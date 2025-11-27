Colombia

Reprograman los vuelos del 27 de noviembre hacia Venezuela por alerta de la FAA

La aerolínea trasladó para el 5 de diciembre todos los trayectos previstos para el 27 de noviembre, mientras avanzan las evaluaciones de seguridad en el espacio aéreo venezolano

Aeropuerto en Colombia |AERONÁUTICA CIVIL

La operación aéreo-comercial entre Colombia y Venezuela sufrió cambios inmediatos luego de las advertencias emitidas por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA).

Según información divulgada por Blu Radio, Avianca confirmó que todos los vuelos programados para el 27 de noviembre fueron reprogramados para el 5 de diciembre, una medida adoptada como respuesta directa a las alertas sobre el entorno aéreo en el país vecino.

FOTO DE ARCHIVO: Un avión Airbus 320-200 de la aerolínea colombiana Avianca despega del aeropuerto El Dorado en Bogotá, Colombia. 6 de junio de 2016. REUTERS/John Vizcaino/Archivo

La empresa explicó que esta decisión se tomó para garantizar la seguridad de los viajeros.La reprogramación del 27 de noviembre se convirtió en el eje central de los ajustes, y podría extenderse si las autoridades aeronáuticas determinan nuevas recomendaciones.

Avianca aseguró que estos movimientos operacionales seguirán siendo evaluados en tiempo real.Las determinaciones dependen de los estudios de seguridad acordados entre las aerolíneas y la Aeronáutica Civil, que monitorean el aumento de actividad militar en territorio venezolano y sus implicaciones para los vuelos comerciales.

Torre de control e aeropuerto en Colombia - crédito montaje Colprensa

La compañía indicó que el cambio de fecha representa una medida preventiva necesaria.El aplazamiento de los itinerarios del 27 de noviembre se mantendrá vigente mientras se actualizan los análisis técnicos, y cualquier variación adicional será informada con antelación.

En este contexto, Avianca activó opciones flexibles y sin costo para los pasajeros afectados.Los usuarios podrán reprogramar el viaje en la misma ruta, de acuerdo con la disponibilidad, con la posibilidad de viajar hasta un año después de la fecha original del vuelo reprogramado.

También se habilitó la opción de modificar el trayecto hacia rutas con origen o destino en Cúcuta.Este ajuste no genera pagos adicionales y está sujeto a la capacidad de los vuelos disponibles en esa zona fronteriza, alternativa que se diseñó para quienes necesitan mantener sus desplazamientos pese a la modificación del 27 de noviembre.

Radar en aeropuerto en Colombia - crédito Acdecta

Si los pasajeros prefieren no tomar ninguna de estas alternativas, podrán solicitar el reembolso total correspondiente a los trayectos no utilizados.La aerolínea recordó que todas las gestiones pueden realizarse a través del contacto telefónico, los puntos de venta oficiales o las agencias de viaje.

Avianca señaló que mantiene una comunicación permanente con las autoridades encargadas de la supervisión del espacio aéreo venezolano.La reprogramación del 27 de noviembre responde al criterio de máxima precaución, que se mantendrá mientras los organismos de seguridad evalúan el riesgo y determinan las condiciones de operación.

En paralelo, la industria aérea internacional ha reportado disminución en el tráfico y reorganización de itinerarios hacia ese país.Las advertencias de la FAA derivaron en un escenario de vigilancia estricta, lo que ha llevado a varias compañías a revisar rutas, itinerarios y restricciones temporales.

La empresa insistió en que la atención a los pasajeros afectados será prioritaria durante todo el proceso.Cada viajero impactado por la reprogramación del 27 de noviembre recibirá orientación personalizada, con el propósito de facilitar la continuidad de sus planes o gestionar las alternativas disponibles.

El monitoreo se mantendrá activo mientras se avanza en nuevos reportes de seguridad.Avianca reiteró que comunicará cualquier actualización futura sobre los vuelos hacia Venezuela y advirtió que podrían producirse ajustes adicionales si las autoridades así lo indican.

La aerolínea recomendó a los usuarios revisar constantemente el estado de sus vuelos.También pidió consultar los canales oficiales para obtener información verificada relacionada con la reprogramación del 27 de noviembre, la nueva fecha del 5 de diciembre y las alternativas vigentes.

Avianca aclaró que esta medida puede ampliarse a otros itinerarios si la situación regional lo requiere.Mientras tanto, el enfoque principal sigue siendo el mismo: garantizar operaciones seguras, transparentes y acordes con los lineamientos técnicos que aplican en casos de alerta internacional.

La empresa reiteró que cualquier información adicional será publicada tan pronto como existan nuevas conclusiones sobre el espacio aéreo venezolano.La reprogramación del 27 de noviembre continuará como una medida oficial, vigente hasta que las autoridades aeronáuticas determinen que el riesgo ha disminuido o que las condiciones permiten reestablecer la operación sin restricciones.

