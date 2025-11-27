Colombia

Presidente del Consejo de Medellín anunció demanda en contra del exalcalde de la ciudad Daniel Quintero, por Calumnia

Sebastián López anunció su decisión de acudir a la justicia por las acusaciones de Quintero sobre el supuesto control de la Procuraduría

Concejal de Medellín, Sebastián López,
Concejal de Medellín, Sebastián López, y Daniel Quintero - crédito captura de pantalla redes sociales

En medio de una escalada de acusaciones y tensiones políticas en la capital de Antioquia, el presidente del Consejo de Medellín, Sebastián López, anunció que denunciará judicialmente al exalcalde Daniel Quintero por calumnia.

El conflicto, que se desarrolla en el contexto de investigaciones por corrupción y disputas de poder, quedó expuesto en un intercambio público de declaraciones que revela la profundidad de la confrontación entre ambos actores.

La controversia se intensificó cuando Daniel Quintero acusó a López de manipular a las autoridades de control.

“Este concejal de Medellín está diciendo públicamente que tiene controlada a la Procuraduría de Antioquia, que a él no le pasa absolutamente nada, ni le va a pasar nada, que por el contrario, va a buscar cómo joderme a mí usando la Procuraduría”, afirmó Quintero, según consta en el registro del enfrentamiento, que el funcionario dejó ver por medio de un video en las redes sociales.

PRESIDENTE CONSEJO DE MEDELLÍN DENUNCIARÁ A DANIEL QUINTERO POR CALUMNIA - crédito @DenunciasAntio2/x

López, lejos de esquivar la confrontación, respondió de manera directa y desafiante: “Dígame por mi nombre que usted lo conoce bien, Sebastián López, el que lo puso a temblar y por el que tuvo que renunciar a la alcaldía de Medellín”, declaró el presidente del Consejo, subrayando su papel en la salida de Quintero del cargo.

La disputa escaló cuando Quintero replicó: “Porque se la robaron. No tiemble”, en referencia a la administración de la ciudad, lo que provocó una reacción aún más vehemente de López.

El concejal retó públicamente al exalcalde a formalizar sus denuncias: “Dígame el día y la hora donde me va a ir a denunciar para acompañarlo a que me denuncie por haber defendido a Medellín con el alma, por haberlo denunciado tantas veces, por haberse desfalcado a Medellín”, insistió López.

Además, enumeró los procesos judiciales y disciplinarios en curso: “Ochocientos hallazgos por corrupción que envió la Alcaldía a los órganos de control. Usted ya tiene cuarenta y cuatro imputados de su primera línea por corrupción. Usted ya está imputado, pero ya debería estar acusado porque está dilatando la audiencia. Lo de su hermano ya está demasiado evidente. Y también ya oficialmente suspendido por la Procuraduría”.

Finalmente, López anunció su decisión de acudir a la justicia tras las acusaciones de Quintero sobre el supuesto control de la Procuraduría.

“Ya que dijo que yo controlo la Procuraduría de Antioquia, eso sí me lo va a tener que demostrar usted judicialmente porque lo voy a denunciar por calumnia, señor Quintero”.

