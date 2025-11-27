La sanción del CNE contra la campaña Petro Presidente generó una oleada de reacciones entre políticos: “Es corrupción”

El Consejo Nacional Electoral sanciona a la campaña Petro Presidente 2022-2026 por exceder los topes de gasto en ambas vueltas presidenciales - crédito Colprensa

Con seis votos a favor y tres en contra, la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) sancionó la campaña Petro Presidente 2022 - 2026 por superar los límites establecidos de gasto tanto en la primera como en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

De acuerdo con la ponencia, liderada por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, la campaña superó los topes permitidos en 5.300 millones de pesos, de los cuales 3.700 millones corresponden a gastos no reportados en la primera vuelta y 1.600 millones a la segunda.

La reciente decisión del órgano electoral generó todo tipo de reacciones en la clase política colombiana.

La precandidata presidencial y periodista Vicky Dávila aseveró que “violar topes en una campaña es corrupción. Petro llegó así a la presidencia. Así ha gobernado”.

Por su parte, Gustavo Bolívar, exprecandidato presidencial y exdirector de Prosperidad Social, sostuvo que los avances en la investigación de la campaña del actual mandatario obedecen a aspectos políticos.

“Lo que pasó en el CNE es una colegiatura política. Soy respetuoso de los fallos, pero han existido caso más graves en gobiernos anteriores como Odebrecht con Santos y hubo evidencias pero lo archivaron. Después vino la Ñeñe política hay audios de pruebas de vinculación con narcotráfico y también lo archivaron. Pero como es Petro acá si le cae todo el peso y ahí si son efectivos”, declaró el exsenador en diálogo con Caracol Radio.

Noticia en desarrollo...