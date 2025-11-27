Revelaron una de las últimas fotos de la pareja de militares muertos en el Cantón Norte de Bogotá: hay una testigo clave

El capitán Masmela habría asesinado a la subteniente Mora antes de quitarse la vida - crédito red social Facebook | Ejército Nacional

Un nuevo hecho judicial tiene a Bogotá como epicentro en un caso que ha llamado la atención de todo el país.

La noche del miércoles 26 de noviembre se confirmó el hallazgo de dos cuerpos sin vida y con heridas de bala luego de que escucharon varias detonaciones dentro de un vehículo que se encontraba dentro de las instalaciones del Cantón Norte del Ejército Nacional.

La pareja de militares fue identificada como la subteniente María Camila Mora Mahecha y el capital Pablo Masmela, y de acuerdo con lo señalado por parte de Bluradio, los hechos se reportaron pasadas las 8:33 p. m., momento en el que se escucharon un total de cinco disparos, pero lo que más tiene corriendo a los peritos judiciales con la indagación es que en la escena del crimen se encontraba una tercera persona, y hoy considerada la testigo clave del caso, que no se descarta, sea un caso de feminicidio por las circunstancias que se han revelado.

De acuerdo con los detalles que se han podido conocer hasta el momento, la subteniente Mora había pedido un permiso para asistir al concierto del artista barranquillero Beéle que se llevó a cabo la misma noche que se reportaron los tiros en el parqueadero donde se encuentra ubicado el casino del Cantón.

Allí, según lo que informó la emisora, el capitán Masmela habría citado a la subteniente Mora, pero cuando la mujer llegó en el vehículo gris (y que sería de su propiedad), ella no estaba sola, sino que habría llegado con otra compañera/amiga (una subteniente) que habría presenciado todo.

Esta foto habría sido tomada antes del crimen, y se busca precisar en qué día fue, si el mismo miércoles o varios días atrás - crédito red social Facebook

Adicional a lo anterior, y luego de conocerse los hechos, se difundió en redes sociales lo que sería una de las últimas fotos de la pareja en vida, y que según lo que informó la misma cadena radial desde Bogotá, habría sido uno de los últimos encuentros debido a que la subteniente habría tomado la decisión de acabar su relación sentimental.

Aunque también se mencionó que no se descarta como parte de la investigación que ya se había puesto fin a la relación cuando se presentó el presunto homicidio de la militar que desembocó con el suicidio del capitán Masmela.

La citación del capitán Masmela que terminó con el crimen de la subteniente Mora en el Cantón Norte

Según lo que se ha podido conocer hasta el momento, el capitán se encontraba terminando un curso de ascenso para mayor (y justo ese mismo miércoles lo concluyó), antes de que se vieran en el casino de oficiales de la Escuela de Infantería, por petición del mismo militar a su pareja.

Por tal motivo, la subteniente que acompañaba a su par en el automóvil será vital en el proceso que ya adelantan las autoridades, tal y como lo indicó el Ejército Nacional en un comunicado emitido la misma noche del miércoles 26 de noviembre a nombre del Centro de Educación Militar, unidad orgánica del Comando de Educación y Doctrina.

El Ejército informó inicialmente que el hecho estaría relacionado con un posible incidente de carácter personal. - crédito @COL_EJERCITO/X

“De manera preliminar, se pudo establecer que estos hechos estarían presuntamente relacionados con situaciones de carácter personal”, indicó el documento oficial, además de confirmar que este caso fue notificado a la Policía Nacional y “se realizaron las coordinaciones pertinentes con el fin de adelantar los actos urgentes y las investigaciones que permitan esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron estos hechos”.

El capitán Masmela llevaba 15 años de servicio en la institución y pronto iba a ser trasladado a la Novena Brigada del Ejército, ubicada en el departamento del Hula.

En tanto que la subteniente Mora le dio cerca de 7 años de su vida a las Fuerzas Militares, y se desempeñaba en una unidad de aviación militar situada fuera de Bogotá.

El Centro de Educación Militar detalló que los cuerpos fueron hallados dentro de un vehículo tras escucharse varias detonaciones. - crédito Ejército