Por la tortura y asesinato del adolescente Harold Aroca en Bogotá enviaron a otro hombre a la cárcel: de quién se trata

La Fiscalía General de la Nación logró que un juez penal de control de garantías dictara medida de aseguramiento en centro carcelario contra Haizak Karol Chara, señalado como uno de los presuntos responsables de los actos de tortura y asesinato del adolescente de 16 años, Harold Aroca, en el barrio Los Laches, en la localidad de Santa Fe, en el centro de Bogotá.

Este caso, ocurrido en agosto, ha conmocionado a la comunidad y representa el segundo avance judicial relevante, tras la captura y judicialización de otro implicado.

La investigación, liderada por la Fiscalía y apoyada por la Policía Nacional, se centra en los hechos que rodearon la retención y posterior muerte violenta del menor.

Según las pruebas recabadas, entre ellas videos y otras evidencias, el adolescente fue interceptado en un parque por un grupo de hombres, entre los que se encontraría Chara.

El joven fue cuestionado por supuestos señalamientos que habría hecho contra una organización delincuencial que opera en el sector. Posteriormente, fue trasladado a otro lugar, donde fue sometido a tratos crueles e inhumanos y finalmente atacado con un arma de fuego.

El cuerpo del adolescente fue hallado días después, el 9 de agosto, en una zona boscosa. La familia y las autoridades lo encontraron con quemaduras en varias partes del cuerpo y cuatro lesiones de proyectil de arma de fuego. Este hallazgo confirmó la brutalidad de los hechos y permitió avanzar en la identificación de los responsables, tal como lo detallo al fiscal encargada en la audiencia:

“De acuerdo al examen médico legal, se estableció que el joven de dieciséis años falleció por, eh, producto de cuatro heridas por proyectil de arma de fuego en las regiones frontal, temporal y auricular y demás lesiones en las cuales se encontraban hematomas en el cuello, rostros y manos, abrasiones, eh, compatibles con tortura física y sofocación previas a su muerte. La causa de la muerte fue evidentemente el trauma cranoencefálico severo y las heridas múltiples por arma de fuego”.

La captura de Haizak Karol Chara se realizó en vía pública, como resultado de las labores de búsqueda de la Policía Nacional.

De acuerdo con la información difundida por el alcalde Carlos Fernando Galán el veintidós de noviembre de dos mil veinticinco, uniformados del CAI Laches detuvieron a un hombre conocido como alias “Chará”, identificado como uno de los presuntos responsables del crimen.

El mandatario local comunicó a través de su cuenta en la red social X que el detenido será llevado ante los tribunales bajo la imputación de homicidio agravado, secuestro y tortura. “Este hombre deberá enfrentar cargos ante la Justicia por estos delitos”, subrayó Galán en el anuncio, reconociendo la labor de los agentes locales que lograron la aprehensión.

Una fiscal adscrita a la Unidad de Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) le imputó los delitos de homicidio y tortura, ambas conductas agravadas, secuestro simple y porte ilegal de armas de fuego. Durante la audiencia, los cargos no fueron aceptados por el procesado.

La Fiscalía sostiene que la evidencia recopilada, en particular los registros audiovisuales y testimonios, permite vincular a Chara con el grupo que retuvo y agredió al menor. La medida de aseguramiento en centro carcelario busca garantizar la comparecencia del acusado al proceso y proteger la integridad de los testigos y la comunidad.

Este caso se suma a la captura previa de otro presunto implicado, lo que refuerza la línea de investigación sobre la existencia de una estructura criminal en la zona. La Fiscalía ha reiterado su compromiso con la protección de los derechos de los menores y la persecución de los delitos que atentan contra su vida y dignidad.