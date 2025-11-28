Amarrados y en un cuarto pequeño, víctima narró cómo fue su secuestro junto a ocho personas durante 46 días

El liberado narró los momentos de tensión que vivió durante el operativo de liberación - crédito Policía Nacional

Debido a que se trata de una de las formas que tienen los grupos armados para financiar sus acciones criminales, se siguen registrando casos en los que ciudadanos del común son secuestrados y luego piden millonarias sumas de dinero a cambio de su liberación.

En ese sentido, las autoridades centran sus esfuerzos con el Gaula de la Policía Nacional para coordinar operaciones para rescatar a las víctimas de secuestro.

En un caso de esta índole, el 28 de noviembre la Policía Nacional informó que en un operativo se logró concretar el rescate de nueve secuestrados en el occidente del Huila, más específicamente en la vereda San Miguel, en La Plata.

En el informe se menciona que las víctimas fueron engañadas con un supuesto negocio de explotación minera, viajaron desde Antioquia hasta Huila y allí fueron retenidas por integrantes del frente Hernando González Acosta de las disidencias de las Farc.

Los captores exigían cinco mil millones de pesos para liberar a los ciudadanos, que permanecieron durante 46 días en cautiverio, hasta que el 28 de noviembre unidades del Gaula allanaron la vivienda en la que estaban retenidos. En el operativo se registró la captura de dos criminales, la recuperación de un menor de edad y la incautación de armamento y panfletos alusivos al Estado Mayor Central.

Tras el rescate, la Policía Nacional confirmó que no quedan reportes de personas secuestradas en el Huila. La institución reiteró su compromiso con la protección de la vida y la libertad en todo el territorio colombiano.

Víctima narró lo que vivió en el secuestro

Las autoridades también publicaron un video en el que una de las víctimas narró lo que vivió antes, durante y después ser secuestrado por las disidencias, relatando que todo comenzó tras llegar al Huila.

“Nosotros venimos desde Antioquia, llegando a la vereda San Miguel, allí fuimos detenidos por subversivos de las Farc, nos amarraron de las manos, nos vendaron los ojos. Este secuestro terminó gracias a Dios hoy”.

En primer lugar, el ciudadano aprovechó para agradecerle a los uniformados que participaron del operativo que le permitirá volver a estar junto con su familia.

“Estamos en libertad nuevamente. Dios les bendiga a todos los que participaron en este gran operativo. Eran aproximadamente las tres de la mañana cuando se escucharon unas camionetas, rápidamente fue el ingreso hacia el lugar donde estábamos nosotros recluidos, donde estábamos todos en una sola habitación”.

Al hablar del secuestro, indicó que todo el tiempo estuvieron recluidos en un cuarto pequeño, en el que sufrían principalmente por la humedad y el calor.

“Era un lugar muy angosto, una habitación de tres metros para nueve personas. Éramos nueve personas que estábamos allí y era un lugar para dormir, estuvimos ahí 45 días, era precaria la condición, el calor en el día y en la noche para dormir, era uno sobre el otro porque no había espacio”.

En ese sentido, aseguró que lo más difícil era intentar descansar, ya que en ningún momento los soltaron, puesto que los criminales querían evitar que intentaran escapar.

“Nos amarraron los pies con cadenas y candados para que nosotros no fuéramos a fugarnos del lugar, fue muy difícil el momento, porque dormir con las manos atadas y los pies atados con cadenas es muy duro, muy difícil”.

Por último, reveló que los disidentes les habían cortado el cabello y la barba (a los hombres) para grabar un video de supervivencia para exigir el pago a sus familiares.

“No tuvimos ningún tipo de comunicación, antier nos motilaron y también nos barbearon, porque estábamos perdidos en el pelo y en la barba. Con el fin de hacernos un video el día de ayer para enviarle a la familia y tener comprobante de que estábamos vivos.