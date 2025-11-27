Colombia

Paola Jara sorprende con su figura a solo días de dar a luz a su hija Emilia: “Así vamos”

La cantante mostró su figura nueve días después de dar a luz a Emilia, relatando los cambios y retos de la maternidad mientras recibe el apoyo constante de Jessi Uribe y sus fanáticos

La cantante presumió su figura en redes sociales y desató comentarios positivos y críticas - crédito @paolajarapj/ Insragram

La reciente aparición de Paola Jara en redes sociales, mostrando su figura a tan solo unos días de haber dado a luz, ha generado un notable impacto entre sus seguidores y el público en general.

La cantante de música popular, quien junto a Jessi Uribe celebró el nacimiento de su hija Emilia hace apenas nueve días, compartió imágenes en las que se observa su recuperación posparto, sorprendiendo por la rapidez con la que ha retomado su estilizada silueta.

“Y así vamos poco a poco en mi recuperación post parto”, escribió la artista en sus historias, acompañando un video en el que se graba frente al espejo y exhibe su figura en donde su vientre no se ve afectado por el nacimiento de su hija, incluso algunos internautas aseguraron que no tenía secuelas del parto.

Paola ha dado detalles de su recuperación tras el nacimiento de su hija - crédito @jessiuribe/IG

“Se ve muy mamacita”, “quedó muy linda Pao”, “no se le nota nada”, “las famosas tienen sus hijos, por otro lado”, “el embarazado párase Jessi”, “quedó más linda que antes”, dicen algunas de las reacciones.

Sin embargo, no todo fueron comentarios elogiando su figura, pues algunas aseguraron que la publicación de Jara solo responde a la presión sociales de verse bien despues del parto. “Imagínense que la presión social sobre la estética de una mujer es tan fuerte que tu no puedes parir y permitirte cambiar tu cuerpo que tienes que presumir que no te afecto el embarazo tu cuerpo”, escribió una internauta.

A este mensaje se unieron otros como: “No sé cuál es la necesidad de mostrar cómo va su post parto, deberías estar aprovechando cada minuto esa llamada dieta...”, “Hace unos días dio a luz y lo único que muchos aplauden es que ‘recuperó el cuerpo’. Esta sociedad tan plástica valora más un abdomen plano”.

La llegada de Emilia, la primera hija en común de la pareja, ha marcado un cambio profundo en la vida de Paola Jara, quien ha relatado a sus seguidores cómo ha experimentado estos primeros días de maternidad.

La cantante compartió que su cuerpo se ha recuperado rápido y sin secuelas - crédito @paolajarapj/ Instagram

A través de una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, la cantante expresó que desde el momento en que sostuvo a su hija en brazos, cada instante se ha transformado en una vivencia única y plena. “Gracias a Dios, muy bien ambas. De mi parte, disfrutando a Emilia cada segundo, me tiene enamorada. Muchas gracias por estar tan pendiente de mí y por manifestarnos tanto amor”, afirmó Jara.

El proceso de adaptación a su nuevo rol como madre primeriza ha sido seguido de cerca por miles de internautas, quienes no solo han mostrado interés por el bienestar de madre e hija, sino también por los detalles de la recuperación física de la artista.

En este sentido, Paola Jara no solo ha presumido su definida silueta, sino que también ha compartido su experiencia con los dolores posparto. “Estaba que me moría del dolor de la espalda, mejor dicho, sentía como si un camión me hubiera pasado por encima y empecé mis masajes post parto y ha sido una bendición”, relató la cantante colombiana. Además, recomendó a otras madres que, si tienen la posibilidad de acceder a masajes, no duden en hacerlo para aliviar las molestias propias del posparto.

Un detalle que no pasó inadvertido entre los usuarios fue la precisión con la que la artista mencionó la edad de su hija, asegurando que Emilia tenía exactamente nueve días, lo que sugiere que la pequeña nació un día antes de que la pareja hiciera público el anuncio, es decir, el 18 de noviembre. Este dato ha alimentado la conversación en redes, donde los seguidores de la pareja no pierden detalle de la evolución de la familia.

La cantante de música popular dejó a sus seguidores derretidos por la actuación sobre su nueva faceta como mamá - crédito @paolajarapj/IG

Por su parte, Jessi Uribe, quien ya tenía experiencia en la paternidad con cuatro hijos fruto de su anterior relación con Sandra Barrios, ha compartido también momentos emotivos junto a Emilia.

En un video difundido recientemente, el cantante aparece sosteniendo a la bebé en brazos y arrullándola al ritmo de la canción “Dando Instrucciones”, interpretada junto a Jean Carlos Centeno. Las reacciones de los seguidores no se hicieron esperar, con mensajes de cariño y admiración hacia la pareja y la recién nacida. “Qué maravilla, DIOS la guarde en salud, te amamos Emi”, fue uno de los comentarios destacados, mientras que Paola Jara respondió: “Los amores de mi vida”.

