/EFE

¿Qué hacer en este caso?

Es importante destacar que los usuarios tienen derecho a recibir compensación en caso de inconvenientes durante sus viajes aéreos, y esta compensación varía según el tiempo de espera en la terminal. Este derecho se extiende también a situaciones de sobreventa de boletos, aunque no haya sido el caso en los problemas recientes.

La en ese entonces superintendente de transporte, Ayda Ospina, explicó que “las aerolíneas deben tener protocolos cuando el vuelo no sale completo o se presentan cancelaciones o inasistencia por parte de los usuarios, pues no se puede dejar de prestar el servicio de transporte”. En estos casos, es fundamental que el pasajero sea “reubicado inmediatamente” en otro vuelo, garantizando así la continuidad del servicio.

Para resolver estos inconvenientes y proporcionar una atención personalizada, la entidad reguladora aseguró que hay personal disponible en 26 aeropuertos del país, listo para asistir a los pasajeros en cualquier situación.

Los pasajeros tienen derecho a compensación por inconvenientes en vuelos, según el tiempo de espera en la terminal - crédito Andina

Según los derechos de los pasajeros, las aerolíneas o agencias de viajes están obligadas a informar a los usuarios sobre cualquier cambio en el horario de sus vuelos o en otros aspectos que puedan afectar su reserva. Normalmente, esta información es enviada a la dirección de correo electrónico que el pasajero registró al momento de la compra o durante el check-in. Además, los pasajeros pueden consultar la aplicación de su aerolínea para verificar cualquier actualización.

Si un usuario no recibió ninguna comunicación oficial, puede verificar el estado de su vuelo de manera sencilla buscando el número de vuelo y la aerolínea en Google, lo que le proporcionará información actualizada basada en datos de la plataforma www.flightstats.com. Es importante destacar que los usuarios tienen derecho a recibir compensación en caso de inconvenientes durante sus viajes aéreos, y esta compensación varía según el tiempo de espera en la terminal.