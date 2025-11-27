Colombia

Trabajo sí hay: nuevas vacantes activas en Colombia con contratación inmediata

Las empresas están ampliando sus equipos en varias ciudades del país. Las postulaciones son gratuitas y se realizan a través de Magneto

Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

El mercado laboral en Colombia muestra una semana de alta movilidad con vacantes para perfiles operativos, técnicos y profesionales en distintos sectores económicos.

Según información publicada por Revista Semana, compañías públicas y privadas están avanzando en procesos de contratación inmediata, con modalidades de trabajo presencial, híbrido y con horarios flexibles.

IA, Inteligencia Artificial, trabajo, oficina, empleo, teletrabajo, agricultura, energía, construcción, tecnología, inclusión, negociación, logística (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las oportunidades están dirigidas tanto a personas con experiencia como a quienes buscan su primer empleo. Las áreas con mayor demanda son logística, ventas, derecho, comunicación y administración, con especial concentración de vacantes en Medellín, Bogotá y Barranquilla.

Las postulaciones no tienen costo. Los interesados deben ingresar a la plataforma de Magneto, donde se encuentran ofertas clasificadas por ciudad, sector y nivel de experiencia. Una hoja de vida actualizada y con información clara aumenta las probabilidades de ser seleccionado.

Empleo, desempleo, búsqueda laboral, producción industrial, empleo industrial, trabajo industrial, primer trabajo, ingeniería, recursos humanos, currículum, currículum vitae, oficios, logística, tecnología, automatización, entrevistas laborales (Imagen Ilustrativa Infobae)

<b>Vacantes destacadas disponibles hoy</b>

Coordinador de Abastecimiento — Medellín

Empresa: Cueros Vélez

Salario: A convenir

Responsabilidades principales:

  • Asegurar disponibilidad oportuna y competitiva de materiales y materias primas.
  • Liderar negociaciones clave con proveedores nacionales e internacionales.
  • Analizar requerimientos de materiales nuevos y de reposición.
  • Evaluar proveedores con criterios financieros, técnicos y de sostenibilidad.
  • Coordinar cumplimiento del presupuesto de abastecimiento anual.
  • Supervisar equipos y procesos de órdenes de compra.
  • Gestionar novedades con proveedores y proponer mejoras.

Requisitos:

  • Profesional en áreas como Ingeniería Industrial, Producción, Negocios Internacionales o Administración.
  • Experiencia general entre 3 y 5 años.
  • Experiencia específica entre 2 y 5 años en cargos similares.
  • Inglés nivel B2.
Analista de Radicación — Barranquilla

Empresa: Habi

Salario: $2.000.000 a $2.800.000

Responsabilidades principales:

  • Realizar procesos de radicación de créditos hipotecarios.
  • Coordinar trámites con bancos e inmobiliarias.
  • Atender a brokers y clientes.
  • Hacer seguimiento a aprobaciones y cierres.
  • Organizar documentación legal requerida.

Requisitos:

  • Manejo de procesos de radicación para créditos hipotecarios.
  • Conocimiento de CTLs y gravámenes.
  • Experiencia en prelegalización.
  • Habilidades tecnológicas.
  • Conocimiento de radicación en mínimo 3 de estos bancos: AV Villas, Caja Social, Bancolombia, Bogotá, BBVA, Occidente, CrediFamilia, Itaú.
Empleo, desempleo, búsqueda laboral, producción industrial, empleo industrial, trabajo industrial, primer trabajo, ingeniería, recursos humanos, currículum, currículum vitae, oficios, logística, tecnología, automatización, entrevistas laborales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Content Manager — Medellín

Empresa: Dr. Skin

Salario: $4.000.000 a $4.500.000

Responsabilidades principales:

  • Producción y edición de contenido fotográfico y audiovisual.
  • Grabación de videos para campañas y redes sociales.
  • Diseño de piezas digitales y físicas.
  • Conceptualización de ideas creativas y guiones.
  • Gestión de material visual.

Requisitos:

  • Experiencia comprobada y portafolio.
  • Manejo de Photoshop, Lightroom, Premiere, CapCut u otros.
  • Conocimientos en fotografía, iluminación y composición.
  • Capacidad para trabajar con tiempos ajustados.

Supervisor de Atención Presencial — Bogotá D. C.

Empresa: Colfondos

Salario: A convenir

Responsabilidades principales:

  • Coordinar la operación de los canales de atención presencial en todo el país.
  • Garantizar cumplimiento normativo y experiencia satisfactoria del cliente.
  • Liderar equipos en oficinas y sucursales.
  • Administrar indicadores e informes de gestión.

Requisitos:

  • Profesional con especialización.
  • Mínimo 5 años de experiencia liderando equipos de atención presencial.
  • Conocimiento en operaciones a nivel nacional.
  • Manejo de modelos de eficiencia operativa (Lean Six Sigma).
  • Habilidades avanzadas de análisis de datos.

Los interesados en estas y otras ofertas pueden consultar la sección de empleos disponible en la plataforma de Magneto, donde se actualizan vacantes diariamente y se habilitan filtros personalizados para encontrar opciones según perfil y ubicación.

