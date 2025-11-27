Petro aseguró que recibió de Estados Unidos propuestas de F16 usados: “Los Gripen son comparables con los F35 nuevos”

El Gobierno Petro lleva tres años negociando la compra de los aviones con los que reemplazará la flota Kfir - crédito Saab y @lunadavid/X

El presidente de la República, Gustavo Petro declaró en la tarde del jueves 27 de noviembre que no recibió una propuesta económica formal para la adquisición de aviones F16 por parte del Gobierno de Estados Unidos.

Según Petro, a su despacho únicamente llegaron ofertas relacionadas con F16 usados, canalizadas a través de la Embajada de Estados Unidos y provenientes de la empresa Lockheed Martin.

El presidente precisó: “Vuelvo a repetirlo, jamás llegó una propuesta de F16 a mi oficina, solo por medio de la embajada de EEUU nos llegaron propuestas de la Lockheed Martin que tenían que ver con F16 ya usados. Los F16 C/D block 70, se hacen desde 1984. Los Gripen son comparables con los F35 nuevos”, enfatizó Petro en su publicación.

Petro destacó que los modelos F16 ofertados corresponden a unidades fabricadas años atrás, enfatizando que los F16 C/D block 70 iniciaron su producción desde 1984, mientras que los aviones Gripen —fabricados por la sueca Saab— son, a su juicio, equiparables a los F35, que representan la tecnología de combate aérea más reciente del inventario estadounidense.

De este modo, el mandatario reiteró que su administración no contempló una propuesta oficial de F16 nueva generación por parte del Gobierno estadounidense y que las negociaciones presentadas hasta el momento provinieron totalmente del sector privado, a través de Lockheed Martin, gestionadas por vías diplomáticas.

Noticia en desarrollo...