Exmilitar que conoció a la subteniente asesinada en el Cantón Norte denunció incongruencias en el caso: ”Que la declaración salga a la luz"

Paul Ochoa, exmilitar, rechaza la explicación de un conflicto sentimental y solicita que se incluya la declaración de un testigo presencial, exigiendo claridad y justicia en el esclarecimiento del caso - crédito Soy Paul Ochoa / Facebook

La muerte de la subteniente María Camila Mora Mahecha y el capitán Pablo Andrés Masmela Zapata en el Cantón Norte de Bogotá ha generado una serie de interrogantes sobre las circunstancias reales del caso.

Aunque la versión oficial señala un homicidio seguido de suicidio por motivos personales, Paul Ochoa, exmilitar y conocido de la subteniente, ha manifestado públicamente su inconformidad y exige transparencia en la investigación en la muerte oficial.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Hoy quiero hablar desde la indignación, el respeto y el corazón, porque lo que está pasando con la muerte de la teniente María Camila Mora Mahecha no cuadra. Y no nos están diciendo toda la verdad”, afirmó Ochoa en declaraciones difundidas.

Ochoa relató que conoció a Mora en 2019, cuando ella era su comandante de pelotón en la base de Tolemaida. “La teniente Mora fue mi comandante de pelotón en Basén, en Tolemaida. Yo presté servicio militar en el tercer contingente dos mil diecinueve y la conocí como una mujer profesional, estricta, dedicada, una verdadera oficial”, recordó.

Familiares y exmilitares piden una investigación exhaustiva tras la muerte de la subteniente Mora y el capitán Masmela, cuestionando la versión oficial y la omisión de un testigo clave en el proceso - crédito Soy Paul Ochoa / Facebook

El exmilitar cuestionó la rapidez con la que se ha intentado cerrar el caso bajo la explicación de un conflicto sentimental.

“¿Y ahora salen a decir que fue un problema de pareja? Que el capitán, que estaba a punto de ascender a mayor, discutió con ella, la asesinó y luego se quitó la vida. ¿En serio? ¿Tan rápido? ¿Tan simple? ¿Ese es el informe oficial?”, planteó Ochoa, quien considera insuficiente la explicación ofrecida hasta el momento.

Uno de los puntos más críticos señalados por Ochoa es la existencia de un testigo presencial cuya declaración no ha sido incluida en la versión oficial.

“Lo más grave es esto: había un subteniente testigo dentro del vehículo. Y ahora se desconoció su declaración. No se sabe nada. No lo mencionan, no aparecen. ¿Cómo es posible que un testigo presencial desaparezca de la versión oficial? El Ejército está reduciendo un caso grave a un simple tema sentimental, cuando la teniente tenía un cargo especializado como jefe, pilota de dron de aviación y el capitán estaba en proceso de ascender al grado de mayor. Eso no es menor, eso no es un detalle, eso no se tapa”, denunció Ochoa.

Ante este panorama, Ochoa fue enfático en sus exigencias: “Yo exijo claridad, exijo respeto, exijo que la declaración del subteniente salga a la luz, que se investigue, que se expliquen las fallas y que se hable con la verdad”.

crédito red social Facebook

El exmilitar insistió en la necesidad de una investigación exhaustiva y transparente, y pidió que se esclarezcan todas las circunstancias que rodearon la muerte de los dos oficiales.

El llamado de Ochoa apunta a que el caso no quede en el olvido y que la memoria de la subteniente Mora sea honrada con una investigación rigurosa, como lo expresó.

Armas no oficiales halladas tras crimen en Cantón Norte agudizan investigación

Dos armas no oficiales en la habitación del capitán Pablo Andrés Masmela Zapata tras el asesinato de la subteniente María Camila Mora Mahecha y el posterior suicidio del oficial en el Cantón Norte de Bogotá ha intensificado la investigación sobre el caso, según confirmaron las autoridades.

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía localizó estos armamentos horas después del crimen, lo que ha generado interrogantes sobre su procedencia y la forma en que ingresaron a una instalación militar de alta seguridad.

crédito red social Facebook | Ejército Nacional

El general Luis Emilio Cardozo, comandante del Ejército colombiano, detalló a Semana que las armas no pertenecían a la dotación oficial del capitán y que se está verificando su legalidad y posible vínculo con los hechos.