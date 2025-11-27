Colombia

“Salió por té y le dieron almuerzo”, este es el curioso momento que trabajador de Cartagena compartió con una iguana

Un empleado de una empresa de aseo cartagenera fue “soprendido” por el lagarto, que se acomodó a su lado para compartir la merienda con total tranquilidad

Según el video, el hombre estaba almorzando cuando el animal le cayó encima - crédito Caribe Noticias

El almuerzo de un trabajador de la empresa de aseo Pacaribe en un parque de Cartagena se transformó en una escena inesperada y divertida.

El momento viral se dio cuando una iguana descendió abruptamente desde un árbol y terminó acomodada en las piernas del hombre, como si se tratara de una invitada improvisada.

El episodio, registrado en video, muestra cómo el hombre, vestido con el uniforme verde de la empresa de aseo aparece sentado bajo la sombra, disfrutando de su comida, mientras su compañero graba la situación entre carcajadas.

El trabajador, lejos de apartar al animal, decide compartir su almuerzo: toma arroz con una cuchara, lo deposita en su mano y lo acerca a la iguana, que acepta el ofrecimiento sin dudar.

La escena, que combina sorpresa y naturalidad, ha captado la atención de numerosos usuarios en redes sociales.

La viralización del video desató una oleada de comentarios ingeniosos y humorísticos.

Entre las reacciones más destacadas figuran frases como: “estaba almorzando con el dueño de ecopetrol, eso se llama hacer contactos” y “que ella salió a tomar el té y recibió fue almuerzo”.

Otros usuarios atribuyeron el comportamiento del animal a la actitud del trabajador: “Pana tienes una súper energía y buena vibra tan hpta, es la única explicación lógica para entender como un animalito salvaje y viviendo libre en su hábitat actúa de esta forma con un humano”.

Algunos comentarios aportaron información sobre la naturaleza de las iguanas, señalando que “ese animalito es inofensivo, su forma de defensa es la cola si lo molestan y da duro, mi mamá las criaba sueltas en el patio”. No faltaron las bromas sobre la fauna local, como la observación: “Raros esos perros de por allá”.

El episodio, que combina lo insólito con la cotidianidad, ha convertido a la iguana y al trabajador en protagonistas de una escena que ha generado simpatía y risas entre quienes han visto el video.

