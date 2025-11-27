Colombia

Pipe Bueno sufrió fuerte caída que desató risas entre sus seguidores: “Vive más en el piso que en la casa”

El cantante compartió en redes sociales un video en el que se ve el incidente durante una presentación, recibiendo elogios por su actitud positiva y la manera en que continuó el espectáculo pese al tropiezo

Guardar
El artista paisa publicó imágenes de su caída durante un concierto, generando comentarios de apoyo y bromas entre sus fans, quienes destacaron su resiliencia y cercanía con el público - crédito pipebueno / Instagram

La reciente publicación de Pipe Bueno en sus redes sociales provocó una ola de reacciones entre sus seguidores, luego de que el cantante compartiera un video en el que se muestra la fuerte caída que sufrió durante una presentación.

Lejos de dejarse afectar por el incidente, el artista optó por tomárselo con humor y continuó su show, lo que fue ampliamente celebrado por su público.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Reconocido por éxitos como Guaro, No voy a morir Te hubieras ido antes, Pipe Bueno consolidó su carrera en la música popular desde temprana edad. En los últimos meses, el cantante y compositor tomó la decisión de mudarse a México junto a su esposa, la creadora de contenido Luisa Fernanda W, y su s dos pequeños hijo, Máximo y Domenic, con el objetivo de impulsar su desarrollo profesional en el país Azteca.

Pipe Bueno comparte en redes
Pipe Bueno comparte en redes sociales el video de su caída durante un concierto y desata reacciones entre sus seguidores - crédito cortesía Pipe Bueno

A pesar de este cambio de residencia, el artista nacido en Cali mantiene una presencia constante en Colombia, participando en diversos eventos y demostrando que no ha perdido el vínculo con su país de origen.

Además, su actividad en redes sociales aumentó, convirtiéndose en un canal clave para interactuar con sus seguidores y compartir momentos de su vida personal y profesional.

El episodio de la caída, que Andrés Felipe Giraldo Bueno, nombre de pila del también empresario, difundió a través de un breve clip, ocurrió aparentemente en medio de una grabación para redes en la que interpreta su más reciente canción titulada Noveno piso, en colaboración con el mexicano Edén Muñoz.

En las imágenes, se observa cómo el cantante entre a la escena corriendo termina en el suelo, pero rápidamente se incorpora entre risas y prosigue con su actuación. El propio artista acompañó la publicación con un mensaje en tono jocoso: “Perdón por tantas caídas, pero salud por los tóxicos que nos hacen conocer el verdadero amor Ay, ay ay!”

El cantante Pipe Bueno demuestra
El cantante Pipe Bueno demuestra resiliencia y sentido del humor tras sufrir una fuerte caída en el escenario - crédito @pipebueno/IG

La reacción de los seguidores no se hizo esperar. Muchos aprovecharon la ocasión para bromear sobre la situación y destacar la actitud positiva del cantante. Entre los comentarios más destacados se encuentran:

“Severa entrada jajaja, chimba de tema”, “Pipe vive más en el piso que en su casa jajajajajaj” y “El verdadero ejemplo se sobrevivir y seguir adelante”. Otros mensajes, como “Si sobrevives a una caída, sobrevives a una relación tóxica jajajaj” y “Tranquilo, suele pasar, lo importante es saber levantarse jajajajja”, reflejaron el tono humorístico con el que la comunidad recibió el incidente.

La publicación no solo evidenció la cercanía de Pipe Bueno con su audiencia, sino también la capacidad del artista para enfrentar situaciones inesperadas con resiliencia y buen ánimo, cualidades que sus seguidores no tardaron en resaltar.

‘Noveno piso’

La colaboración entre Pipe Bueno, Edén Muñoz e Iván Calderón dio lugar a una nueva propuesta musical que explora los límites emocionales del despecho. El sencillo Noveno piso surgió como resultado de una etapa de intensa creatividad para ambos intérpretes y destaca por su honestidad y fuerza interpretativa.

El sencillo 'Noveno piso' recorre
El sencillo 'Noveno piso' recorre las distintas fases emocionales que vive una persona después de terminar una relación sentimental - crédito pipebueno / Instagram

El tema, escrito por el mexicano y coproducido junto a Iván Calderón, se adentra en las distintas fases que atraviesa una persona tras una ruptura sentimental. La canción recorre desde la negación inicial —expresada en frases como “no puede ser, seguro va a volver”—, pasando por la nostalgia y el autoengaño, hasta llegar a la imprudencia de la borrachera y, finalmente, a la venganza sin reservas.

Este último estadio, descrito como el “noveno piso”, representa el punto en el que ya no queda nada que perder y se asume una actitud desafiante: “Me voy a comer a quien se me ponga enfrente, por puro despecho no más”.

La interpretación conjunta de Pipe Bueno y Edén Muñoz se caracteriza por una química vocal que resulta tanto orgánica como explosiva. El tema prescinde de artificios y se apoya en una entrega directa, sin medias tintas, donde la sinceridad es el elemento central.

La producción refleja la madurez artística de ambos músicos, quienes atravesaron recientemente una etapa de colaboraciones y homenajes. Pipe Bueno ha trabajado con figuras como Majo Aguilar y Luis Vega, además de rendir tributo a Chalino Sánchez en el tema Los Chismes. Por su parte, Edén Muñoz continúa consolidándose como una de las voces y compositores más influyentes del regional mexicano.

El lanzamiento de Noveno piso se acompaña de un video oficial dirigido por Jesús Roberto Ortiz Márquez, que ya puede verse en YouTube.

Temas Relacionados

Pipe BuenoMusica popularRedes socialesVideos viralesColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Nacional vs. Junior EN VIVO, fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: Jermain Peña fue expulsado en Itagüí

Tanto los verdolagas como los tiburones suman cuatro puntos en el grupo A, el que gane tomará la punta y marcará el camino hacia la final del campeonato

Nacional vs. Junior EN VIVO,

La historia de la joven que pidió croquetas para animales en lugar de flores para su funeral tras acceder a la eutanasia

El testimonio de la veterinaria que enfrentó un diagnóstico tardío, luchó contra un cáncer cerebral y dejó un mensaje de empatía y amor por los animales en su última entrevista en un pódcast

La historia de la joven

Katherine Porto pasó la página de su separación con un nuevo galán en su vida: quién le robó el corazón a la actriz

Aunque al principio la presentadora mantuvo en privado su relación, las imágenes publicadas en redes sociales confirmaron que el romance es una realidad

Katherine Porto pasó la página

Katherine Miranda arremetió contra Petro por la ley de financiamiento que golpea a los más vulnerables: “Véase su propia exposición”

La congresista advirtió al presidente que no permitirá que la reforma tributaria afecte aún más a los colombianos más pobres y aseguró que el Congreso no dejará que se apruebe una ley que perjudique a los más vulnerables

Katherine Miranda arremetió contra Petro

Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió demanda contra Rtvc y Ministerio TIC por presunto sesgo editorial y omisión en vigilancia estatal

El proceso marcó el inicio de un caso que cuestiona si el sistema de medios públicos ha perdido su independencia y pluralismo por presiones políticas, omisiones en el control de la cartera y cambios en la programación que afectan la función democrática de estos espacios en Colombia

Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Explosión en El Patía, Cauca,

Explosión en El Patía, Cauca, dejó un civil muerto y un soldado herido en ataque contra vehículo militar

Alarma en Puerto Gaitán, Meta, por amenazas de muerte a líderes comunales: grupo guerrillero estaría detrás del hostigamiento

Liberan enfermo a comerciante y esposo de funcionaria en Miranda, Cauca: disidencias de las Farc pedían $4.000 millones

Operativo del Ejército dio de baja a cabecilla del Clan del Golfo y las redes no perdonaron: “‘Condorito’ quedó plop”

Activista que votó por Petro mostró su indignación por supuesta infiltración de ‘Calarcá’: “El escándalo más grave del Gobierno”

ENTRETENIMIENTO

Katherine Porto pasó la página

Katherine Porto pasó la página de su separación con un nuevo galán en su vida: quién le robó el corazón a la actriz

Mánager de Pirlo encendió polémica al tatuarse la cara de Blessd llorando: “No es lo mismo llamar al diablo que verlo encima”

Laura Gallego volvió a generar polémica tras irse en insultos contra Vanessa de la Torre: “Decirle menos que suripanta es un halago”

Hija de española y colombiano sorprendió con su apropiación cultural: “No todos son paisas”

‘Culotauro’ reveló que se enamoró de una “mula” del narcotráfico, la joven terminó presa

Deportes

Nacional vs. Junior EN VIVO,

Nacional vs. Junior EN VIVO, fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: William Tesillo empató para el Verde en Itagüí

Atacante con experiencia internacional no continuaría en su club y busca espacio en el fútbol colombiano

Apedrearon el bus de Junior en Itagüí, antes de enfrentarse con Atlético Nacional

Alcaldía se cansó de los fracasos del Real Cartagena y buscaría un equipo de la Liga BetPlay: hay dos opciones fuertes

Colombia está entre los países que más han comprado entradas para la Copa del Mundo 2026