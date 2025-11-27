Trabajo sí hay: nuevas vacantes activas en Colombia con contratación inmediata

El mercado laboral en Colombia muestra una semana de alta movilidad con vacantes para perfiles operativos, técnicos y profesionales en distintos sectores económicos.
Según información publicada por Revista Semana, compañías públicas y privadas están avanzando en procesos de contratación inmediata, con modalidades de trabajo presencial, híbrido y con horarios flexibles.
Las oportunidades están dirigidas tanto a personas con experiencia como a quienes buscan su primer empleo. Las áreas con mayor demanda son logística, ventas, derecho, comunicación y administración, con especial concentración de vacantes en Medellín, Bogotá y Barranquilla.
Las postulaciones no tienen costo. Los interesados deben ingresar a la plataforma de Magneto, donde se encuentran ofertas clasificadas por ciudad, sector y nivel de experiencia. Una hoja de vida actualizada y con información clara aumenta las probabilidades de ser seleccionado.
<b>Vacantes destacadas disponibles hoy</b>
Coordinador de Abastecimiento — Medellín
Empresa: Cueros Vélez
Salario: A convenir
Responsabilidades principales:
- Asegurar disponibilidad oportuna y competitiva de materiales y materias primas.
- Liderar negociaciones clave con proveedores nacionales e internacionales.
- Analizar requerimientos de materiales nuevos y de reposición.
- Evaluar proveedores con criterios financieros, técnicos y de sostenibilidad.
- Coordinar cumplimiento del presupuesto de abastecimiento anual.
- Supervisar equipos y procesos de órdenes de compra.
- Gestionar novedades con proveedores y proponer mejoras.
Requisitos:
- Profesional en áreas como Ingeniería Industrial, Producción, Negocios Internacionales o Administración.
- Experiencia general entre 3 y 5 años.
- Experiencia específica entre 2 y 5 años en cargos similares.
- Inglés nivel B2.
Analista de Radicación — Barranquilla
Empresa: Habi
Salario: $2.000.000 a $2.800.000
Responsabilidades principales:
- Realizar procesos de radicación de créditos hipotecarios.
- Coordinar trámites con bancos e inmobiliarias.
- Atender a brokers y clientes.
- Hacer seguimiento a aprobaciones y cierres.
- Organizar documentación legal requerida.
Requisitos:
- Manejo de procesos de radicación para créditos hipotecarios.
- Conocimiento de CTLs y gravámenes.
- Experiencia en prelegalización.
- Habilidades tecnológicas.
- Conocimiento de radicación en mínimo 3 de estos bancos: AV Villas, Caja Social, Bancolombia, Bogotá, BBVA, Occidente, CrediFamilia, Itaú.
Content Manager — Medellín
Empresa: Dr. Skin
Salario: $4.000.000 a $4.500.000
Responsabilidades principales:
- Producción y edición de contenido fotográfico y audiovisual.
- Grabación de videos para campañas y redes sociales.
- Diseño de piezas digitales y físicas.
- Conceptualización de ideas creativas y guiones.
- Gestión de material visual.
Requisitos:
- Experiencia comprobada y portafolio.
- Manejo de Photoshop, Lightroom, Premiere, CapCut u otros.
- Conocimientos en fotografía, iluminación y composición.
- Capacidad para trabajar con tiempos ajustados.
Supervisor de Atención Presencial — Bogotá D. C.
Empresa: Colfondos
Salario: A convenir
Responsabilidades principales:
- Coordinar la operación de los canales de atención presencial en todo el país.
- Garantizar cumplimiento normativo y experiencia satisfactoria del cliente.
- Liderar equipos en oficinas y sucursales.
- Administrar indicadores e informes de gestión.
Requisitos:
- Profesional con especialización.
- Mínimo 5 años de experiencia liderando equipos de atención presencial.
- Conocimiento en operaciones a nivel nacional.
- Manejo de modelos de eficiencia operativa (Lean Six Sigma).
- Habilidades avanzadas de análisis de datos.
Los interesados en estas y otras ofertas pueden consultar la sección de empleos disponible en la plataforma de Magneto, donde se actualizan vacantes diariamente y se habilitan filtros personalizados para encontrar opciones según perfil y ubicación.