Nueva alianza entre el FNA y Caja Honor impulsará más opciones de vivienda para familias de la Fuerza Pública

El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) y la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, conocida como Caja Honor, oficializaron una nueva alianza institucional que tiene como objetivo ampliar la oferta de soluciones de vivienda para miles de integrantes de la Fuerza Pública y sus familias.

El acuerdo fue suscrito por la presidenta del FNA, Laura Milena Roa Zeidán, y el gerente general encargado de Caja Honor, José Andrés Jiménez Amaya. Con esta firma, ambas entidades definieron una ruta conjunta para fortalecer el acceso a financiación, acompañamiento técnico y alternativas habitacionales dirigidas a los afiliados de la Caja.

La alianza establece un trabajo articulado entre las dos instituciones para promover productos financieros disponibles en el FNA y acercarlos a la población militar y policial.

De acuerdo con la entidad, esta estrategia busca facilitar procesos de compra de vivienda mediante mecanismos adaptados a las particularidades de quienes integran las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

La presidenta del FNA destacó que esta unión institucional representa un avance relevante para ampliar el alcance de los programas de vivienda dirigidos a la Fuerza Pública. Desde la entidad se ha reiterado la intención de fortalecer líneas de crédito, asesorías y esquemas de acompañamiento para que más familias logren adquirir vivienda en condiciones favorables.

La alianza se concentrará en ampliar el acceso a líneas de crédito del FNA, diseñadas para facilitar procesos de financiación. También incluye el impulso a alternativas como proyectos habitacionales en distintas regiones del país y espacios de orientación financiera para los afiliados de Caja Honor.

Otro de los componentes clave será la divulgación ampliada de los productos y servicios del FNA, con el fin de que los usuarios conozcan las opciones disponibles y puedan resolver dudas a través de jornadas informativas y asesorías personalizadas. Esto permitirá que las familias interesadas reciban orientación sobre requisitos, tiempos de respuesta y mecanismos para avanzar en la compra de vivienda.

La alianza contempla además la articulación interinstitucional para facilitar el acceso a proyectos habitacionales, con el propósito de conectar la oferta disponible con la demanda específica de militares y policías que buscan opciones adaptadas a su capacidad financiera y ubicación familiar.

Dentro de las actividades principales acordadas por las dos entidades se encuentran las jornadas informativas dirigidas a los afiliados de Caja Honor, que se desarrollarán de manera periódica para actualizar la información sobre créditos, beneficios y procesos de postulación.

También está prevista la participación conjunta en ferias de servicios, eventos institucionales y actividades con constructoras, con el fin de acercar proyectos de vivienda a los potenciales beneficiarios. Estas acciones permitirán que los interesados conozcan alternativas de compra, características de los inmuebles y condiciones de financiación.

Otra de las herramientas definidas serán las mesas de trabajo entre el FNA y Caja Honor, que funcionarán como espacios técnicos para revisar avances, identificar oportunidades de mejora y garantizar el cumplimiento de los compromisos establecidos en el acuerdo.

Con esta alianza, ambas entidades buscan impulsar más alternativas para la adquisición de vivienda, fortaleciendo la cobertura de servicios dirigidos a quienes desarrollan labores de seguridad y protección en el país. El trabajo conjunto permitirá ampliar el alcance de la oferta institucional y facilitar la construcción de patrimonio entre las familias de la Fuerza Pública.

El FNA resaltó que esta estrategia se suma a los esfuerzos para promover inclusión financiera, mejorar procesos de acceso a crédito y facilitar productos que respondan a las necesidades de los afiliados. En ese sentido, la entidad continuará implementando mecanismos digitales, asesorías presenciales y esquemas de acompañamiento que fortalezcan la experiencia de los usuarios.

Por su parte, Caja Honor mantiene su objetivo de promover soluciones de vivienda para personal activo, retirado y sus familias, mediante la administración de aportes y programas de apoyo orientados a facilitar procesos de compra. Con la firma del acuerdo, se espera optimizar la gestión de productos complementarios que permitan avanzar en metas de bienestar habitacional.

El FNA recordó que tiene más de cinco décadas de experiencia administrando cesantías y ahorro de los colombianos, con líneas de crédito que han permitido a miles de familias acceder a vivienda en diferentes regiones del país. La entidad continuará impulsando proyectos y alianzas que contribuyan al acceso habitacional en condiciones responsables y sostenibles.

La alianza con Caja Honor reforzará la cobertura de programas orientados a la Fuerza Pública y permitirá ampliar oportunidades para quienes buscan alternativas de financiación y acompañamiento en su proceso de compra. Con este acuerdo, ambas instituciones proyectan fortalecer el acceso a soluciones de vivienda en todo el territorio nacional.