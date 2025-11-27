Colombia

Laura Gallego volvió a generar polémica tras irse en insultos contra Vanessa de la Torre: “Decirle menos que suripanta es un halago”

La ex señorita Antioquia generó controversia tras calificar a la periodista con términos despectivos y aseguró que sentía un amor escondido por el presidente Petro

Las palabras de la exreina de belleza en un pódcast han provocado reacciones encontradas, mientras se discute si sus críticas constituyen un ataque personal o una legítima expresión política en el contexto mediático nacional - crédito sigaysesientapodcast / Instagram

La controversia en torno a Laura Gallego volvió a ocupar un lugar central en el debate público colombiano, esta vez por sus declaraciones dirigidas a Vanessa de la Torre, reconocida periodista de Caracol Radio.

La ex señorita Antioquia, que en los últimos meses ganó notoriedad como creadora de contenido y figura influyente en redes sociales, es protagonista de una serie de polémicas que marcaron su trayectoria reciente, especialmente por sus posturas políticas y su estilo frontal.

El episodio más reciente se originó durante su participación en el pódcast Siga y sienta, donde Gallego relató una experiencia incómoda durante una entrevista radial con Vanessa de la Torre.

Laura Gallego genera polémica en Colombia tras sus declaraciones contra la periodista Vanessa de la Torre en un pódcast - crédito composición fotográfica

Según la versión de exreina, la periodista mostró una actitud distante y poco profesional desde el inicio del encuentro. “A mí me llaman, era radial la entrevista, y ella ni siquiera un ‘buenos días’, un ‘hola, ¿cómo estás?’, de una dijo como: ‘Acá estoy con Laura Gallego, una niña que no tengo ganas de saber quién es, no me interesa para nada saber, ni entrevistarla, pero bueno como es viral, acá nos toca’”, afirmó Gallego en el pódcast.

La exreina de belleza no solo cuestionó el trato recibido, sino que sugirió que la actitud de De la Torre podría estar motivada por afinidades ideológicas. “Yo creo que ella debe tener algo, como un amor escondido hacia el socialismo o hacia (Gustavo) Petro o algo así”, expresó la modelo, reforzando la percepción de que las diferencias políticas influyeron en la dinámica de la entrevista.

En un tono aún más polémico, Laura sostuvo: “Decirle menos que suripanta sería un halago. Vanessa de la Torre”, una frase que rápidamente se viralizó y generó reacciones encontradas en redes sociales.

La frase de Laura Gallego sobre Vanessa de la Torre se viraliza y desata debate sobre los límites del discurso político en redes sociales - crédito Fans_VanessadelaTorre/Instagram

La entrevista, según Gallego, fue publicada posteriormente, pero la parte inicial en la que se habría producido el intercambio más tenso fue eliminada. “Cuando publicaron la entrevista borraron esa parte inicial porque yo le dije para qué me estás entrevistando, qué grosería, ella hubiera quedado demasiado mal”, relató la ex señorita Antioquia, que insistió en que, a pesar de la incomodidad, la conversación resultó ser una de las mejores que ha tenido.

La polémica previa

La trayectoria de Laura Gallego ha estado marcada por la controversia desde que algunos de sus videos en redes sociales alcanzaron amplia difusión. En uno de ellos, planteaba la pregunta “¿bala para Petro o para Daniel Quintero?”, lo que desató una ola de críticas y rechazo.

Estas reacciones, sumadas a la presión pública, la llevaron a renunciar a su título como representante de Antioquia en el Concurso Nacional de Belleza. Pese a su salida, Gallego reiteró que no ofrecerá disculpas y que su objetivo es “participar en el debate político del país”, especialmente en un año electoral.

Laura Gallego defiende su derecho a opinar y rechaza ofrecer disculpas tras la controversia por sus posturas políticas - crédito @lauragallegosoliss/IG

Las recientes declaraciones contra Vanessa de la Torre reavivaron el debate sobre los límites de la crítica pública y el respeto en el discurso político. Mientras algunos consideran que Gallego cruzó una línea al recurrir a ataques personales, otros defienden su derecho a expresar opiniones sin filtros. La palabra “suripanta”, utilizada por Gallego, ha sido señalada por varios sectores como una muestra de falta de respeto hacia la periodista.

En el intercambio durante el pódcast, Gallego insistió en que la actitud de De la Torre fue “impresionante” por su falta de cordialidad y profesionalismo. “¿Qué es ese poco profesionalismo? Pero, se la di y es una de las mejores entrevistas que he tenido”, afirmó, subrayando que, a pesar de las diferencias, la experiencia resultó enriquecedora para ella.

La figura de Vanessa de la Torre no es ajena a la controversia, y el relato de Laura Gallego incluyó referencias a otras entrevistas realizadas por la periodista, como la que sostuvo con la senadora María Fernanda Cabal, en la que, según el entrevistador del pódcast, De la Torre habría pedido a su invitada que abandonara la cabina si no iba a hablar bien. Este tipo de episodios alimentaron la percepción de que las tensiones ideológicas pueden influir en el tono y el desarrollo de las entrevistas en medios de comunicación.

